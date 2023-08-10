Этот бесплатный VPN позволит вам обойти блокировки на смартфоне и ПК. От сердца отрываю

С начала недели Роскомнадзор как будто сорвался с цепи и начал блокировать VPN-сервисы, которые работают по протоколу OpenVPN. С учетом того, что это большая часть самых популярных приложений, то у пользователей возникли проблемы с доступом к любимым ресурсам, и решить их с помощью банальной смены приложения не получалось. Но мы нашли выход. Для этого вам понадобится приложение OpenVPN Connect, специальная конфигурация, и все будет как и прежде.

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Причем на компьютере можно добиться такого же эффекта, только придется прописать параметры прокси-сервера. Обязательно сохраните этот способ себе в закладки. В отличие от настройки Shadowsocks, он значительно проще. Точно пригодится.

Бесплатный ВПН для Андроида

Чтобы сделать рабочий VPN на Андроиде, мы воспользуемся сервисом АнтиЗапрет. Он позволяет обойти блокировки тех сайтов, которые включены в специальный реестр. Именно в этом и заключается его отличие от привычных нам VPN. То есть на условный Netflix с помощью него зайти не получится, так как сервис точно определит, что вы в России. А вот открыть некоторые социальные сети можно будет без проблем:

Загрузите из Google Play приложение OpenVPN Connect или скачайте его по этой ссылке с сайта APKPure;

Как только программа будет загружена и установлена на ваш смартфон, перейдите по этой ссылке и скачайте файл конфигурации;

После того как он загрузится, нажмите кнопку “Открыть”;

Конфигурация автоматически откроется в OpenVPN Connect;

Согласитесь с импортом профиля и нажмите кнопку “Connect” внизу страницы.

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Соединение будет установлено автоматически, и никаких действий от вас больше не потребуется. Если у вас давно выработалась привычка постоянно выключать VPN на смартфоне, то можете больше этого не делать. Так как работает он только с теми сервисами, которые в России и без того заблокированы, то все ваши безлимиты не пострадают. Например, если у вас на тарифе подключен безлимит на Телеграм, то при использовании этого VPN, в отличие от других, трафик из пакета расходоваться не будет. Но не обошлось и без проблем. У автора Androidinsider.ru Ивана Кузнецова на смартфоне Huawei без сервисов Гугл приложение OpenVPN Connect работать отказалось наотрез. Имейте в виду этот момент.

Бесплатный прокси-сервер

Но иногда VPN на смартфоне бывает недостаточно. Например, у меня на постоянной основе установлено подключение и на компьютере. Причем все сайты, где используется VPN, я прописывал вручную. При использовании сервиса АнтиЗапрет этого делать не придется. Все уже будет настроено за вас. Добавить его на ваш ПК можно двумя способами. Через настройки прокси-сервера непосредственно в операционной системе или скачав специальное расширение в один из браузеров. Вариант с прокси мне нравится больше всего, так как позволяет не ограничиваться каким-то конкретным приложением для выхода в интернет. Вот как его сделать на Windows 11:

В поиске на панели задач пропишите слово “Прокси”;

В появившемся окне нажмите на “Параметры прокси-сервера”;

Как только вы перейдете в настройки, нажмите на кнопку “Настройка” в строке “Использовать сценарий настройки”;

Активируйте тумблер “Использовать сценарий настройки” и в адрес сценария добавьте следующую ссылку: https://antizapret.prostovpn.org/proxy.pac

Сохраните настройки прокси-сервера.

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Теперь можете сразу переходить на любой заблокированный сайт, и все будет работать. Если у вас появится необходимость выключить прокси-сервер, то просто вернитесь в настройки и отключите тумблер “Использоваться сценарий настройки”.

Как настроить прокси в Хроме

Если же вы точно знаете, что кроме как через Гугл Хром или какой-то другой браузер, не будете выходить в сеть, то можно воспользоваться специальным расширением. Причем работает оно не только я Chrome, но и в Яндекс Браузере, так как они выполнены на одном движке:

Откройте Google Chrome или Яндекс Браузер и перейдите по этой ссылке в магазин расширений;

Нажмите кнопку “Установить” и дождитесь, пока расширение “Обход блокировок Рунета” не появится у вас в браузере;

Сразу после загрузки откроются настройки расширения. Убедитесь, что стоит отметка напротив “Антизапрет” и нажмите кнопку “Готово”.

Все! Никаких лишних телодвижений. Кстати, вполне рабочий вариант получить доступ к популярным социальным сетям, не заморачиваясь с лишними приложениями и настройками. Кстати, расширение есть и для Mozilla Firefox, если вы являетесь поклонником этого браузере. Что касается скорости, то замерить ее не получилось, так как Speedtest не является заблокированным ресурсом, а значит, трафик с него идет в стандартном режиме. За несколько дней использования могу поделиться только своим субъективным впечатлением. Картинки и видео грузятся быстро и не тормозят. Ну а больше мне ничего и не надо.