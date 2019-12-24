Искусственный интеллект и программные алгоритмы постобработки – уже не новое явление для мира мобильной фотографии. Именно благодаря им смартфоны научились поглощать тряску рук без задействования аппаратных стабилизаторов, делать портретные снимки на широкоугольную камеру и высветлять кадры в полной темноте. Поддержку таких функций получили плюс-минус все флагманские смартфоны, но лучшей в этом деле оказалась Google, которая решила, что будет развивать не только фотографические способности фирменных аппаратов, но и сервисов вроде «Google Фото».

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После функции оцифровки фотокарточек и окрашивания чёрно-белых снимков Google решила оснастить «Google Фото» специальным режимом, который позволяет зуммировать уже отснятые видеозаписи постфактум. Для этого достаточно просто развести пальцы в жесте pinch-to-zoom и приблизить нужную область. Данный механизм работает во всех видео и, судя по всему, позволяет приближать выбранные фрагменты видео в несколько раз. В результате получается так, как будто зуммирование было выполнено при первоначальной съёмке.

Как приблизить кадр на снятом видео

Возможность приблизить определённый фрагмент видеозаписи очень удобна и может пригодиться в ситуациях, когда нужно сосредоточиться на конкретной области ролика, вместо того чтобы смотреть его целиком, или в целях цензуры, когда необходимо скрыть определённый контент от тех, кому его видеть не положено. Правда, превратить горизонтальное видео в вертикальное и наоборот всё-таки нельзя, потому что зуммирование не является инструментом редактирования видеозаписей.

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Пока новый механизм доступен только в тестовом режиме, поэтому нет возможности изучить его во всех подробностях. Например, ещё не понятно, улучшает «Google Фото» приближенный фрагмент, компенсируя потерю качества, или нет. В принципе было бы логично, если бы программные алгоритмы и нейронные сети как-то достраивали выбранную область, минимизируя эффект пикселизации, учитывая, что приложение имеет большое количество механизмов, имеющих приблизительно похожее предназначение.

Как работает дипфейк

Реализовать нечто подобное для Google в принципе несложно, тем более если вспомнить про дипфейки. Всего-то и нужно, что «натаскать» нейронную сеть достраивать определённые фрагменты изображения. Да, конечно, это будет не то же самое видео, а придумка искусственного интеллекта, но кому какое дело? Ведь ни у кого же, кроме профессиональных фотографов, не вызывает возмущения программно реализованные портретные и ночные режимы съёмки, которые всего-навсего либо размыливают фон после создания снимка, либо высветляют кадры, сделанные в темноте.

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Лично мне очень нравится, насколько активно Google в последнее время развивает сервис «Google Фото», превратив его из просто облачного хранилища фотографий и видеозаписей в удобный каталог и редактор. Благодаря ему можно быстро оцифровать старую фотокарточку, сфотографировав её с разных ракурсов, превратить чёрно-белый снимок в цветной, задействовав нейронные сети, которые окрашивают даже старинные фотографии предельно натурально, а также хранить фото в формате HEVC без ограничений по весу и количеству. И всё это совершенно бесплатно.