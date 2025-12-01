Есть ли в России гарантия на смартфоны OnePlus, которые куплены на AliExpress

Покупка смартфонов на AliExpress давно перестала быть чем-то необычным. Пользователи привыкли получать флагманы по более низкой цене, а магазины научились быстро доставлять технику без лишних хлопот. Но один вопрос продолжает волновать многих: что происходит с гарантией, если устройство приезжает не из официальной российской розницы. Особенно это касается брендов, которые сохранили сервисную поддержку в России. Появление OnePlus 15 на AliExpress вызвало волну обсуждений именно по этой причине, и теперь ситуация полностью прояснилась.

Представители OnePlus в России подтвердили, что серия актуальных смартфонов принимается на обслуживание даже при покупке через AliExpress. Для многих это стало хорошей новостью, поскольку гарантия оставалась последним аргументом, который заставлял пользователей сомневаться перед заказом устройств из Китая. Теперь у покупателей есть возможность получить выгодную цену и сохранить доступ к полноценному сервису.

Список моделей, которые обслуживаются в российских сервисных центрах OnePlus, включает в себя актуальные флагманы и несколько устройств среднего класса. Компания сообщает, что гарантийный срок составляет один год с момента покупки. Обращение в сервис осуществляется через официальный адрес клиентской поддержки clientservice@oneplusonerussia.com. Это позволяет заранее уточнить детали ремонта, наличие запчастей и список рекомендованных центров. Поддерживаемые модели:

OnePlus 15;

OnePlus 13;

OnePlus 13R;

OnePlus 12;

OnePlus Nord 5;

OnePlus Nord CE 5;

OnePlus Nord 4;

OnePlus Nord CE 4 Lite;

OnePlus Nord 3.

Важно учитывать одно условие. Гарантия действует исключительно для товаров, купленных в магазине OnePlus Official Store на AliExpress. Это значит, что при выборе продавца нужно обращать внимание на статус магазина и наличие соответствующих отметок. Только в этом случае устройство будет принято на обслуживание.

Отдельно отметим, что на vivo X300 и X300 Pro тоже распространяется международная гарантия, что делает эти модели привлекательными для тех, кто предпочитает защиту от производителя независимо от региона покупки. Таким образом, покупка OnePlus и vivo на AliExpress остаётся безопасным вариантом для тех, кто хочет получить современный смартфон по выгодной цене и при этом сохранить уверенность в том, что устройство можно при необходимости отремонтировать. Возможность официального сервисного обслуживания делает выбор в пользу зарубежных площадок ещё более оправданным.