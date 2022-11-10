Dreame снижает цены на свои пылесосы. Решаем какой лучше купить

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Кирилл Пироженко 0

Мне кажется, что современную квартиру в 2022 году невозможно представить без робота-пылесоса. Благо, что выбор есть на любой вкус и кошелек. Вы можете найти робота, который будет максимально навороченным, с функцией самоочистки. А можете ограничиться базовой функциональностью и очищать его самостоятельно. Все упирается исключительно в ваше желание и возможности. Если у вас все еще нет робота-пылесоса то компания Dreame, один из самых известных производителей таких устройств, проводит распродажу по очень привлекательным ценам.

Dreame снижает цены на свои пылесосы. Решаем какой лучше купить. Робот-пылесос сейчас и даже два года назад — два разных устройства. Фото

Робот-пылесос сейчас и даже два года назад — два разных устройства.

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Поэтому время озаботиться покупкой помощника для ежедневной уборки дома. Самое интересное, что Dreame производит не только роботы, но и беспроводные ручные пылесосы. Давайте вместе посмотрим на цены, которые установил производитель в рамках распродажи, и определимся, какой пылесос лучше купить.

Робот-пылесос с самоочисткой

Робот-пылесос с самоочисткой. Станция для очистки совершенно не портит своим внешним видом интерьер. Фото

Станция для очистки совершенно не портит своим внешним видом интерьер.

Многих желающих купить робот-пылесос отпугивает необходимость очищать его после каждой уборки. Но технологии не стоят на месте. Dreame Bot D10 Plus имеет в комплекте специальную станцию для автоматической очистки. Благодаря ей робот-пылесос может убираться и очищаться без вмешательства пользователя до 45 дней. А благодаря лидару и специальному алгоритму для планирования маршрута уборка получается более эффективной, чем у роботов других компаний.

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Отдельно следует отметить и мощность всасывания — 4000 Па. Это флагманское значение для действительно топовых устройств и позволяет захватывать весь мусор, в том числе и шерсть домашних животных. Емкий аккумулятор гарантирует Dreame Bot D10 Plus работу на одном заряде до 150 минут. Этого хватит для уборки до 270 квадратных метров.

Цена без скидкиЦена со скидкой
34 990 рублей26 577 рублей

Купить Dreame Bot D10 Plus

Робот-пылесос с влажной уборкой и самоочисткой

Но что, если помимо сухой уборки хочется, чтобы пылесос делал еще и влажную? В таком случае следует обратить внимание на Dreame Bot Z10 Pro. Он оснащен баком для воды на 150 мл, который позволяет делать легкую влажную уборку. Однако больше всего вас может заинтересовать станция для автоматической очистки с увеличенным объемом. Если Dreame Bot D10 Plus можно было не очищать до 45 дней, то Dreame Bot Z10 Pro продержится до 65 дней. Очень выдающийся результат для устройств такого класса.

Робот-пылесос с влажной уборкой и самоочисткой. Черная станция, благодаря приятному внешнему виду, впишется даже в светлую квартиру. Фото

Черная станция, благодаря приятному внешнему виду, впишется даже в светлую квартиру.

Все остальное здесь тоже находится на отличном уровне: мощность всасывания 4000 Па, составление плана помещения с помощью лидара и дополнительных датчиков и до 150 минут работы от одного полного заряда. Отличное решение для любого дома. Достаточно только задать нужное вам расписание, и получится забыть об уборке надолго.

Цена без скидкиЦена со скидкой
39 990 рублей28 269 рублей

Купить Dreame Bot Z10 Pro

Недорогой робот-пылесос

Недорогой робот-пылесос. У этого робота нет лидара, но даже без него ориентируется в пространстве он очень неплохо. Фото

У этого робота нет лидара, но даже без него ориентируется в пространстве он очень неплохо.

Но если наличие станции для очистки вам не принципиально, то можно смело присмотреться к Dreame Bot F9. У него чуть меньше мощность всасывания — 2500 Па и отсутствует навигация с помощью лидара. Bot F9 строит карты помещений и определяет препятствия с помощью лазеров. Но это не значит, что пылесос работает хуже или плохо ориентируется в пространстве. Нет. Просто на уборку он затратит чуть больше времени. Но и цена у него значительно ниже, чем у предыдущих вариантов.

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Единственным действительно глобальным отличием можно считать отсутствие автоматической очистки. Здесь все придется делать руками. Но емкость контейнера позволяет спокойно вытряхивать его после окончания уборки и не отвлекаться на это в процессе. А с помощью фирменного приложения можно удобно настроить зоны и задать расписание. Отличный классический робот-пылесос без лишних наворотов для тех, кто хочет сэкономить.

Цена без скидкиЦена со скидкой
17 990 рублей13 873 рубля

Купить Dreame Bot F9

Лучший робот-пылесос с самоочисткой

Тем, кто привык покупать только самое лучшее и максимально функциональное, предлагаю обратить внимание на Dreame Bot W10. Это самый топовый робот-пылесос в линейке компании. Мало того, что он обладает станцией для самоочистки контейнера для пыли, он еще и автоматически может чистить и сушить тряпку для влажной уборки. Просто наполните контейнер на базе чистой водой, и робот все сделает сам.

Лучший робот-пылесос с самоочисткой. Dreame Bot W10 имеет немного нестандартную форму для робота-пылесоса. Фото

Dreame Bot W10 имеет немного нестандартную форму для робота-пылесоса.

К флагманской мощности всасывания в 4000 Па в этой модели добавляется и отличное время автономной работы. Dreame Bot W10 может проработать от одного полного заряда до 210 минут. Только представьте: робот-пылесос который может работать без остановки три с половиной часа. Этого хватит для уборки даже очень большой квартиры или дома.

Цена без скидкиЦена со скидкой
62 990 рублей48 743 рубля

Купить Dreame Bot W10

Недорогой беспроводной пылесос

Недорогой беспроводной пылесос. Dreame P10 Pro мало того что очень мощный, так еще и стильный. Фото

Dreame P10 Pro мало того что очень мощный, так еще и стильный.

Но одного робота-пылесоса иногда бывает мало. Для генеральной уборки необходимо мощное ручное решение. Dreame P10 Pro оснащен производительным движком, который обеспечивает мощность всасывания на уровне 22000 Па, что больше чем в пять раз, чем у любого робота-пылесоса. А одного заряда аккумулятора хватит на 60 минут непрерывной работы в эко-режиме.

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Благодаря тому, что Dreame P10 Pro можно в пару нажатий превратить в маленький ручной пылесос, то его можно использовать не только для уборки дома, но и для автомобиля. У Dreame получилось отличное универсальное решение на каждый день.

Цена без скидкиЦена со скидкой
14 990 рублей10 346 рублей

Купить Dreame P10 Pro

Беспроводной пылесос — сухая и влажная уборка

А для тех, кому помимо сухой уборки ручным пылесосом нужна еще и влажная, специально создан Dreame H12. Не важно, что вы планируете запылесосить — обычный мусор или пролитую воду, Dreame H12 сделает это без каких-либо проблем. Но самое интересное, что пылесос автоматически определяет загрязнения и меняет мощность всасывания, что делает уборку более качественной.

Беспроводной пылесос — сухая и влажная уборка. Плюс этого пылесоса, что он легко справляется с жидкостью и может качественно отмыть пол. Фото

Плюс этого пылесоса, что он легко справляется с жидкостью и может качественно отмыть пол.

Для влажной уборки в Dreame H12 предусмотрен резервуар на 900 мл для чистой воды и на 500 мл для грязной. Этого объема хватит для наведения порядка в практически любых помещениях. Для удобства пользователей зарядка пылесоса происходит при постановке на специальную станцию. Это позволяет не тратить время на подключение проводов.

Цена без скидкиЦена со скидкой
17 990 рублей13 873 рубля

Купить Dreame H12

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