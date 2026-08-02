На этой неделе я рассказывал про интересный смартфон 2019 года — Xiaomi Mi 9T с выдвижной камерой. Эта фишка была очень классной и запоминающейся, но есть еще одна интересная функция старых моделей. О ней я вспоминаю каждый раз, когда сдаю телефон в сервис или покупаю очередной повербанк. Съемный аккумулятор смартфона — одно из лучших решений в истории мобильных телефонов. И его убили.

Замена аккумулятора смартфона раньше и сейчас

Помню Nokia и Samsung с откидными крышками. Это было интуитивно понятно и работало без вопросов. Батарея смартфона разрядилась или перестала держать заряд — идешь в магазин, покупаешь совместимый аккумулятор за 500-800 рублей, снимаешь заднюю крышку ногтем и меняешь. Без отвертки, без инструментов, без сервиса. Вся операция занимает минуту.

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Теперь сравните с тем, что происходит сегодня. Несъемный аккумулятор современного смартфона приклеен внутри. Чтобы добраться до него:

нужно снять заднюю панель или дисплей в зависимости от конструкции;

отключить несколько шлейфов и разъемов;

растворить клей нагревом или специальной жидкостью;

аккуратно вытащить батарею, не повредив ее.

В сервисе за это берут по 5-10 тысяч рублей, смартфон пропадает на несколько дней, а данные на всякий случай советуют перенести заранее. Прогресс…

Плюсы смартфона со съемной батареей

Преимущества съемного аккумулятора не ограничивались заменой изношенной батареи. Было еще несколько сценариев где это решение работало идеально:

Запасная батарея в дорогу . Перед поездкой купил второй аккумулятор, зарядил оба, и в кармане два полных заряда без повербанка и кабеля. Запасная батарея весила 50-80 граммов и подходила к конкретной модели, то есть не нужно было тащить универсальное устройство. Единственный минус — работала только с одной моделью смартфона.

. Перед поездкой купил второй аккумулятор, зарядил оба, и в кармане два полных заряда без повербанка и кабеля. Запасная батарея весила 50-80 граммов и подходила к конкретной модели, то есть не нужно было тащить универсальное устройство. Единственный минус — работала только с одной моделью смартфона. Гарантированная перезагрузка . Смартфон завис намертво — достал батарею, вставил обратно. Все. Никаких удержаний кнопки питания на 15 секунд, никакого ожидания.

. Смартфон завис намертво — достал батарею, вставил обратно. Все. Никаких удержаний кнопки питания на 15 секунд, никакого ожидания. Намок смартфон — сразу обесточил. Попал телефон в воду — первое что нужно сделать это немедленно отключить питание. Со съемной батареей это делалось мгновенно. С несъемной — нужно ждать пока смартфон сам выключится или держать кнопку питания, а в это время вода продолжает работать внутри под напряжением.

Почему производители начали делать батареи несъемными

Здесь важно не сводить все к заговору производителей, ведь причины действительно технические:

Тонкий и жесткий корпус . Монолитный корпус без откидной крышки легче сделать тонким и при этом жестким. Крышка добавляет люфты, скрипы и требует уплотнителей. Современные смартфоны толщиной 7-8 мм с металлической рамкой просто не совместимы со съемной крышкой без серьезных компромиссов.

. Монолитный корпус без откидной крышки легче сделать тонким и при этом жестким. Крышка добавляет люфты, скрипы и требует уплотнителей. Современные смартфоны толщиной 7-8 мм с металлической рамкой просто не совместимы со съемной крышкой без серьезных компромиссов. Эффективное использование пространства . Внутри монолитного корпуса можно установить аккумулятор нестандартной формы — L-образный, с изгибом, с разной толщиной в разных частях. Это позволяет использовать каждый миллиметр пространства. Со съемной батареей такое невозможно — она должна быть прямоугольной и легко извлекаться.

. Внутри монолитного корпуса можно установить аккумулятор нестандартной формы — L-образный, с изгибом, с разной толщиной в разных частях. Это позволяет использовать каждый миллиметр пространства. Со съемной батареей такое невозможно — она должна быть прямоугольной и легко извлекаться. Беспроводная зарядка и IP-защита . Катушку беспроводной зарядки нужно разместить под задней панелью, и она должна быть надежно закреплена, а не болтаться на съемной крышке. Герметизация от воды тоже значительно проще без крышки которую пользователь снимает.

. Катушку беспроводной зарядки нужно разместить под задней панелью, и она должна быть надежно закреплена, а не болтаться на съемной крышке. Герметизация от воды тоже значительно проще без крышки которую пользователь снимает. Камеры. Современный блок камер занимает значительную часть внутреннего пространства и требует жесткого крепления. Съемная крышка с вырезами под несколько объективов — инженерная задача без хорошего решения.

Как изменились современные смартфоны, и что стало лучше

Несъемный аккумулятор принес реальные улучшения, и отрицать это было бы нечестно. Что стало лучше:

корпуса стали заметно жестче, тоньше и красивее — никаких скрипящих крышек и люфтов;

емкость батарей выросла, и у realme P4 Power она достигает 10001 мАч;

появилась быстрая зарядка;

беспроводная зарядка стала реальностью;

IP68 и IP69K.

Проблема не в том, что стало хуже прямо сейчас. Проблема деградации аккумулятора проявляется через два-три года. Новый смартфон отличный. Тот же смартфон через три года с батареей на 70% от исходной емкости — уже история со сдачей в сервис и расходами. Раньше это решалось за 500 рублей и минуту времени.

Почему сейчас не делают смартфоны со съемными батареями

Кажется, будто решение очевидное: просто сделай крышку съемной как раньше. На практике это значительно сложнее. Современный смартфон внутри плотно заполнен:

несколькими камерными модулями с крупными сенсорами;

катушкой беспроводной зарядки и катушкой для MagSafe-аксессуаров;

испарительной камерой охлаждения которая занимает значительную площадь;

несколькими антеннами для 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth;

вибромотором, динамиками и их резонаторами.

Простая пластиковая крышка как в Nokia 3310 потребует серьезных компромиссов в толщине, в жесткости корпуса, в водозащите, в компоновке компонентов. Вернуть съемный аккумулятор в привычном виде — значит, отказаться от части того что делает современный смартфон современным. Но это не означает, что батарея обязательно должна быть намертво приклеена. Fairphone доказывает: смартфон с заменяемой батареей возможен даже сейчас — там АКБ держится на защелках и меняется без инструментов. Да, Fairphone толще и тяжелее конкурентов. Да, там нет IP68. Но он существует, и это важный сигнал индустрии.

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Европейский союз с 2027 года обязывает производителей обеспечить доступность батареи для замены — не обязательно съемной как в Nokia, но хотя бы ремонтопригодной с инструментами. Ремонтопригодность смартфонов возвращается — медленно, через регуляторов, а не через добрую волю производителей. Актуальные новости публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.