Google может отказаться от версии Android для планшетов. Но это не так плохо

В октябре 2021 года Google выпустила несколько неожиданный продукт. Компания представила миру новую версию Android, которой раньше не было. Ей стал Android 12L. Несмотря на то, что отличия в названии от основной версии заключались только в одной букве, в реальности все было совершенно иначе. Новый продукт предлагал намного более широкие возможности поддержки планшетов и смартфонов со складной конструкцией. То есть всего, что имеет действительно большой экран с возможностью его разделения и использования в качестве полноценного планшета, а не растянутого до больших размеров обычного Android. И вот теперь у нас, похоже, появились плохие новости.

Выйдет ли Android 13

Сейчас появилась информация о том, что Google может отказаться от начатой в прошлом году хорошей традиции и не выпустить Android 13L. Пока с точностью говорить об этом нельзя, но предпосылки уже есть, а ведь до выхода новой версии Android осталась буквально пара месяцев. Мы уже даже знаем, какая в ней будет пасхалка.

А это наш Яндекс Дзен, в котором даже больше интересной информации, чем на сайте.

Каждая версия Android имеет уникальный уровень API. Каждый уровень определяется порядком запуска этой версии Android. Например, Android 13 — это уровень API 33. По словам Мишаала Рахмана, в его социальной сети, запрещенной в РФ, Google уже называет Android 14 уровнем API 34. Это почти гарантирует, что между 13 и 14 не будет запуска Android. А ведь именно им и могла бы быть версия, боле известная нам как Android 13L.

Что будет с Android для планшетов

Но на самом деле сильно расстраиваться из-за этого не стоит. Даже если отдельной версии не будет, это не значит, что компания откажется от поддержки устройств с большим экраном. Собственно это и не логично, учитывая растущий интерес к планшетам в мире, необходимость конкурировать с Apple и ее iPad, а так же то, что Google тизерила собственный планшет еще на Google I/O в начале мая.

Google уже подтвердила, что Android 13 включает в себя все функции, которые нужны для полноценного использования большого дисплея. То есть всего того, что было в Android 12L. С учетом этого Android 13 может просто обновить существующие функции без необходимости создания отдельной версии.

Для чего нужен был Android 12L

В этом случае получится, что прошлогодняя версия нужна была для тестирования функций и расчистки пути для нововведений, встроенных в основные номерные версии Android. Возможно, компания просто изменила свою политику и решила, что все должно быть ”в одном флаконе”. Но первый вариант кажется более логичным и последовательным.

В будущем Google так же продолжит поддерживать планшеты и версии Android, которые будут обеспечивать их полноценную работу. Возможно, уже в следующем году мы наконец-то увидим Google Pixel Tab или как его там будут называть. Поэтому все обновления, которые были в этом году, так же перенесутся в Android 14. И это лишнее подтверждение того, что существование Android 13L просто не нужно.

Google Pixel Tablet может оказаться вовсе не планшетом. Угадаете, о чем я?

Сейчас мы можем ожидать, что стабильная версия Android 13 выйдет в августе этого года. Новый смартфон Google — Pixel 7 — должен появиться не раньше октября. Но могут быть и задержки, вызванные сложностями с поставками и продолжающейся нехваткой чипов в мире. В любом случае, если не хотите пропустить его выход, подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал.

Есть ли хорошие планшеты на Android

При всей нашей любви к Android, надо признать, что планшеты на этой операционной системе — просто слезы. По сути, это очень криво и косо натянутый на большой экран интерфейс обычного Android. Производители планшетов стараются что-то сделать в собственных оболочках, но теперь дошло дело до того, чтобы Google сама начала поддерживать планшеты. Особенно в рамках своей политики расширения ассортимента своих устройств.

Пока же планшеты на Android, как бы их красиво не показывали в рекламе, годятся только для того, чтобы быть недорогими устройствами с большим экраном. В топовом сегменте ни один Samsung или даже Huawei (хотя тут есть шансы) не могут соперничать по производительности, удобству работы и качеству аксессуаров с iPad. Посмотрим, что будет дальше.