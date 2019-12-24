«Google Фото» позволит зуммировать уже отснятые видео 0

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Иван Кузнецов

Искусственный интеллект и программные алгоритмы постобработки – уже не новое явление для мира мобильной фотографии. Именно благодаря им смартфоны научились поглощать тряску рук без задействования аппаратных стабилизаторов, делать портретные снимки на широкоугольную камеру и высветлять кадры в полной темноте. Поддержку таких функций получили плюс-минус все флагманские смартфоны, но лучшей в этом деле оказалась Google, которая решила, что будет развивать не только фотографические способности фирменных аппаратов, но и сервисов вроде «Google Фото».

Google Фото давно перестал быть просто хранилищем для фотографий, превратившись в полноценный редактор

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После функции оцифровки фотокарточек и окрашивания чёрно-белых снимков Google решила оснастить «Google Фото» специальным режимом, который позволяет зуммировать уже отснятые видеозаписи постфактум. Для этого достаточно просто развести пальцы в жесте pinch-to-zoom и приблизить нужную область. Данный механизм работает во всех видео и, судя по всему, позволяет приближать выбранные фрагменты видео в несколько раз. В результате получается так, как будто зуммирование было выполнено при первоначальной съёмке.

Как приблизить кадр на снятом видео

Google Фото научился зуммировать уже отснятые видео

Возможность приблизить определённый фрагмент видеозаписи очень удобна и может пригодиться в ситуациях, когда нужно сосредоточиться на конкретной области ролика, вместо того чтобы смотреть его целиком, или в целях цензуры, когда необходимо скрыть определённый контент от тех, кому его видеть не положено. Правда, превратить горизонтальное видео в вертикальное и наоборот всё-таки нельзя, потому что зуммирование не является инструментом редактирования видеозаписей.

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Пока новый механизм доступен только в тестовом режиме, поэтому нет возможности изучить его во всех подробностях. Например, ещё не понятно, улучшает «Google Фото» приближенный фрагмент, компенсируя потерю качества, или нет. В принципе было бы логично, если бы программные алгоритмы и нейронные сети как-то достраивали выбранную область, минимизируя эффект пикселизации, учитывая, что приложение имеет большое количество механизмов, имеющих приблизительно похожее предназначение.

Как работает дипфейк

Реализовать нечто подобное для Google в принципе несложно, тем более если вспомнить про дипфейки. Всего-то и нужно, что «натаскать» нейронную сеть достраивать определённые фрагменты изображения. Да, конечно, это будет не то же самое видео, а придумка искусственного интеллекта, но кому какое дело? Ведь ни у кого же, кроме профессиональных фотографов, не вызывает возмущения программно реализованные портретные и ночные режимы съёмки, которые всего-навсего либо размыливают фон после создания снимка, либо высветляют кадры, сделанные в темноте.

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Лично мне очень нравится, насколько активно Google в последнее время развивает сервис «Google Фото», превратив его из просто облачного хранилища фотографий и видеозаписей в удобный каталог и редактор. Благодаря ему можно быстро оцифровать старую фотокарточку, сфотографировав её с разных ракурсов, превратить чёрно-белый снимок в цветной, задействовав нейронные сети, которые окрашивают даже старинные фотографии предельно натурально, а также хранить фото в формате HEVC без ограничений по весу и количеству. И всё это совершенно бесплатно.

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