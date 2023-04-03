Это были нейросети! Как ChatGPT написал статью на нашем сайте, а вы даже не заметили

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Герман Вологжанин

1 апреля вся планета в очередной раз отмечала День смеха (он же День дурака), и наша редакция решила провернуть первоапрельский розыгрыш или, скорее, социальный эксперимент, в котором невольно приняли участие многие читатели AndroidInsider.ru. В этот день мы выпустили материал «Xiaomi: почему смартфоны этого бренда завоевали популярность в России?», где все от начала и до конца — дело рук нейросети для написания текста. Цель эксперимента: выяснить, способен ли искусственный интеллект заменить человека, и смогут ли читатели заподозрить подвох.

Это были нейросети! Как ChatGPT написал статью на нашем сайте, а вы даже не заметили. Будущее наступило, и вы его приняли. Фото.

Будущее наступило, и вы его приняли

Как пользоваться ChatGPT

В качестве нейросети для создания текста мы выбрали ChatGPT (в России работает через VPN) — пожалуй, самый известный чат-бот, уже сейчас способный писать целые дипломные работы, вводя в ступор ничего не подозревающих преподавателей. Наши коллеги с сайта Hi-News.ru во всех подробностях рассказывали, как пользоваться нейросетью, поэтому опустим некоторые моменты, включая регистрацию в ChatGPT, и сосредоточимся исключительно на процессе создания текста узкой тематики.

Тот самый текст, написанный нейросетью

В своем нынешнем виде чат-бот предлагает несколько моделей, к которым относится как GPT-3.5, так и самая новая нейросеть GPT-4. Именно ей я и решил воспользоваться, поставив искусственному интеллекту задачу написать текст о феномене популярности Xiaomi в России и придумать к нему заголовок, дав всего несколько вводных:

  • длина текста — 3500-4000 знаков;
  • материал составлен из 4-х подзаголовков;
  • текст написан от лица владельца смартфона Xiaomi 12T Pro, которым являюсь я.

Скромное количество вводных — это не только экономия времени для человека, составляющего план, но и возможность во всей красе убедиться, насколько нейросеть, пишущая тексты, способна размышлять, делать выводы и опираться на факты. Итак, задание составлено, жмем кнопку отправки сообщения чат-боту.

Как пользоваться ChatGPT. Переключить модель ИИ всегда можно через окошко сверху, что и было впоследствии сделано. Фото.

Переключить модель ИИ всегда можно через окошко сверху, что и было впоследствии сделано

Сразу после этого нейросеть GPT-4 принялась за работу, начав писать текст чуть медленнее, чем печатает на клавиатуре среднестатистический пользователь ПК. Первое, что меня разочаровало — постоянные остановки. Примерно каждые 500 знаков эта нейросеть для генерации текста прерывает процесс, ее приходится подгонять командой вроде «продолжай».

Как пользоваться ChatGPT. GPT-4 приходилось постоянно подгонять, так как каждые 500 знаков ИИ останавливался, и в конечном итоге пришлось переключиться на GPT-3.5. Фото.

GPT-4 приходилось постоянно подгонять, так как каждые 500 знаков ИИ останавливался, и в конечном итоге пришлось переключиться на GPT-3.5

Сейчас существует ограничение GPT-4, позволяющее отправить не более 25 сообщений в течение 3-х часов. С учетом того, что в день написания статьи нейросетью пользовалась практически вся редакция i10.ru, лимит довольно быстро оказался исчерпан. Последний абзац пришлось поручить чат-боту GPT-3.5, который и ограничений не имеет, и пишет быстрее.

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Нейросеть для написания текста

Нейросеть написала текст, но мне сразу же захотелось внести правки. Разумеется, ее же руками. Первым делом попросил чат-бота изменить заголовки, которые получились слишком длинными и официозными, но даже с четвертого раза мне не удалось добиться желаемого результата.

Нейросеть для написания текста. Популярные заголовки ChatGPT пока писать не в состоянии. Фото.

Популярные заголовки ChatGPT пока писать не в состоянии

Также меня не устроило содержание самого текста. Весь он был похож на низкосортную рекламу без каких-либо фактов и цифр. Попросив ChatGPT добавить в текст характеристики смартфона Xiaomi 12T Pro, на который должна ссылаться нейросеть, я в итоге схватился за голову. Искусственный интеллект перепутал все что можно: диагональ экрана и его разрешение, модель процессора, скорость зарядки и многое-многое другое. Плюс ко всему мне не удалось добиться от бота, чтобы он не просто создавал новый абзац с перечислением характеристик, а встраивал параметры в уже готовый текст.

Нейросеть для написания текста. Попытка подкрепить текст цифрами оказалась неудачной. Фото.

Попытка подкрепить текст цифрами оказалась неудачной

Еще один момент заключается в том, что бот ChatGPT забыл написать вступление, сразу начав печатать текст с первого подзаголовка. Просим нейросеть исправить это досадное недоразумение, после чего отправляемся верстать текст на сайте.

Нейросеть для написания текста. Мне лишь осталось сверстать текст, для чего не пришлось менять ни единого слова. Фото.

Мне лишь осталось сверстать текст, для чего не пришлось менять ни единого слова

Помимо самой статьи я дополнительно попросил нейросеть сгенерировать текст вставок, агитирующих подписаться на аккаунты AndroidInsider.ru в социальных сетях, и Description — описание, которое вы видите, натыкаясь на наши материалы в поисковиках и на других ресурсах. Конечно же, нейросеть ChatGPT придумала подпись для каждой картинки, используемой в тексте. Кстати, об иллюстрациях…

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Генерация картинок нейросетью

Все картинки тоже были созданы искусственным интеллектом. Но не ChatGPT, а Midjourney. О ней я рассказывал в тексте о нейросетях, рисующих по словам. Возможность корректной генерации иллюстраций у меня изначально вызывала сомнения. Но я полагал, что раз уж нейросеть знает, кто такой Папа римский, и довольно реалистично рисует понтифика в модном белом пуховике, то о дизайне смартфона Xiaomi 12T Pro она тоже в курсе. Но не тут-то было. По запросу «A man shows a Xiaomi 12T Pro smartphone in black and looks happy» (мужчина показывает смартфон Xiaomi 12T Pro черного цвета и выглядит счастливым) Midjourney нарисовала черт-те что.

Генерация картинок нейросетью. Так Midjourney видит счастливого человека, держащего в руках смартфон Xiaomi 12T Pro черного цвета. Фото.

Так Midjourney видит счастливого человека, держащего в руках смартфон Xiaomi 12T Pro черного цвета

Сгенерированный смартфон не имеет ничего общего с Xiaomi 12T Pro, а на некоторых вариантах девайс нарисован даже с неправильными пропорциями. Зато люди получились довольно реалистичными, если не брать во внимание уже привычные проблемы с пальцами в Midjourney.

Генерация картинок нейросетью. Этому мужчине оказалось достаточно четырех пальцев, чтобы быть счастливым, держа в руках смартфон. Фото.

Этому мужчине оказалось достаточно четырех пальцев, чтобы быть счастливым, держа в руках смартфон

Генерация картинок нейросетью. А это уже чья-то шестипалая рука показывает Xiaomi 12T Pro (да, это один из вариантов, как Midjourney видит данный смартфон). Фото.

А это уже чья-то шестипалая рука показывает Xiaomi 12T Pro (да, это один из вариантов, как Midjourney видит данный смартфон)

В итоге для оформления материала удалось отобрать только картинки, созданные по относительно абстрактным запросам: «счастливый мужчина со смартфоном», «счастливые работники завода Xiaomi», «мужчина сдает смартфон на гарантийное обслуживание» и «смартфоны в магазине».

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Заменят ли нейросети людей

Как уже отмечалось ранее, в полной мере мои требования не смогла удовлетворить ни нейросеть, пишущая тексты, ни искусственный интеллект, рисующий по словам. Для нашей узкой тематики ИИ еще не приспособлен, и он имеет следующие проблемы:

  • искусственный интеллект не может создать интересный и лаконичный заголовок;
  • ИИ не подкрепляет текст фактурой, опуская технические характеристики и обходясь общими фразами, которые свойственны графоманам;
  • порой нейросеть допускает ошибки при написании предлогов (в описании одной из картинок ChatGPT использовал конструкцию «с смартфоном», а не «со смартфоном»);
  • ИИ охотно использует штампы и совершенно не хочет обращаться к художественным приемам;
  • в тексе часто встречаются тавтологии и плеоназмы.

Впрочем, все это — досужие рассуждения человека, который впервые воспользовался ChatGPT. В контексте замены людей нейросетями намного интереснее узнать, смогли ли читатели догадаться, что материал от и до был создан не живым автором, а искусственным интеллектом. Если отталкиваться от количества прочтений, то текст, написанный нейросетью, оказался проходным. При этом в телеграм-канале AndroidInsider.ru он собрал чуть больше пальцев, поднятых вверх, чем обычно.

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И только два человека (один в Telegram, а второй — в VK) возмутились профнепригодностью автора, отметив то, о чем я писал выше: графомания, неподкрепленная фактами. Наивнее (или невнимательнее) всех оказались читатели AndroidInsider.ru в Дзене. Из полутора десятков комментариев ни одного слова про автора статьи, а лишь мнения на тему «Xiaomi: топ или не топ».

Заменят ли нейросети людей. Опять эти AndroidInsider.ru набрали авторов по объявлению! Фото.

Опять эти AndroidInsider.ru набрали авторов по объявлению!

Заменят ли нейросети людей. Некоторые читатели AndroidInsider.ru оказались намного лаконичнее ChatGPT. Фото.

Некоторые читатели AndroidInsider.ru оказались намного лаконичнее ChatGPT

В воскресенье мы запустили опрос в телеграм-канале AndroidInsider.ru, спросив у читателей, кто же написал тот самый текст. По наличию среди вариантов нейросетей некоторые уже определили истинного автора, так что ни о какой репрезентативности не может идти и речи. Но на всякий случай приведу результаты опроса на момент подготовки этого материала:

  • штатный автор AndroidInsider.ru (19%);
  • залетный автор Hi-News.ru (7%);
  • читатель AndroidInsider.ru (11%);
  • это все нейросети (63%).

Несмотря на то, что качество материала объективно получилось низким, впечатляет сам факт возможности создания текста через нейросеть, а также реакция читателей на него. Да, кто-то отмечает слабые способности автора, но подавляющее большинство увидело для себя самый обычный пост. Не факт, что копирайтер, далекий от темы смартфонов, смог бы подготовить материал лучше.

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Учитывая активное развитие ChatGPT и его аналогов, перспективы многих людей, так или иначе работающих с текстом, выглядят пугающе. Да, в некоторых темах пока видна топорность искусственного интеллекта, но лиха беда начало. Если сейчас ИИ, созданный только в прошлом году, пишет на уровне второсортного копирайтера, то что будет через несколько лет?

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