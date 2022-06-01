Гаджеты для каждого. Подборка топчика с AliExpress

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Артем Сутягин 0

Как же хочется иногда купить что-то интересное, но не всегда знаешь, что именно. Тут, как обычно, что-то стоит дорого, а что-то не вызывает никакого интереса. Поэтому мы еженедельно готовим подборки лучших товаров с AliExpress. Если не знаете, что купить, или думаете, что видели все на этой площадке и вам ничего не нужно, не спешите с выводами. Лучше обратите внимание на эти товары, среди которых каждый найдет что-то для себя.

Холодильник

Сегодня только самое интересное

Датчик температуры воды

Знание — сила! При том даже в мелочах. Например, когда принимаете душ или моете руки, не будет лишним знать температуру воды.

кран

Так вы всегда будете знать температуру воды

Этот гаджет устанавливается так, чтобы через него проходила вода. Температура будет выводиться на цифровой дисплей, а разброс значений — от 5 до 85 градусов. Особенно актуальны эти данные, если вы купаете ребенка или набираете воду, которая должна иметь строго определенную температуру. Крепление универсальное, а экран можно крутить так, как вам будет удобно.

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Как удалить катышки с одежды

Катышки — большая проблема для любой натуральной ткани. Они портят весь вид, но удалить их довольно просто, если иметь такой гаджет.

С катышками надо бороться.

В Telegram-канале "Сундук Али-Бабы" крутые подборки гаджетов публикуются каждый день. Не проходите мимо.

Он работает по принципу бритвы. Им надо водить по ткани и он срежет те самые собранные в катышки ворсинки. После обработки свитер или шарф снова будут как новые. Работает прибор от встроенного аккумулятора, заряжается через USB Type-С, а собранные катышки засасываются внутрь.

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Стерилизатор для холодильника

Стоит чуть зазеваться и не выкинуть вовремя портящиеся продукты, как в холодильнике появляется стойкий неприятный запах. А еще он появляется сам собой по мере накопления бактерий.

Овощи и фрукты будут храниться дольше.

Отличные товары с AliExpress, если не знаете, что подарить.

Чтобы бороться с этим, надо пользоваться стерилизаторами. Они убирают запах и делают так, чтобы продукты дольше хранились. Данная модель имеет встроенный вентилятор для циркуляции воздуха, может крепиться к стенке холодильника на магните и получила встроенный аккумулятор емкостью 3600 мАч, чтобы реже приходилось пользоваться зарядкой. Прозвучит банально, но с этим гаджетом холодильник скажет вам спасибо.

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Проточный фильтр для воды на кран

Чистая вода — залог здоровья! Вот только пропускать ее через кувшины долго, покупать — сложно (тяжело носить), а ставить фильтр под раковину — дорого. Есть такое решение от Xiaomi и ее партнеров.

кран

Вода должна быть чистой.

Надо только накрутить корпус на кран, и вода, проходя через него, будет очищаться от извести и бактерий. Внутри установлен угольный фильтр, а несколько сменных кассет идет в комплекте. Как бонус, можно менять струю распыления. Наверное, это самый простой способ получить чистую воду.

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Как узнать качество воздуха в квартире

Чтобы понимать, в каких условиях вы живете и надо ли принимать какие-то меры, стоит обзавестись анализатором.

Анализатор воздуха подскажет, когда надо будет что-то поменять

Хорошие гаджеты с AliExpress из разных категорий.

Этот работает с Apple HomeKit и приложением Mi Home. Он пять раз в секунду проводит контроль качества воздуха, включая наличие вредных частиц и уровень СО2. Информация выводится на экран и отображается в приложении. Если вам не надо следить за качеством воздуха без остановки, на экран можно вывести часы, а когда придет время проверки — переключиться с помощью сенсорной клавиши.

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Планшет для рисования

Это не полноценный планшет в том смысле, в котором мы привыкли принимать это слово. Это скорее многоразовая графическая доска.

планшет

Рисуете, стираете и так много раз.

На ней можно рисовать входящим в комплект стилусом, а потом стирать рисунок, чтобы сделать новый. Такой гаджет отлично подойдет для создания заметок или для того, чтобы оставить кому-то записку. Жидкокристаллическая основа оставляет после проведений штриха бирюзовый след. Чем сильнее нажимаете, тем жирнее он будет. Для такого рисования не нужны чернила и много бумаги. Жаль только, что рисунок сохранить не получится. Зато диагональ экрана 13,5 дюймов

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Автоматическая точилка для карандашей

Продолжим тему рисования. Такая точилка отлично справится с процессом поддержания остроты грифеля карандаша.

Так точить карандаши намного удобнее.

7 хороших товаров с AliExpress из разных категорий.

Просто вставляете его сверху, и точилка снимает тонкий слой, делая грифель снова острым. А весь мусор будет собран внутри в специальном отсеке, из которого его потом легко вытряхнуть. Это незаменимый гаджет для тех, кто постоянно рисует или делает наброски. А еще у него есть несколько цветов.

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Восстановление работы дворников

Автомобильные дворники часто портятся, когда край резинки стирается. Зимой или при частых мойках дела обстоят еще хуже, но решение есть.

Нет смыла покупать новые щетки дворников, если их можно восстановить.

Такая точилка срежет закругленный участок и придаст ему правильную форму. Вторая ее сторона обработает край, чтобы он был гладким. Так можно существенно сэкономить на покупке новых дворников, вместо тех, что стали плохо смахивать воду.

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