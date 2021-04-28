Google Объектив научился быстро переводить текст со скриншотов

Приложение Google Объектив или Google Lens, если говорить на языке оригинала, давно стало неотъемлемой частью смартфонов многих пользователей. Я даже говорю не про те устройства, где ”Объектив” является частью камеры и интегрирован в штатное приложение. Его можно скачать на любой смартфон и пользоваться тогда, когда захочется. Оно постоянно обрастает новыми функциями и теперь вышла еще одна, которая позволяет переводить текст со скриншотов. Рассказывать о том, когда это может пригодиться, не стоит, лучше показать, как пользоваться новой функцией. Вот этим и займемся. Тем более, что перевод всегда был полезной и актуальной функцией смартфона.

Перевод текста со скриншотов

По данным 9to5Google новая функция доступна в пользовательском интерфейсе Google Lens Screenshot UI для устройств под управлением Android 11 и старше. Перевод можно делать, минуя другие программы, просто сделав скриншот. Кнопка перевода станет видимой на предпросмотре изображения. Нажатие на нее позволяет быстро получить перевод текста с картинки.

Что такое Google Lens, стоит ли его скачать и сколько людей уже сделали это.

Google, как и положено технологическому гиганту, продолжает экспериментировать и предлагать новые функции, чтобы сохранить преимущество на фоне конкурентов. Кроме простого перевода текста силами интерфейса пользователь также может скопировать текст со скриншота и затем можно будет сохранить его или отправить кому-то. В том числе отправка возможна в Google Translate для дальнейшей работы.

В лучших традициях хорошего перевода есть функция загрузки языка для автономной работы. Такая возможность уже давно есть в Google Translate, и это часто выручает. Особенно полезно это в поездках, или когда находишься в том месте, где нет сигнала сети.

К сожалению, пока нет никаких указаний на появление новой функции в Android 10 или более старых его версиях. Зато в появлении ее в Android 12 сомневаться почти не приходится.

Как перевести текст со скриншота

Если вы не можете сделать перевод подобным образом, есть и более простой способ воспользоваться Google Объективом для выполнения этой задачи.

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Для начала надо скачать из Google Play или обновить приложение Google Объектив. После этого делаете скриншот, а когда он появится в нижней части экрана, касаетесь его, чтобы открыть для редактирования.

Теперь, когда скриншот перед вами, нажмите ”поделиться” и выберите в списке приложений Google Объектив. Дальше, пользуясь его функциями, вы можете или определить, что изображено на картинке, или перевести текст, нажав на кнопку в левом нижнем углу экрана и выбрав перевод.

Такие возможности приложения позволят экономить время на переводе текста. Можно, например, сделать скриншот куска переписки и отправить его на перевод. Можно найти что-то на иностранном сайте и понять, о чем сказано в наборе непонятных слов.

Приложение Google Объектив

Само приложение Google Объектив было представлено в рамках Google I/O 2017. Изначально это было даже не приложение, а инструмент, интегрированный в Google Ассистента в смартфонах Google Pixel 2 и Google Pixel XL 2. Только через некоторое время инструмент вышел в широкое пользование. Так он стал частью Google Фото как для смартфонов Pixel, так и для устройств других производителей.

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В июне 2018 года оно было выпущено в Google Play и его можно было скачать как отдельное приложение. С тех пор по январь этого года оно было загружено более 500 миллионов раз и имеет очень неплохие отзывы в магазине приложений.

Чтобы инструмент стал еще более популярным, некоторые производители интегрировали его в свои собственные приложения камеры. Так можно получить все преимущества, не перегружая смартфон дополнительными приложениями.

Для чего нужен Google Объектив

Самой полезной функцией Google Объектива является возможность определения чего-либо по фотографии. То есть вы можете навести его на объект, который хотите найти, и в поиске получите то, что может вам пригодиться. Это полезно, когда надо найти что-то редкое или то, название чего не знаешь. А вы пользуетесь Google Объективом?