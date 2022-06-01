Гаджеты для каждого. Подборка топчика с AliExpress

Как же хочется иногда купить что-то интересное, но не всегда знаешь, что именно. Тут, как обычно, что-то стоит дорого, а что-то не вызывает никакого интереса. Поэтому мы еженедельно готовим подборки лучших товаров с AliExpress. Если не знаете, что купить, или думаете, что видели все на этой площадке и вам ничего не нужно, не спешите с выводами. Лучше обратите внимание на эти товары, среди которых каждый найдет что-то для себя.

Датчик температуры воды

Знание — сила! При том даже в мелочах. Например, когда принимаете душ или моете руки, не будет лишним знать температуру воды.

Этот гаджет устанавливается так, чтобы через него проходила вода. Температура будет выводиться на цифровой дисплей, а разброс значений — от 5 до 85 градусов. Особенно актуальны эти данные, если вы купаете ребенка или набираете воду, которая должна иметь строго определенную температуру. Крепление универсальное, а экран можно крутить так, как вам будет удобно.

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Как удалить катышки с одежды

Катышки — большая проблема для любой натуральной ткани. Они портят весь вид, но удалить их довольно просто, если иметь такой гаджет.

В Telegram-канале "Сундук Али-Бабы" крутые подборки гаджетов публикуются каждый день. Не проходите мимо.

Он работает по принципу бритвы. Им надо водить по ткани и он срежет те самые собранные в катышки ворсинки. После обработки свитер или шарф снова будут как новые. Работает прибор от встроенного аккумулятора, заряжается через USB Type-С, а собранные катышки засасываются внутрь.

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Стерилизатор для холодильника

Стоит чуть зазеваться и не выкинуть вовремя портящиеся продукты, как в холодильнике появляется стойкий неприятный запах. А еще он появляется сам собой по мере накопления бактерий.

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Чтобы бороться с этим, надо пользоваться стерилизаторами. Они убирают запах и делают так, чтобы продукты дольше хранились. Данная модель имеет встроенный вентилятор для циркуляции воздуха, может крепиться к стенке холодильника на магните и получила встроенный аккумулятор емкостью 3600 мАч, чтобы реже приходилось пользоваться зарядкой. Прозвучит банально, но с этим гаджетом холодильник скажет вам спасибо.

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Проточный фильтр для воды на кран

Чистая вода — залог здоровья! Вот только пропускать ее через кувшины долго, покупать — сложно (тяжело носить), а ставить фильтр под раковину — дорого. Есть такое решение от Xiaomi и ее партнеров.

Надо только накрутить корпус на кран, и вода, проходя через него, будет очищаться от извести и бактерий. Внутри установлен угольный фильтр, а несколько сменных кассет идет в комплекте. Как бонус, можно менять струю распыления. Наверное, это самый простой способ получить чистую воду.

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Как узнать качество воздуха в квартире

Чтобы понимать, в каких условиях вы живете и надо ли принимать какие-то меры, стоит обзавестись анализатором.

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Этот работает с Apple HomeKit и приложением Mi Home. Он пять раз в секунду проводит контроль качества воздуха, включая наличие вредных частиц и уровень СО2. Информация выводится на экран и отображается в приложении. Если вам не надо следить за качеством воздуха без остановки, на экран можно вывести часы, а когда придет время проверки — переключиться с помощью сенсорной клавиши.

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Планшет для рисования

Это не полноценный планшет в том смысле, в котором мы привыкли принимать это слово. Это скорее многоразовая графическая доска.

На ней можно рисовать входящим в комплект стилусом, а потом стирать рисунок, чтобы сделать новый. Такой гаджет отлично подойдет для создания заметок или для того, чтобы оставить кому-то записку. Жидкокристаллическая основа оставляет после проведений штриха бирюзовый след. Чем сильнее нажимаете, тем жирнее он будет. Для такого рисования не нужны чернила и много бумаги. Жаль только, что рисунок сохранить не получится. Зато диагональ экрана 13,5 дюймов

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Автоматическая точилка для карандашей

Продолжим тему рисования. Такая точилка отлично справится с процессом поддержания остроты грифеля карандаша.

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Просто вставляете его сверху, и точилка снимает тонкий слой, делая грифель снова острым. А весь мусор будет собран внутри в специальном отсеке, из которого его потом легко вытряхнуть. Это незаменимый гаджет для тех, кто постоянно рисует или делает наброски. А еще у него есть несколько цветов.

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Восстановление работы дворников

Автомобильные дворники часто портятся, когда край резинки стирается. Зимой или при частых мойках дела обстоят еще хуже, но решение есть.

Такая точилка срежет закругленный участок и придаст ему правильную форму. Вторая ее сторона обработает край, чтобы он был гладким. Так можно существенно сэкономить на покупке новых дворников, вместо тех, что стали плохо смахивать воду.

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