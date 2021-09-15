Гаджеты для дома, с которыми не будет скучно

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Иван Герасимов 0

Если долго находиться дома, то можно потихоньку начать сходить с ума — события прошлого года это уже доказали. Все вещи становятся привычными, а заняться, порой, бывает совершенно нечем. Не телевизор ведь смотреть, правда? Отобрали для вас прикольные гаджеты, которые не дадут вам соскучиться в четырех стенах. Некоторые позволят сделать собственную жизнь чуть лучше, а другие, возможно, помогут найти новое хобби. Все эти вещи не стоят бешеных денег — почему бы не присмотреться и не задуматься об их покупке?

Как разнообразить свое нахождение дома?

Мощная рогатка с лазерным прицелом

Рогатка выглядит очень массивно

Недавно мы с коллегами по редакции вспоминали детство, обсуждали стрельбу рябиной. На ум сразу пришла рогатка — простое приспособление, из которого можно стрелять по банкам. Но кто бы мог подумать, что существуют продвинутые варианты! Данная вещица оборудована лазерным прицелом, а плотный резиновый ремешок позволит производить мощные выстрелы! Можете стрелять по банкам, надоедливым голубям или защищать себя и свою семью во время зомби-апокалипсиса.

Цена: от 340 рублей

Мощная рогатка

Удобный массажер для глаз

Массажер поможет справиться с усталостью глаз в конце рабочего дня

Те, кто проводит львиную долю за компьютером, понимают, зачем нужна эта штуковина! Прекрасный массажер, который позволит немного отдохнуть глазам. Кроме того, в него встроен Bluetooth — можете слушать любимые подкасты, наслаждаясь массажем. Главная фишка: этот массажер — идеальный подарок для любого человека. Или для себя.

Цена: 2966 рублей

Массажер для глаз

Усложненная дженга

С такой дженгой никаких нервов не хватит!

Любите ли вы дженгу? Если да, то попробуйте вариант для профи. Со стороны он похож на обычный детский конструктор, но на деле совладать с такой башенкой очень сложно. Эта вещица здорово тренирует сообразительность: чтобы не разрушить построенное, нужно постараться найти идеальную позицию. А еще ее можно использовать в качестве настольной игры, когда в гости нагрянут друзья. Цена зависит от количества деталей.

Цена: от 522 рублей

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Оригинальный цветочный горшок

Цветочный горшок должен быть необычным!

Сколько цветов у вас дома? Думаю, что холостяки и вовсе не задумываются об этом. Этот цветочный горшок в стиле «Звездных войн» — прекрасный повод начать украшать дом растениями. Кто знает — возможно, вам понравится флористика. Кислорода в квартире не бывает много!

Цена: 898 рублей

Необычный цветочный горшок

Недорогая сушилка для обуви

Сушилки для обуви нам всем скоро пригодятся

Осень — время слякоти, холода, простуды и мокрой обуви. Можно прийти домой и напихать в обувь старых газет — старый дедовский метод. Но есть вариант попроще: в такое время года сушилка должна присутствовать в каждом доме. Она ускоряет процесс сушки — через пару часиков сможете смело надевать любимые кроссовки. Этот гаджет не только сушит обувь, но и дезинфицирует ее — в наши времена это необходимо.

Цена: от 1108 рублей

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Леденец для кота

Почему бы не порадовать любимого котейку таким сюрпризом?

В 2021 году придуманы самые разные приспособления, чтобы порадовать питомца. Можно попытаться найти их, заплатить кучу денег, а любимый кот даже не посмотрит в их сторону. Лакомство для кота, которое можно прикрепить к любой поверхности — самый доступный вариант. В саму вкусняшку включены только полезные вещества, а прикрепить можно туда, где питомец точно не ожидает ее увидеть.

Цена: 66 рублей

Сладости для котейки

Большая машина на радиоуправлении

Тачка на радиоуправлении — мечта мужчины любого возраста

Если у вас дома много свободного места, а заняться совершенно нечем, прикупите себе мечту детства — машину на радиоуправлении! У нее очень удобный пульт управления, а автономности хватит надолго. Наиграться точно успеете! Продавец предлагает различные варианты: можно выбрать аккумулятор помощнее, чтобы машина вовремя вернулась на стоянку.

Цена: от 1111 рублей

Купить машину на радиоуправлении

Недорогой массажер для тела

Этот массажер здорового разогревает мышцы до и после тренировки

Когда мне подарили этот массажер, я долго привыкал к тому, что в любой момент можно размять мышцы. Можете положить его под шею, спину или ногу — эффект действительно потрясающий! Он расходует очень мало энергии, а результат впечатляет. Идеально подойдет тем, у кого сидячий образ жизни.

Цена: 1162 рубля

Купить массажер

Крутой вертолет на радиоуправлении

У вертолета прочная конструкция — должен выжить после падения с высоты 5 этажа

Если с машинкой вы наигрались, то пришло время попробовать что-то покруче! Вертолет способен находиться от вас на расстоянии до 10 метров, а встроенного аккумулятора хватит почти на час. Пульт управления выглядит внушительно: не забудьте прикупить 6 батареек АА, чтобы пользоваться игрушкой! У продавца можно выбрать вариант из нескольких цветов.

Цена: 1811 рублей

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Оригинальный охладитель для напитков

Охладитель сделает любой напиток еще лучше!

Тоже не любите, когда напитки теплые? Попробуйте этот удобный охладитель! Пользоваться им очень просто: положите его в морозильник на 45 минут, после чего вставьте в бутылку с жидкостью. Прибор изготовлен из нержавеющей стали, поэтому прослужит вам очень долго. Не забудьте выбрать перед покупкой необходимый размер девайса!

Цена: 687 рублей

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Не нашли то, что искали? Загляните в канал «Сундук Али-Бабы» — ребята отбирают необычные девайсы, которыми можно украсить дом или подарить близким!

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