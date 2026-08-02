На этой неделе я рассказывал про интересный смартфон 2019 года — Xiaomi Mi 9T с выдвижной камерой. Эта фишка была очень классной и запоминающейся, но есть еще одна интересная функция старых моделей. О ней я вспоминаю каждый раз, когда сдаю телефон в сервис или покупаю очередной повербанк. Съемный аккумулятор смартфона — одно из лучших решений в истории мобильных телефонов. И его убили.

О съемных аккумуляторах теперь можно забыть. Фото.

О съемных аккумуляторах теперь можно забыть

Замена аккумулятора смартфона раньше и сейчас

Помню Nokia и Samsung с откидными крышками. Это было интуитивно понятно и работало без вопросов. Батарея смартфона разрядилась или перестала держать заряд — идешь в магазин, покупаешь совместимый аккумулятор за 500-800 рублей, снимаешь заднюю крышку ногтем и меняешь. Без отвертки, без инструментов, без сервиса. Вся операция занимает минуту.

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Теперь сравните с тем, что происходит сегодня. Несъемный аккумулятор современного смартфона приклеен внутри. Чтобы добраться до него:

  • нужно снять заднюю панель или дисплей в зависимости от конструкции;
  • отключить несколько шлейфов и разъемов;
  • растворить клей нагревом или специальной жидкостью;
  • аккуратно вытащить батарею, не повредив ее.

В сервисе за это берут по 5-10 тысяч рублей, смартфон пропадает на несколько дней, а данные на всякий случай советуют перенести заранее. Прогресс…

Плюсы смартфона со съемной батареей

У съемной батареи была масса достоинств. Фото.

У съемной батареи была масса достоинств

Преимущества съемного аккумулятора не ограничивались заменой изношенной батареи. Было еще несколько сценариев где это решение работало идеально:

  • Запасная батарея в дорогу. Перед поездкой купил второй аккумулятор, зарядил оба, и в кармане два полных заряда без повербанка и кабеля. Запасная батарея весила 50-80 граммов и подходила к конкретной модели, то есть не нужно было тащить универсальное устройство. Единственный минус — работала только с одной моделью смартфона.
  • Гарантированная перезагрузка. Смартфон завис намертво — достал батарею, вставил обратно. Все. Никаких удержаний кнопки питания на 15 секунд, никакого ожидания.
  • Намок смартфон — сразу обесточил. Попал телефон в воду — первое что нужно сделать это немедленно отключить питание. Со съемной батареей это делалось мгновенно. С несъемной — нужно ждать пока смартфон сам выключится или держать кнопку питания, а в это время вода продолжает работать внутри под напряжением.

Почему производители начали делать батареи несъемными

У современных смартфонов с несъемными аккумуляторами тоже есть свои преимущества. Фото.

У современных смартфонов с несъемными аккумуляторами тоже есть свои преимущества

Здесь важно не сводить все к заговору производителей, ведь причины действительно технические:

  • Тонкий и жесткий корпус. Монолитный корпус без откидной крышки легче сделать тонким и при этом жестким. Крышка добавляет люфты, скрипы и требует уплотнителей. Современные смартфоны толщиной 7-8 мм с металлической рамкой просто не совместимы со съемной крышкой без серьезных компромиссов.
  • Эффективное использование пространства. Внутри монолитного корпуса можно установить аккумулятор нестандартной формы — L-образный, с изгибом, с разной толщиной в разных частях. Это позволяет использовать каждый миллиметр пространства. Со съемной батареей такое невозможно — она должна быть прямоугольной и легко извлекаться.
  • Беспроводная зарядка и IP-защита. Катушку беспроводной зарядки нужно разместить под задней панелью, и она должна быть надежно закреплена, а не болтаться на съемной крышке. Герметизация от воды тоже значительно проще без крышки которую пользователь снимает.
  • Камеры. Современный блок камер занимает значительную часть внутреннего пространства и требует жесткого крепления. Съемная крышка с вырезами под несколько объективов — инженерная задача без хорошего решения.

Как изменились современные смартфоны, и что стало лучше

Несъемный аккумулятор принес реальные улучшения, и отрицать это было бы нечестно. Что стало лучше:

  • корпуса стали заметно жестче, тоньше и красивее — никаких скрипящих крышек и люфтов;
  • емкость батарей выросла, и у realme P4 Power она достигает 10001 мАч;
  • появилась быстрая зарядка;
  • беспроводная зарядка стала реальностью;
  • IP68 и IP69K.

Проблема не в том, что стало хуже прямо сейчас. Проблема деградации аккумулятора проявляется через два-три года. Новый смартфон отличный. Тот же смартфон через три года с батареей на 70% от исходной емкости — уже история со сдачей в сервис и расходами. Раньше это решалось за 500 рублей и минуту времени.

Почему сейчас не делают смартфоны со съемными батареями

Некоторые современные смартфоны все же позволяют заменить аккумулятор самостоятельно. Фото.

Некоторые современные смартфоны все же позволяют заменить аккумулятор самостоятельно

Кажется, будто решение очевидное: просто сделай крышку съемной как раньше. На практике это значительно сложнее. Современный смартфон внутри плотно заполнен:

  • несколькими камерными модулями с крупными сенсорами;
  • катушкой беспроводной зарядки и катушкой для MagSafe-аксессуаров;
  • испарительной камерой охлаждения которая занимает значительную площадь;
  • несколькими антеннами для 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth;
  • вибромотором, динамиками и их резонаторами.

Простая пластиковая крышка как в Nokia 3310 потребует серьезных компромиссов в толщине, в жесткости корпуса, в водозащите, в компоновке компонентов. Вернуть съемный аккумулятор в привычном виде — значит, отказаться от части того что делает современный смартфон современным. Но это не означает, что батарея обязательно должна быть намертво приклеена. Fairphone доказывает: смартфон с заменяемой батареей возможен даже сейчас — там АКБ держится на защелках и меняется без инструментов. Да, Fairphone толще и тяжелее конкурентов. Да, там нет IP68. Но он существует, и это важный сигнал индустрии.

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Европейский союз с 2027 года обязывает производителей обеспечить доступность батареи для замены — не обязательно съемной как в Nokia, но хотя бы ремонтопригодной с инструментами. Ремонтопригодность смартфонов возвращается — медленно, через регуляторов, а не через добрую волю производителей. Актуальные новости публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.