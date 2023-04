Это были нейросети! Как ChatGPT написал статью на нашем сайте, а вы даже не заметили

1 апреля вся планета в очередной раз отмечала День смеха (он же День дурака), и наша редакция решила провернуть первоапрельский розыгрыш или, скорее, социальный эксперимент, в котором невольно приняли участие многие читатели AndroidInsider.ru. В этот день мы выпустили материал «Xiaomi: почему смартфоны этого бренда завоевали популярность в России?», где все от начала и до конца — дело рук нейросети для написания текста. Цель эксперимента: выяснить, способен ли искусственный интеллект заменить человека, и смогут ли читатели заподозрить подвох.

Как пользоваться ChatGPT

В качестве нейросети для создания текста мы выбрали ChatGPT (в России работает через VPN) — пожалуй, самый известный чат-бот, уже сейчас способный писать целые дипломные работы, вводя в ступор ничего не подозревающих преподавателей. Наши коллеги с сайта Hi-News.ru во всех подробностях рассказывали, как пользоваться нейросетью, поэтому опустим некоторые моменты, включая регистрацию в ChatGPT, и сосредоточимся исключительно на процессе создания текста узкой тематики.

Тот самый текст, написанный нейросетью

В своем нынешнем виде чат-бот предлагает несколько моделей, к которым относится как GPT-3.5, так и самая новая нейросеть GPT-4. Именно ей я и решил воспользоваться, поставив искусственному интеллекту задачу написать текст о феномене популярности Xiaomi в России и придумать к нему заголовок, дав всего несколько вводных:

длина текста — 3500-4000 знаков;

материал составлен из 4-х подзаголовков;

текст написан от лица владельца смартфона Xiaomi 12T Pro, которым являюсь я.

Скромное количество вводных — это не только экономия времени для человека, составляющего план, но и возможность во всей красе убедиться, насколько нейросеть, пишущая тексты, способна размышлять, делать выводы и опираться на факты. Итак, задание составлено, жмем кнопку отправки сообщения чат-боту.

Сразу после этого нейросеть GPT-4 принялась за работу, начав писать текст чуть медленнее, чем печатает на клавиатуре среднестатистический пользователь ПК. Первое, что меня разочаровало — постоянные остановки. Примерно каждые 500 знаков эта нейросеть для генерации текста прерывает процесс, ее приходится подгонять командой вроде «продолжай».

Сейчас существует ограничение GPT-4, позволяющее отправить не более 25 сообщений в течение 3-х часов. С учетом того, что в день написания статьи нейросетью пользовалась практически вся редакция i10.ru, лимит довольно быстро оказался исчерпан. Последний абзац пришлось поручить чат-боту GPT-3.5, который и ограничений не имеет, и пишет быстрее.

Нейросеть для написания текста

Нейросеть написала текст, но мне сразу же захотелось внести правки. Разумеется, ее же руками. Первым делом попросил чат-бота изменить заголовки, которые получились слишком длинными и официозными, но даже с четвертого раза мне не удалось добиться желаемого результата.

Также меня не устроило содержание самого текста. Весь он был похож на низкосортную рекламу без каких-либо фактов и цифр. Попросив ChatGPT добавить в текст характеристики смартфона Xiaomi 12T Pro, на который должна ссылаться нейросеть, я в итоге схватился за голову. Искусственный интеллект перепутал все что можно: диагональ экрана и его разрешение, модель процессора, скорость зарядки и многое-многое другое. Плюс ко всему мне не удалось добиться от бота, чтобы он не просто создавал новый абзац с перечислением характеристик, а встраивал параметры в уже готовый текст.

Еще один момент заключается в том, что бот ChatGPT забыл написать вступление, сразу начав печатать текст с первого подзаголовка. Просим нейросеть исправить это досадное недоразумение, после чего отправляемся верстать текст на сайте.

Помимо самой статьи я дополнительно попросил нейросеть сгенерировать текст вставок, агитирующих подписаться на аккаунты AndroidInsider.ru в социальных сетях, и Description — описание, которое вы видите, натыкаясь на наши материалы в поисковиках и на других ресурсах. Конечно же, нейросеть ChatGPT придумала подпись для каждой картинки, используемой в тексте. Кстати, об иллюстрациях…

Генерация картинок нейросетью

Все картинки тоже были созданы искусственным интеллектом. Но не ChatGPT, а Midjourney. О ней я рассказывал в тексте о нейросетях, рисующих по словам. Возможность корректной генерации иллюстраций у меня изначально вызывала сомнения. Но я полагал, что раз уж нейросеть знает, кто такой Папа римский, и довольно реалистично рисует понтифика в модном белом пуховике, то о дизайне смартфона Xiaomi 12T Pro она тоже в курсе. Но не тут-то было. По запросу «A man shows a Xiaomi 12T Pro smartphone in black and looks happy» (мужчина показывает смартфон Xiaomi 12T Pro черного цвета и выглядит счастливым) Midjourney нарисовала черт-те что.

Сгенерированный смартфон не имеет ничего общего с Xiaomi 12T Pro, а на некоторых вариантах девайс нарисован даже с неправильными пропорциями. Зато люди получились довольно реалистичными, если не брать во внимание уже привычные проблемы с пальцами в Midjourney.

В итоге для оформления материала удалось отобрать только картинки, созданные по относительно абстрактным запросам: «счастливый мужчина со смартфоном», «счастливые работники завода Xiaomi», «мужчина сдает смартфон на гарантийное обслуживание» и «смартфоны в магазине».

Заменят ли нейросети людей

Как уже отмечалось ранее, в полной мере мои требования не смогла удовлетворить ни нейросеть, пишущая тексты, ни искусственный интеллект, рисующий по словам. Для нашей узкой тематики ИИ еще не приспособлен, и он имеет следующие проблемы:

искусственный интеллект не может создать интересный и лаконичный заголовок;

ИИ не подкрепляет текст фактурой, опуская технические характеристики и обходясь общими фразами, которые свойственны графоманам;

порой нейросеть допускает ошибки при написании предлогов (в описании одной из картинок ChatGPT использовал конструкцию «с смартфоном», а не «со смартфоном»);

ИИ охотно использует штампы и совершенно не хочет обращаться к художественным приемам;

в тексе часто встречаются тавтологии и плеоназмы.

Впрочем, все это — досужие рассуждения человека, который впервые воспользовался ChatGPT. В контексте замены людей нейросетями намного интереснее узнать, смогли ли читатели догадаться, что материал от и до был создан не живым автором, а искусственным интеллектом. Если отталкиваться от количества прочтений, то текст, написанный нейросетью, оказался проходным. При этом в телеграм-канале AndroidInsider.ru он собрал чуть больше пальцев, поднятых вверх, чем обычно.

И только два человека (один в Telegram, а второй — в VK) возмутились профнепригодностью автора, отметив то, о чем я писал выше: графомания, неподкрепленная фактами. Наивнее (или невнимательнее) всех оказались читатели AndroidInsider.ru в Дзене. Из полутора десятков комментариев ни одного слова про автора статьи, а лишь мнения на тему «Xiaomi: топ или не топ».

В воскресенье мы запустили опрос в телеграм-канале AndroidInsider.ru, спросив у читателей, кто же написал тот самый текст. По наличию среди вариантов нейросетей некоторые уже определили истинного автора, так что ни о какой репрезентативности не может идти и речи. Но на всякий случай приведу результаты опроса на момент подготовки этого материала:

штатный автор AndroidInsider.ru (19%);

залетный автор Hi-News.ru (7%);

читатель AndroidInsider.ru (11%);

это все нейросети (63%).

Несмотря на то, что качество материала объективно получилось низким, впечатляет сам факт возможности создания текста через нейросеть, а также реакция читателей на него. Да, кто-то отмечает слабые способности автора, но подавляющее большинство увидело для себя самый обычный пост. Не факт, что копирайтер, далекий от темы смартфонов, смог бы подготовить материал лучше.

Учитывая активное развитие ChatGPT и его аналогов, перспективы многих людей, так или иначе работающих с текстом, выглядят пугающе. Да, в некоторых темах пока видна топорность искусственного интеллекта, но лиха беда начало. Если сейчас ИИ, созданный только в прошлом году, пишет на уровне второсортного копирайтера, то что будет через несколько лет?