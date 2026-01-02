Главные новинки кино 2026: лучшие фильмы, которые мы будем смотреть в новом году

2026‑й обещает быть щедрым на новые фильмы: мы увидим массу интересного — от космических одиссей до сиквелов культовых хитов. И даже санкции не помеха, ведь отечественные кинотеатры точно покажут главные киноновинки 2026. Мы собрали пять самых ожидаемых кинокартин из разных жанров, рассчитанных на широкую аудиторию. Ниже — коротко о сути каждого проекта без спойлеров, только о самом главном. Будет интересно!

Одиссея 2026

Кристофер Нолан берётся за гомеровский эпос, обещая зрелище сопоставимое с «Оппенгеймером», но с циклопами и сиренами. Речь пойдет про странствия Одиссея домой после Троянской войны. На пути — мифические чудовища, коварные божества и испытания на прочность. Первый трейлер уже есть в сети: отзывы неоднозначные, у зрителей есть вопросики. Но если закрыть глаза на откровенную чушь вроде путешествий по лесам, похожих на сибирские, то вроде норм.

Фильм снят на IMAX‑камеры целиком, а бюджет в $250 млн делает его самым дорогим проектом Нолана. В главных ролях: Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Зендея и Шарлиз Терон. Визуал действительно радует, ведь экранизации древнегреческих мифов мы видим не так часто. «Одиссея» Нолана выйдет уже 16 июля 2026 года — следим за развитием событий в нашем Телеграм-канале.

Знакомство с родителями 4

Франшиза «Знакомство с родителями» возвращается на экраны! Но теперь речь пойдет о сыне Грегга Фокера, который женится, а его отец сомневается в выборе. Бен Стиллер и Роберт Де Ниро вернутся к своим ролям, но фильм явно будет сосредоточен на новом поколении, хотя режиссеры наверняка попытаются сохранить атмосферу предыдущих частей.

Нет сомнений, что нас снова ожидают курьезы, неловкие ситуации и шутки о семейных отношениях. Актёрский состав обещает новых персонажей вроде певицы Арианы Гранде. Фильм «Знакомство с родителями 4» вряд ли повторит успех прошлых частей, но гарантированно заинтригует всех, кто смотрел предыдущие фильмы, последний из которых появился аж 15 лет назад. В кино — с 26 ноября 2026.

Мстители: Судный день

Новый фильм киновселенной Marvel: команда супергероев сталкивается с угрозой в виде доктора Дума, которого сыграет Роберт Дауни-младший. По сюжету, он захочет расширить границы страны Латверии, а герои будут противостоять его супероружию. Главное, ради чего стоит смотреть «Мстители: Судный день» — возвращение Криса Эванса в роли «Капитана Америки». Все же, Энтони Маки «кэпа» не потянул и было решено вернуться к истокам.

Ожидается, что фильм про супергероев продолжит линию предыдущих частей, но добавит неожиданные повороты. В частности, уже сейчас известно, что новый эпизод не будет конечным — в 2027 году будет продолжение «Мстители: Секретные войны». Ждем 16 декабря 2026, то есть, уже меньше года!

Холоп 3

Третья часть российской комедии «Холоп» продолжает историю перевоспитания мажоров. И нет сомнений, что создатели смогут заинтересовать зрителей. Ведь на этот раз сами дети будут перевоспитывать избалованных родителей, отправив их в эпоху Петра Первого. Уже хочется на это посмотреть!

Кассовая российская комедия сохранит узнаваемый стиль франшизы: юмор, построенный на контрасте между «старым» и «новым», гиперболизрованных персонажей и атмосферу 17-18 века. На последнюю сделали особый упор, воссоздав деревню в Подмосковье с 50 зданиями, а также взяв на роль массовки простых людей. Во всех кинотеатрах новый «Холоп» выйдет 12 июня 2026.

Дьявол носит Prada 2

Сиквел культовой драмы «Дьявол носит Prada» возвращает нас в мир глянцевых журналов, моды и гламура. Главная героиня, теперь успешная Эмили (Энн Хэтэуэй) из крупной компании, спасает родной журнал «Подиум» от банкротства. Фишка в том, что его по-прежнему возглавляет Миранда Пристли (Мэрил Стрип) — нас снова ждет противостояние двух героинь, но уже под другим углом.

Фильм о моде сохранит вайб гламурного оригинала, добавляя актуальные темы: новые подходы к ведению бизнеса, цифровизацию, соцсети и конфликт прошлого с настоящим. Ожидается, что новый «Дьявол носит Прада» 2026 будет таким же острым, динамичным и интригующим, как и первая часть. В кинопрокате должен появиться в конце апреля 2026 года. Фильм так сильно ждут, что тизер с Ютуба собрал под 200 миллионов просмотров всего за несколько часов!