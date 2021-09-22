Google готовит свой первый складной смартфон. Каким он будет

Пользователи по-разному относятся к складным смартфонам. Одни мечтают о такой покупке и уже откладывают деньги, другие считают это баловством. Компания Samsung в последнее время активно продвигает идею складных гаджетов, а с учетом, что линейки Z Fold и Z Flip оказались вполне удачными, можно считать, что корейцы добились больших успехов. По недавней информации Google скоро присоединится к движению за смартфоны подобного форм-фактора.

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Слухи о складном смартфоне под кодовым названием «Паспорт» от компании Google ходят уже около двух лет. Буквально на днях в сети стали активно появляться новости, где говорится про новый Google Pixel со складным механизмом. Информацией поделился известный аналитик Эван Бласс в своем твиттере:

Я узнал от источника, которому доверяю, что новый складной Pixel под кодовым названием Passport, действительно будет представлен публике до конца этого года. Судя по всему, в Google работали над этим устройством более двух лет, и, если Pixel 6 выйдет в свет, на него точно стоит взглянуть.

До этого сообщения старший директор Display Supply Chain Consultants и аналитик по совместительству Дэвид Наранджо (David Naranjo) утверждал, что устройство будет иметь OLED-дисплей от компании Samsung с технологией LTPO.

LTPO - технология с использованием низкотемпературного поликристаллического оксида, применяемая в OLED-дисплеях. Впервые была представлена компанией. Apple вместе с Apple Watch 4.

Стоит ли покупать складной смартфон

Мне крайне сложно сформировать свое мнение по поводу новинок корейской компании, которые уже несколько лет красуются на витринах магазинов. В первую очередь по причине ценовой политики Samsung. Какой бы смартфон ни был уникальный, чтобы покупать его за 160 тысяч рублей, нужно иметь для этого веский повод.

Когда Samsung представили свои Z Fold и Z Flip, эти гаджеты многим показались просто красивой игрушкой, не более того. Но сейчас, когда всерьез появляются слухи по поводу Google, нам с вами есть о чем подумать. Неужели половинчатые смартфоны, и правда, станут новой реальностью?

Мало того, недавно известное зарубежное издание 9to5Google нашли упоминание еще об одном смартфоне, который носит кодовое название “Jumbojack”.

В ходе анализа документации, журналисты обнаружили, что новый Pixel (компания именно так его называет) будет иметь два дисплея, один из которых в сложенном состоянии будет не видно. При этом большой дисплей сможет работать в трех состояниях: открытом (режим планшета), закрытом (с маленьким экраном) и полузакрытом. Все это мы уже можем увидеть в новинках от Samsung.

Очевидно, что если сама Google возьмется за столь серьезный проект, то софт под устройства подобного рода будет оптимизирован еще лучше. Так, владельцам линейки Z с выходом Android 12 больше не придется страдать из-за плохо адаптированных под большой дисплей программ. Кстати, об основных фишках новой операционной системы мы уже писали ранее.

Samsung от такого расклада будут находится только в выигрыше, с учетом, что смартфоны Google Pixel нельзя официально приобрести в России и ряде других стран. Google однозначно займется рекламой своих новых гаджетов и тем самым будет продвигать продажи корейской компании.

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Каким будет складной Pixel

Также есть сведения, что в смартфоне будет представлена технология камеры под дисплеем. Эта идея кажется мне абсолютно бессмысленной. Да, конечно, за камерой под дисплеем будущее. Понятно, что скоро все смартфоны будут поставляться на рынок с похожими решениями, но сейчас технология крайне сырая и требует глубокой доработки.

Мне довелось пользоваться Samsung Galaxy Z Fold некоторое время, и я, насмотревшись на китайские попытки внедрить камеру под экран, сразу же решил оценить, как с этим справилась Samsung. Знаете, мой iPhone 5s еще в 2013 снимал гораздо круче.

Что касается самого кодового названия «Jumbojack», то это очень похоже на отсылку к чизбургеру Jumbo Jack от Jack in the Box. Неясно, будут ли эти чизбургеры намеком на дизайн смартфона, похожий на Z Flip, — сообщает 9to5Google.

Раньше Samsung и Google уже сотрудничали в разработке некоторых продуктов. Уже сейчас понятно, что некоторое количество аппаратных компонентов в новых Pixel 6 будет именно от корейской компании. Плюс, я думаю, что многие аппаратные фишки смартфонов Samsung будут внедрены в Pixel.

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Неизвестно, покажет ли Google новый девайс вместе с новыми смартфонами Pixel 6-го поколения или отложит свое устройство на потом. Ранее также появлялась информация, что Google пока не готовы представить нам новинку. Все технические характеристики устройства также неизвестны.

По последним данным, Google начнёт принимать предварительные заказы на смартфоны серии Pixel 6 с 19 октября, а продажи стартуют 28 октября.

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