Доверенное лицо в Сбербанк Онлайн: как включить на телефоне и не дать мошенникам украсть ваши деньги

Сбербанк наряду с другими финансовыми учреждениями регулярно прокачивает защиту от мошенников. И в связи с тем, что злоумышленники используют все более хитрые методы, приходится идти на нестандартные решения. Так, теперь в Сбербанк Онлайн можно добавить доверенного человека, который будет подтверждать ваши операции. Подключить новую защиту от мошенников в Сбере легко — смотрите, как это сделать.

Доверенное лицо в Сбере — это ваш близкий человек, который будет подтверждать крупные операции наряду с вами. Таким образом, без его согласия совершить условный перевод средств не выйдет, даже если вы ввели проверочный код из СМС. Кстати, эта фишка работает еще и с кредитами, чтобы избежать заимствования денег обманным путем. Добавить доверенное лицо в Сбербанк Онлайн можно следующим образом.

Скачайте последнюю версию Сбербанк Онлайн из RuStore.

Зайдите в приложение, нажмите на свою аватарку слева в углу.

Выберите раздел «Близкие» — «Добавить близкого».

Нажмите «Близкого старше 18 лет» и затем выберите человека из списка.

Далее согласитесь с условиями и нажмите «Подтвердить».

Ваш близкий человек получит уведомление и подтвердит согласие быть доверенным лицом в Сбере, после чего будет отображаться у вас в приложении. При этом человек не сможет управлять вашими деньгами, но будет видеть вас в профиле, делиться счетом, вкладом и другими сервисами. При необходимости близкий человек в Сбере может отменить действие или вы сможете убрать его сами.

Обратите внимание, что если соберетесь брать кредит, доверенное лицо в Сбербанке нужно добавить минимум за два дня до подачи заявки. Благодаря новой фиче вам не придется проходить «период охлаждения», введенный с 1 сентября 2025 года. Ничего не напоминает? Ранее функция доверенного контакта появилась на Госуслугах — работает похожим образом. Рассказывайте в нашем Телеграм-чате, подключили ли ее своим близким.