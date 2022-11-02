Dreame проводит распродажу своих пылесосов. Какой лучше купить

Пылесос — это один из самых важных предметов бытовой техники в каждом доме. Он позволяет быстро и качественно навести порядок, не затрачивая при этом много сил на эту нудную работу. А если у вас есть домашние животные, то без пылесоса совершенно не обойтись. Причем для ежедневной уборки лучше использовать робот-пылесос. Благо, что выбор в 2022 году есть на любой вкус и кошелек. Как раз производитель одних из самых крутых пылесосов на рынке Dreame объявил о снижении цен на свои устройства.

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В линейке у Dreame можно найти как самые навороченные роботы и ручные пылесосы, так и недорогие решения, которые может себе позволить каждый. Собрали для вас лучшие предложения на пылесосы компании Dreame.

Недорогой робот-пылесос с влажной уборкой

Давно думали о покупке робота-пылесоса, но не знали, на какой модели остановиться? Присмотритесь к Dreame Bot D9. Он обладает высокой мощностью всасывания 3000 Па, что является флагманским показателем для роботов-пылесосов. Но одной сухой уборкой эта модель не ограничивается. На борту здесь бак для воды на 270 мл, чего хватит и для качественной влажной уборки.

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Dreame Bot D9 обладает и отличной батареей. Он может работать до 150 минут на одном заряде. Этого хватит для уборки 250 квадратных метров за один подход. Но самое интересное, что робот-пылесос может без всяких проблем преодолевать препятствия высотой до 20 мм. Поэтому невысокие пороги не станут для него проблемой. А благодаря большому количеству датчиков и интеллектуальному построению маршрутов эффективность значительно повышается.

Название Цена без скидки Цена со скидкой Dreame Bot D9 22 990 рублей 15 272 рубля

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Мощный робот-пылесос с влажной уборкой

Тем, кому хочется топовый робот-пылесос со всеми основными наворотами, следует обратить внимание на Dreame L10 Pro. Эта машинка поставляется в двух цветах: черном и белом и обладает возможностью строить не просто карты помещений, а благодаря лидару составлять 3D план квартиры с точным размещением и размером всех препятствий. Благодаря этому маршрут для уборки выстраивается максимально точно, и все бытовые препятствия распознаются за 8 метров до них.

Мощность всасывания у Dreame L10 Pro увеличена до 4000 Па, что само по себе является отличным показателем. А благодаря контейнеру на 570 мл для грязи и пыли чистить пылесос придется реже, чем любые другие модели. Но что понравится большинству пользователей, так это автоматическое распутывание волос, которые наматываются на щетку в процессе уборки. Это позволит намного реже снимать ее для очистки.

Название Цена без скидки Цена со скидкой Dreame L10 Pro 26 990 рублей 19 365 рублей

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Пылесос вертикальный беспроводной

Но одним роботом-пылесосом генеральную уборку в квартире не навести. В такой ситуации лучше воспользоваться обычным ручным пылесосом. В линейке Dreame есть и такое решение. Это Dreame T30. Полностью беспроводной пылесос для качественной уборки квартиры. Он обладает мощностью всасывания 27000 Па и может работать от одного заряда до 90 минут. Этого времени хватит для неторопливой уборки практически любой квартиры.

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Отдельно следует отметить комплектный набор насадок. Здесь есть щетки на все случаи жизни, которые позволят убрать не только в квартире или доме, но даже и в автомобиле. Таким пылесосом можно без всяких проблем убираться хоть каждый день. Благодаря удобной док-станции не придется париться с его зарядом. Достаточно просто разместить его на ней, и заряд батареи будет восполнен.

Название Цена без скидки Цена со скидкой Dreame T30 29 490 рублей 19 548 рублей

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Беспроводной моющий пылесос

А что, если хочется ручной пылесос, но при этом с поддержкой влажной уборки? В арсенале Dreame есть и такое устройство. Dreame H11 Max позволяет пылесосить и одновременно мыть полы. А самоочищающаяся щетка предоставит вам больше свободного времени. Не придется больше сидеть и очищать ее от загрязнений. Пылесос все сделает сам. Благодаря тому, что пылесос поддерживает влажную уборку, ему не важно, какую грязь удалять с пола. Это может быть как обычный твердый мусор, так и разлитая вода. Dreame H11 Max без всяких проблем с ней справится.

Благодаря специальным датчикам пылесос автоматически может обнаруживать загрязнения и регулировать уровень всасывания в соответствии с данными, полученными от сенсоров. Это позволяет производить уборку наиболее качественно. Пылесос оснащен баком для чистой воды на 900 мл и для грязной — на 500 мл. Такой емкости хватит, чтобы навести порядок на 200 квадратных метрах.

Название Цена без скидки Цена со скидкой Dreame H11 Max 26 990 рублей 20 161 рублей

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Недорогой моющий пылесос

Если же вам не нужны в пылесосе никакие дополнительные датчики, а просто требуется сухая и влажная уборка, то можно обратить внимание на Dreame H11 без приставки Max. Единственное его отличие от старшей модели — это отсутствие интеллектуального определения загрязнений и чуть меньший аккумулятор, который принципиально не скажется на времени автономной работы. В остальном это все такой же мощный и удобный помощник для уборки вашего дома.

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Обратите внимание, что все ручные пылесосы Dreame имеют в комплекте специальную зарядную док-станцию. Это позволяет удобно хранить и заряжать устройство. Достаточно просто найти ей место в доме. Плюс ко всему, так значительно удобнее восполнять заряд пылесоса. Вместо того чтобы постоянно втыкать провод в корпус, пылесос просто размещается на держателе и все.

Название Цена без скидки Цена со скидкой Dreame H11 22 990 рублей 15 988 рублей

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