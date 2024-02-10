Эти телеграм-каналы должны быть в вашей ленте. Объясняю, почему на них стоит подписаться

Канал в Телеграме — это не только новости или мнение человека с зашкаливающим чувством собственной важности, но и место, где можно отвлечься от повседневной рутины или, к примеру, найти лайфхак, превращающий рутину в интересное занятие. Важно лишь грамотно настроить свою ленту, удалив из нее все лишнее. С этим вы справитесь самостоятельно, а вот определиться с выбором, на какой канал подписаться в Telegram, я вам помогу.

Где скачать обои на телефон

Обои на телефон в Telegram

Среди наших читателей много людей, которые обожают операционную систему Android за широкие возможности кастомизации. Но как ее реализовать? В этом вам поможет телеграм-канал Обои на телефон, чье название говорит само за себя. Здесь ежедневно выкладываются подборки картинок, которые так и хочется поставить на рабочий стол или экран блокировки.

Как поменять обои на телефоне

Новости Андроид и полезные советы

AndroidInsider.ru в Telegram

Чтобы узнать о дополнительных возможностях своего смартфона, обязательно посетите AndroidInsider.ru в Telegram. Ведь на протяжении многих лет мы рассказываем об интересных фишках системы, а также о новинках, появляющихся на рынке едва ли не каждый день. Поэтому подписывайтесь и будьте в курсе всего, что происходит в мире Android.

Лайфхаки на каждый день

Лайфхаки в Telegram

Несмотря на популярность смартфонов, наша жизнь не ограничена гаджетами. И что-то интересное можно сделать даже из самых банальных вещей. Не верите? Тогда загляните в телеграм-канал Лайфхаки, где выложены тысячи видеороликов с трюками, которые упростят выполнение повседневных задач, а также помогут решить почти любую проблему.

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Интересные технологии в Telegram

Кобура от Теслы в Telegram

И все-таки современные технологии удивляют сильнее, чем лайфхак, позволяющий наточить бритвенный станок при помощи фольги. В этом заставляет убедиться телеграм-канал Кобура от Теслы, где собрано все самое интересное, что смог создать человек. Нейросеть для проверки контрольных работ и писуар, изучающий здоровье человека, — это лишь малая часть технологических сокровищ, которыми делятся авторы Кобуры.

Все о новинках Apple

AppleInsider.ru в Telegram

Одна из главных технологических новинок последнего времени — шлем смешанной реальность Apple Vision Pro, о котором не говорит только ленивый. Но в телеграм-канале AppleInsider.ru о нем не только говорят, но и объясняют принцип работы, рассказывают о недостатках этих очков и подсказывают, где их купить дешевле всего. Ну и, конечно же, шлем смешанной реальности — далеко не все, что выпускает компания Apple. Поэтому, если вы хотите быть в курсе всех новинок, а также не прочь узнать о секретных функциях Айфона — без раздумий подписывайтесь на AppleInsider.ru в Telegram.

❗ Обсуди новинки Apple в чате AppleInsider.ru

Телеграм-канал Яндекса

Яндекс в Telegram

Российские компании тоже создают интересные вещи. Так, совсем недавно Яндекса анонсировал обновление умной камеры с Алисой и появление тифлокомментариев на Кинопоиске. Если вы пользуетесь хотя бы одним сервисом этой компании, то не поленитесь и загляните в официальный телеграм-канал, чтобы в числе первых узнавать обо всех новшествах.

Классные находки с AliExpress

Сундук Али-Бабы в Telegram

Мастеров Apple и Яндекса запросто переплюнут китайцы, порой создающие удивительные вещи. Причем многие из них, включая робопса, можно купить на AliExpress. Эти и другие товары с высоким рейтингом тщательно отбирают авторы телеграм-канала Сундук Али-Бабы, на который стоит подписаться, если вы ищете что-то интересное и с хорошей скидкой.

Товары с AliExpress, которые заставят вас сожалеть, если вы их не купите

Канал про удивительные природные явления

Чезоид в Telegram

Как бы ни старался человек, природа ему не подвластна, и с этим трудно не согласиться, глядя на видео из телеграм-канала Чезоид. Здесь выкладывают удивительные природные явления и прочие необъяснимые вещи, в существование которых сложно поверить. Можете убедиться самостоятельно, заглянув в телеграм-канал.

Популярный канал про науку

Hi-News.ru в Telegram

Многие удивительные вещи имеют научное обоснование. Это доказывает любая статья или заметка от авторов Hi-News.ru, чей телеграм-канал представляет собой не банальный перепост новостей, а площадку с эксклюзивным контентом, викторинами, опросами и живым общением. Пришло время объяснить необъяснимые вещи, и Hi-News.ru в Telegram вам в этом обязательно поможет.

10 телеграм-каналов, на которые нужно подписаться в 2024 году

Разрушение мифов в Телеграме

Правда VS Миф в Telegram

Еще одно место, способное заставить ваше сознание перевернуться — телеграм-канал Правда VS Миф. Здесь вы узнаете, почему грызть ногти не вредно, а при носовом кровотечении нельзя запрокидывать голову. Авторы ежедневно развенчивают мифы, в которые мы продолжаем верить, совершенно не понимая, что таким образом допускаем серьезную ошибку. Потому давайте доверять фактам, узнавая о них в этом телеграм-канале.