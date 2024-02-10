Эти телеграм-каналы должны быть в вашей ленте. Объясняю, почему на них стоит подписаться

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Герман Вологжанин
10.02.2024,

Канал в Телеграме — это не только новости или мнение человека с зашкаливающим чувством собственной важности, но и место, где можно отвлечься от повседневной рутины или, к примеру, найти лайфхак, превращающий рутину в интересное занятие. Важно лишь грамотно настроить свою ленту, удалив из нее все лишнее. С этим вы справитесь самостоятельно, а вот определиться с выбором, на какой канал подписаться в Telegram, я вам помогу.

Эти телеграм-каналы должны быть в вашей ленте. Объясняю, почему на них стоит подписаться. 10 каналов в Telegram, заслуживающих вашего внимания. Фото.

10 каналов в Telegram, заслуживающих вашего внимания

Где скачать обои на телефон

Где скачать обои на телефон. Ищите крутые обои здесь. Фото.

Ищите крутые обои здесь

Обои на телефон в Telegram

Среди наших читателей много людей, которые обожают операционную систему Android за широкие возможности кастомизации. Но как ее реализовать? В этом вам поможет телеграм-канал Обои на телефон, чье название говорит само за себя. Здесь ежедневно выкладываются подборки картинок, которые так и хочется поставить на рабочий стол или экран блокировки.

Как поменять обои на телефоне

Новости Андроид и полезные советы

Новости Андроид и полезные советы. Самый важный канал для тех, у кого есть Android-смартфон. Фото.

Самый важный канал для тех, у кого есть Android-смартфон

AndroidInsider.ru в Telegram

Чтобы узнать о дополнительных возможностях своего смартфона, обязательно посетите AndroidInsider.ru в Telegram. Ведь на протяжении многих лет мы рассказываем об интересных фишках системы, а также о новинках, появляющихся на рынке едва ли не каждый день. Поэтому подписывайтесь и будьте в курсе всего, что происходит в мире Android.

Лайфхаки на каждый день

Лайфхаки на каждый день. Канал, где собраны самые интересные трюки. Фото.

Канал, где собраны самые интересные трюки

Лайфхаки в Telegram

Несмотря на популярность смартфонов, наша жизнь не ограничена гаджетами. И что-то интересное можно сделать даже из самых банальных вещей. Не верите? Тогда загляните в телеграм-канал Лайфхаки, где выложены тысячи видеороликов с трюками, которые упростят выполнение повседневных задач, а также помогут решить почти любую проблему.

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Интересные технологии в Telegram

Интересные технологии в Telegram. Канал о том, как современные технологии меняют нашу жизнь. Фото.

Канал о том, как современные технологии меняют нашу жизнь

Кобура от Теслы в Telegram

И все-таки современные технологии удивляют сильнее, чем лайфхак, позволяющий наточить бритвенный станок при помощи фольги. В этом заставляет убедиться телеграм-канал Кобура от Теслы, где собрано все самое интересное, что смог создать человек. Нейросеть для проверки контрольных работ и писуар, изучающий здоровье человека, — это лишь малая часть технологических сокровищ, которыми делятся авторы Кобуры.

Все о новинках Apple

Все о новинках Apple. Место, где собираются владельцы техники Apple. Фото.

Место, где собираются владельцы техники Apple

AppleInsider.ru в Telegram

Одна из главных технологических новинок последнего времени — шлем смешанной реальность Apple Vision Pro, о котором не говорит только ленивый. Но в телеграм-канале AppleInsider.ru о нем не только говорят, но и объясняют принцип работы, рассказывают о недостатках этих очков и подсказывают, где их купить дешевле всего. Ну и, конечно же, шлем смешанной реальности — далеко не все, что выпускает компания Apple. Поэтому, если вы хотите быть в курсе всех новинок, а также не прочь узнать о секретных функциях Айфона — без раздумий подписывайтесь на AppleInsider.ru в Telegram.

❗ Обсуди новинки Apple в чате AppleInsider.ru

Телеграм-канал Яндекса

Телеграм-канал Яндекса. Все о новых продуктах Яндекса. Фото.

Все о новых продуктах Яндекса

Яндекс в Telegram

Российские компании тоже создают интересные вещи. Так, совсем недавно Яндекса анонсировал обновление умной камеры с Алисой и появление тифлокомментариев на Кинопоиске. Если вы пользуетесь хотя бы одним сервисом этой компании, то не поленитесь и загляните в официальный телеграм-канал, чтобы в числе первых узнавать обо всех новшествах.

Классные находки с AliExpress

Классные находки с AliExpress. Интересные вещи и лучшие скидки в одном месте. Фото.

Интересные вещи и лучшие скидки в одном месте

Сундук Али-Бабы в Telegram

Мастеров Apple и Яндекса запросто переплюнут китайцы, порой создающие удивительные вещи. Причем многие из них, включая робопса, можно купить на AliExpress. Эти и другие товары с высоким рейтингом тщательно отбирают авторы телеграм-канала Сундук Али-Бабы, на который стоит подписаться, если вы ищете что-то интересное и с хорошей скидкой.

Товары с AliExpress, которые заставят вас сожалеть, если вы их не купите

Канал про удивительные природные явления

Канал про удивительные природные явления. Явления, объяснить которые почти невозможно. Фото.

Явления, объяснить которые почти невозможно

Чезоид в Telegram

Как бы ни старался человек, природа ему не подвластна, и с этим трудно не согласиться, глядя на видео из телеграм-канала Чезоид. Здесь выкладывают удивительные природные явления и прочие необъяснимые вещи, в существование которых сложно поверить. Можете убедиться самостоятельно, заглянув в телеграм-канал.

Популярный канал про науку

Популярный канал про науку. Самые резонансные открытия и исследования доступным языком. Фото.

Самые резонансные открытия и исследования доступным языком

Hi-News.ru в Telegram

Многие удивительные вещи имеют научное обоснование. Это доказывает любая статья или заметка от авторов Hi-News.ru, чей телеграм-канал представляет собой не банальный перепост новостей, а площадку с эксклюзивным контентом, викторинами, опросами и живым общением. Пришло время объяснить необъяснимые вещи, и Hi-News.ru в Telegram вам в этом обязательно поможет.

10 телеграм-каналов, на которые нужно подписаться в 2024 году

Разрушение мифов в Телеграме

Разрушение мифов в Телеграме. Мифы, которые пора выбросить из головы. Фото.

Мифы, которые пора выбросить из головы

Правда VS Миф в Telegram

Еще одно место, способное заставить ваше сознание перевернуться — телеграм-канал Правда VS Миф. Здесь вы узнаете, почему грызть ногти не вредно, а при носовом кровотечении нельзя запрокидывать голову. Авторы ежедневно развенчивают мифы, в которые мы продолжаем верить, совершенно не понимая, что таким образом допускаем серьезную ошибку. Потому давайте доверять фактам, узнавая о них в этом телеграм-канале.

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