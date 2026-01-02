Главные новинки кино 2026: лучшие фильмы, которые мы будем смотреть в новом году

Иван Герасимов

2026‑й обещает быть щедрым на новые фильмы: мы увидим массу интересного — от космических одиссей до сиквелов культовых хитов. И даже санкции не помеха, ведь отечественные кинотеатры точно покажут главные киноновинки 2026. Мы собрали пять самых ожидаемых кинокартин из разных жанров, рассчитанных на широкую аудиторию. Ниже — коротко о сути каждого проекта без спойлеров, только о самом главном. Будет интересно!

Главные новинки кино 2026: лучшие фильмы, которые мы будем смотреть в новом году.

Какие фильмы ждут нас в 2026 году: 5 главных киноновинок по версии AndroidInsider.ru

Одиссея 2026

Кристофер Нолан берётся за гомеровский эпос, обещая зрелище сопоставимое с «Оппенгеймером», но с циклопами и сиренами. Речь пойдет про странствия Одиссея домой после Троянской войны. На пути — мифические чудовища, коварные божества и испытания на прочность. Первый трейлер уже есть в сети: отзывы неоднозначные, у зрителей есть вопросики. Но если закрыть глаза на откровенную чушь вроде путешествий по лесам, похожих на сибирские, то вроде норм.

«Одиссею» ждут все, даже те, кто не особо ценит историческое кино. Фото: soyuz.ru

«Одиссею» ждут все, даже те, кто не особо ценит историческое кино. Фото: soyuz.ru

Фильм снят на IMAX‑камеры целиком, а бюджет в $250 млн делает его самым дорогим проектом Нолана. В главных ролях: Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Зендея и Шарлиз Терон. Визуал действительно радует, ведь экранизации древнегреческих мифов мы видим не так часто. «Одиссея» Нолана выйдет уже 16 июля 2026 года — следим за развитием событий в нашем Телеграм-канале.

Знакомство с родителями 4

Франшиза «Знакомство с родителями» возвращается на экраны! Но теперь речь пойдет о сыне Грегга Фокера, который женится, а его отец сомневается в выборе. Бен Стиллер и Роберт Де Ниро вернутся к своим ролям, но фильм явно будет сосредоточен на новом поколении, хотя режиссеры наверняка попытаются сохранить атмосферу предыдущих частей.

Кадров со съемок нет, зато есть фотка Арианы Гранде и Бена Стиллера. Фото: soyuz.ru

Кадров со съемок нет, зато есть фотка Арианы Гранде и Бена Стиллера. Фото: soyuz.ru

Нет сомнений, что нас снова ожидают курьезы, неловкие ситуации и шутки о семейных отношениях. Актёрский состав обещает новых персонажей вроде певицы Арианы Гранде. Фильм «Знакомство с родителями 4» вряд ли повторит успех прошлых частей, но гарантированно заинтригует всех, кто смотрел предыдущие фильмы, последний из которых появился аж 15 лет назад. В кино — с 26 ноября 2026.

Мстители: Судный день

Новый фильм киновселенной Marvel: команда супергероев сталкивается с угрозой в виде доктора Дума, которого сыграет Роберт Дауни-младший. По сюжету, он захочет расширить границы страны Латверии, а герои будут противостоять его супероружию. Главное, ради чего стоит смотреть «Мстители: Судный день»возвращение Криса Эванса в роли «Капитана Америки». Все же, Энтони Маки «кэпа» не потянул и было решено вернуться к истокам.

Роберт Дауни-младший — теперь злодей. Фото: soyuz.ru

Роберт Дауни-младший — теперь злодей. Фото: soyuz.ru

Ожидается, что фильм про супергероев продолжит линию предыдущих частей, но добавит неожиданные повороты. В частности, уже сейчас известно, что новый эпизод не будет конечным — в 2027 году будет продолжение «Мстители: Секретные войны». Ждем 16 декабря 2026, то есть, уже меньше года!

Холоп 3

Третья часть российской комедии «Холоп» продолжает историю перевоспитания мажоров. И нет сомнений, что создатели смогут заинтересовать зрителей. Ведь на этот раз сами дети будут перевоспитывать избалованных родителей, отправив их в эпоху Петра Первого. Уже хочется на это посмотреть!

Сюжет повернется вспять в новом «Холопе». Фото: afisha.ru

Сюжет повернется вспять в новом «Холопе». Фото: afisha.ru

Кассовая российская комедия сохранит узнаваемый стиль франшизы: юмор, построенный на контрасте между «старым» и «новым», гиперболизрованных персонажей и атмосферу 17-18 века. На последнюю сделали особый упор, воссоздав деревню в Подмосковье с 50 зданиями, а также взяв на роль массовки простых людей. Во всех кинотеатрах новый «Холоп» выйдет 12 июня 2026.

Дьявол носит Prada 2

Сиквел культовой драмы «Дьявол носит Prada» возвращает нас в мир глянцевых журналов, моды и гламура. Главная героиня, теперь успешная Эмили (Энн Хэтэуэй) из крупной компании, спасает родной журнал «Подиум» от банкротства. Фишка в том, что его по-прежнему возглавляет Миранда Пристли (Мэрил Стрип) — нас снова ждет противостояние двух героинь, но уже под другим углом.

Не зря ждали «Дьявол носит Prada 2» — нас ожидает весьма необычный сюжет. Фото: kinoafisha.info

Не зря ждали «Дьявол носит Prada 2» — нас ожидает весьма необычный сюжет. Фото: kinoafisha.info

Фильм о моде сохранит вайб гламурного оригинала, добавляя актуальные темы: новые подходы к ведению бизнеса, цифровизацию, соцсети и конфликт прошлого с настоящим. Ожидается, что новый «Дьявол носит Прада» 2026 будет таким же острым, динамичным и интригующим, как и первая часть. В кинопрокате должен появиться в конце апреля 2026 года. Фильм так сильно ждут, что тизер с Ютуба собрал под 200 миллионов просмотров всего за несколько часов!

