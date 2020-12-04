Это первые фото Xiaomi Mi 11. Выделяется, но вызывает сомнения

Xiaomi Mi 11 выйдет уже довольно скоро, но интересно даже не это, ведь о сроках выхода мы говорили уже не раз. Интересно, как новый смартфон будет выглядеть и что вообще будет из себя представлять. Сейчас у нас появились первые фотографии новинки и скажем прямо, выглядит она странно. Судя по всему, у нее будет крутая камера с большими возможностями, но сказать, что выглядит он красиво, у меня язык не поворачивается. Такие циклопические модули камер не могу нравится большинству пользователей, но при этом они хоть как-то выделяют смартфон на фоне остальных. Что-то подобное несколько месяцев назад выкатывала Vivo, но даже не сомневаюсь, что у Xiaomi куда больше шансов стать популяризатором этой идеи.

Как выглядит Xiaomi Mi 11

Когда утечки фотографий внешнего вида происходят за полгода до выхода новинки, говорить об их реальности сложно, но сейчас счет идет буквально на недели, поэтому сомнений в том, что все будет именно так, как нам показали, почти нет. Тем более, примерно такого дизайна мы и ждали. На этот раз фотографии пришли от Slashleaks. У него за спиной почти 1000 различных утечек информации, которые подтвердились в 80% случаев, поэтому ему можно доверять.

На фотографиях представлен совершенно новый дизайн задней панели Xiaomi. Основная камера расположена в верхнем левом углу и помещена в квадратный блок, как у iPhone 12 и Google Pixel 5.

При этом смартфон сразу можно отличить от вышеупомянутых и всех остальных смартфонов благодаря расположению камер и комбинации двух основных модулей. Изображение демонстрирует нам дизайн с двумя большими и одним маленьким модулем, а так же намекает на использование кольцевой светодиодной вспышки.

Почему Xiaomi — это новая Huawei, только лучше

На фото верхней части смартфона видно, что есть отверстие для микрофона и инфракрасный порт, который можно использовать для управления бытовой техникой. Ходят слухи, что Xiaomi Mi 11 Pro получит совершенно другой дизайн камеры. Предположительно его модули будут расположены горизонтально в ряд. Иногда компании идут по пути выделения дизайна старшей модели, но мне это кажется нелогичным. Если есть одна линейка, пусть она и выглядит одинаково.

Когда выйдет Xiaomi Mi 11

Вчера в китайской социальной сети Weibo было опубликовано фото, на котором якобы показано защитное стекло для нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 11. Ранее другой инсайдер под ником Ice Universe сообщил, что анонс смартфона должен состояться в этом месяце.

Характеристики Xiaomi Mi 11

В серии Xiaomi Mi 11 будет как минимум два устройства — обычная модель и модель Pro. Согласно недавнему отчету, Mi 11 Pro будет иметь дисплей 2K. Последующие утечки показывают, что на самом деле значение может быть и выше, так как по горизонтали с большой долей вероятности будет 3200 пикселей. Также есть сообщения, что в этой серии во всех смартфонах будет частота обновления экрана 120 Гц.

Информация о камере есть только для модели Mi 11 Pro. Судя по всему, он будет оснащен тройной камерой на 108 МП и изогнутым дисплеем. Кроме того, отчеты показывают, что задняя камера будет иметь конфигурацию с тремя модулями. Максимальный зум будет иметь 30-кратное значение.

Генеральный директор Xiaomi рассказал, почему компания называется именно так

Согласно недавней утечке, одна из серии Mi 11 будет оснащена технологией объединения пикселей. Основная камера этого телефона будет снимать изображения с разрешением 50 МП, а телеобъектив — 12 МП. На данный момент нет точной информации, будет ли это модуль именно на 12 МП или он получит 48 МП с технологией объединения.

Хотя 50-мегапиксельные сенсоры встречаются нечасто, в Huawei P40 ранее использовался именно такой (RYYB, 23 мм, диафрагма f/1.9). Поэтому использование такого в новом Xiaomi не кажется чем-то невероятным.

Интересно, что именно этот смартфон может быть первым устройством, которое поступит в продажу с новым процессором Qualcomm Snapdragon 888, представленным ранее на этой неделе. Даже сам Лэй Цзюнь высказывался по этому поводу. Это уже может говорить о том, что Mi 11 появится не в феврале, как это было раньше, а буквально до конца этого года. Если это так, то со дня на день можно ждать официального подтверждения презентации.

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Я не могу сказать, что мне нравится внешний вид смартфона с большими модулями, но это точно лучше, чем делать как все. Даже если назвать новый дизайн Mi 11 копированием у iPhone, то в этом нет ничего плохого. Зато он будет отличаться от бесконечных подобий Samsung, Huawei, Honor и других моделей, выходивших в этом году. А благодаря кольцевой вспышке или просто белому кольцу вокруг модуля, новинка действительно может стать очень узнаваемой.