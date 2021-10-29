Facebook поменяла название. Новый путь или «шило на мыло»

На этой неделе состоялось большое событие. Одно то, что самая крупная в мире социальная сеть изменила название, уже дорогого стоит. Это вызывает много вопросов. Например, изменится ли ее приложение, станет ли она более безопасной, будет ли она чем-то другим или это не что иное, как аналогичное переименование Mail.ru Group в VK Group? На фоне всего этого получается, что с переименованием Facebook в Meta у нас осталось больше вопросов, чем ответов, ведь такие перемены означают новый путь развития и даже немного пугают. Особенно, когда ”новый мир” пытается предложить компания, у которой и в обычном-то мире есть явные проблемы с безопасностью. Давайте поймем, что изменится и почему нас не ждет ничего хорошего.

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После нескольких недель тщательной проверки, проведенной после слива тысячи внутренних исследовательских документов и служебных записок регулирующим органам, законодателям и прессе, Facebook попыталась перевернуть страницу своей истории, сосредоточив внимание на своих футуристических технологиях.

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Теперь компания будет называться не Facebook, что уже давно и прочно ассоциируется ”всего лишь” с социальной сетью, а Meta. По мнению Марка Цукерберга, генерального директора Facebook, будущее технологий связано с цифровыми мирами, в которых мы можем взаимодействовать друг с другом. Эти миры, которые он называет ”метавселенной”, откроют новые виды искусства, музыки, развлечений и бизнеса.

В целом звучит логично, но создать целые миры совсем не так просто. А еще сложнее обеспечить их безопасность, которая и сейчас у Facebook очень сильно хромает. Свидетельством этого являются постоянные утечки данных, падения сервисов и тому подобное. Компания заявила, что она будет построена ответственно, с учетом конфиденциальности и взаимодействия с пользователями.

Если мы все будем работать над этим и в течение следующего десятилетия, то метавселенная достигнет миллиарда человек, что обеспечит цифровую коммерцию на сотни миллиардов долларов и поддержит рабочие места для миллионов создателей и разработчиков», — сказал Цукерберг во время презентации.

Что такое метавселенная

Метавселенная Facebook все еще находится в зачаточном состоянии. По большому счету компания анонсировала серию программных инструментов, включая технологию, которая позволяет людям управлять программами голосом или жестами. Одними только программными продуктами дело не ограничивается, и Facebook также расширяет предложение оборудования.

Это следующая глава нашей работы и, как мы полагаем, для Интернета в целом — сказал Цукерберг.

Сама по себе матавселенная в современном представлении — это виртуальное пространство, в котором можно жить. То есть это целый мир внутри условного компьютера. Конечно, он не может быть только на одном устройстве, так как должен позволять людям взаимодействовать. Поэтому все будет делаться на мощнейших серверах, обеспечивающих десятки миллионов подключений с моментальным откликом.

Уже сейчас есть виртуальные миры, которые позволяют довольно плотно погрузиться в них, но пока это больше развлечение. В них нельзя погрузиться настолько глубоко, чтобы работать там, учиться, получать и тратить деньги, знакомиться с людьми и делать другие вещи, которые мы привыкли делать в обычном мире. Проще говоря, метавселенная — это то, что выходит за рамки нашего мира и расширяет его, во многом даже позволяя заменить его.

На своей ежегодной конференции, посвященной виртуальной реальности, в четверг Цукерберг изложил свое видение того, как мы с вами будем работать и играть в метавселенной. Он также представил гарнитуру виртуальной реальности нового поколения Cambria. Как и другие гарнитуры VR, Cambria подносит экран так близко к вашим глазам, что вы думаете, будто находитесь в виртуальном мире.

Вот только простого просмотра виртуального мира недостаточно. Нужно сделать так, чтобы вы могли влиять на него и взаимодействовать с ним. Для этого Cambria научили чувствовать эмоции на лице владельца для передачи их в метавселенную.

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Все мы помним об утечках данных Facebook, о проблемах с ее сервисами и других трудностях, символом которых для многих стало название компании. Может быть поэтому она и хочет перевернуть страницу, но рассказывая о прелестях метавселенной, нельзя забывать о том, что это в первую очередь программный продукт. А теперь представьте, каким должен быть уровень безопасности, если там, как уверяет Цукерберг, будут оборачиваться сотни миллиардов долларов?

Допустим, вы сделали внутри свой бизнес. Условный бар, в который ходят аватары пользователей и тратят реальные деньги. Но вдруг группировка хакеров крадет его и вы больше не может им управлять. В обычной жизни такие процессы как-то сами собой отрегулировались, а в цифровом пока все только на совести создателя этого цифрового пространства.

В начале этой недели Марк Цукерберг ответил на многие вопросы, касающиеся утечек данных пользователей и внутренних документов компании. По его словам, в Facebook над безопасностью работают более 40 000 человек, и по итогу 2021 года социальная сеть планирует потратить на обеспечение защиты более 5 миллиардов долларов.

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Учитывая, сколько денег компания зарабатывает на рекламе, возникает вопрос, как она будет монетизировать свою метавселенную. Четкого ответа на этот вопрос, конечно же, пока нет, но посмотрите на наш мир. Мы же видим, что он во всю монетизируется. В нем есть рекламные вывески, налоги, услуги, оказываемые государством, и много всего другого.

В виртуальном мире роль государства может выполнять тот, кто его создал. А значит, он может размещать баннеры на стенах пространств, брать комиссию за операции, предлагать платные опции и тому подобное. Но самый главный доход, конечно же, будет от рекламы. А уж вариантов того, как ее разместить, в целом мире даже слишком много. Особенно для того, кто знает, как нашпиговать ей страницу сайта.

Говорить о том, что вообще что-то сразу поменяется, нельзя. По сути, переименование пока только символизирует переход к новому направлению развития. Ведь ”мета” в переводе с греческого означает ”между, после, через” и следование чему-то новому. То есть это не мгновенный передел всего Facebook, а только вектор развития.

Пока серьезных перемен не будет, но что будет дальше, покажет время. Скорее всего, социальная сеть останется тем, чем она является, но компания построит новый мир, который будет с ней взаимодействовать.

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Любое действие крупной компании может повлиять на настроения довольно пугливых инвесторов. Они могут слишком поверить в будущее или, наоборот, посчитать его туманным.

Поэтому любая презентация отражается на акциях компании. В этот раз сама презентация сказалась не очень сильно. Это может говорить о том, что компания пока не показала ничего прорывного, а только сказала, что будет работать в этом направлении. При этом ее поведение не несет рисков в будущем, но может иметь перспективы. Поэтому инвесторы не побежали избавляться от акций, но и не стали их скупать, приведя к росту стоимости.

Факт в том, что аналитики довольно оптимистично смотрят на их стоимость и дают позитивные прогнозы. В любом случае, как сказал Марк Цукерберг: ”Это символизирует то, что всегда есть что построить. В истории всегда есть следующая глава”. Наверное, это и есть вся суть перемен. Пока они не такие большие, но если все сделать с умом, получится довольно круто.