Google открыла доступ к ИИ-поиску для пользователей из России

Перебирать десятки страниц в поисках точного ответа больше не нужно, потому что Google уже готов полностью думать за нас. Для этого в поисковике появился новый виртуальный ассистент, который работает на базе ИИ. Задаете ему вопрос, а он выдает развернутый и логически связанный ответ. В России он тоже появился: рассказываем, что такое ИИ-поиск Google и как его использовать.

В России появился умный поиск от Google. Изображение: 9to5google.com.

В России появился умный поиск от Google. Изображение: 9to5google.com

Что такое AI Mode и зачем он нужен

AI Mode или “Режим ИИ”: это экспериментальная функция в поисковой системе Google, которая использует для поиска генеративный ИИ на базе Gemini. В отличие от обычной выдачи с набором ссылок, искусственный интеллект пытается сам разобраться с запросом и выдать не просто результаты по ключевым словам, а сразу полноценный материал с исчерпывающим ответом.

Ассистент способен понимать сложные запросы, разбивает их на подтемы, параллельно выполняет множество поисков по разным направлениям и затем собирает результаты в цельный и понятный ответ. При этом материал часто сопровождается ссылками на источники, чтобы можно было проверить ответы на точность или просто углубиться в тему.

Сравнить смартфоны теперь можно сразу, не собирая информацию по частям.

Сравнить смартфоны теперь можно сразу, не собирая информацию по частям

Новый ИИ-режим лучше всего справляется с комплектными запросами, которые нельзя “решить” одной ссылкой. Это сравнение смартфонов, рекомендации по занятию спортом или глубокие тематические запросы наподобие “почему трава в детстве кажется зеленее”.

Как работает Режим ИИ в Google

Поисковику можно задавать вопросы текстом, голосом и даже изображением. ИИ обработает любую информацию и попытается понять смысл вне зависимости от формата. А если нужно погрузиться в тему, можно задавать ассистенту уточняющие вопросы: режим запомнит контекст и будет вести разговор без ухода от основной темы.

К слову, ИИ здесь не только про поиск: Google хочет, что ИИ не просто отвечал на вопросы, а еще делал что-то за пользователя. Например, он должен резервировать столики в ресторанах, подбирать билеты на концерт и выполнять другие задачи. Правда, эти функции пока доступны только в некоторых регионах и еще не всем пользователям.

Как включить ИИ-поиск Google

Протестировать новый режим поиска могут те пользователи, у которых в рядом с поисковой строкой появилась кнопка “Режим ИИ”. Нужно нажать на нее, а затем ввести запрос в появившемся окошке нейросети.

Включается режим ИИ тапом по соответствующей кнопке.

Включается режим ИИ тапом по соответствующей кнопке

В режим ИИ можно переключиться и потом. Для этого дождитесь загрузки страницы с результатами, а затем перейдите во вкладку “Режим ИИ”.

Просто, понятно и без «воды».

Просто, понятно и без «воды»

Если не дать боту конкретики, то он выдаст по запросу все, что знает по теме. В нашем случае это информация о выходе игры на консоль, а также дополнительные данные. А вот как работает ИИ с более творческими задачами.

Странные вопросы и философские темы для ИИ не проблема.

Странные вопросы и философские темы для ИИ не проблема

К сожалению, протестировать новые функции в мобильном режиме не удалось, так как для нашей страны фича пока доступна только в десктопном варианте.

Пока ИИ-поиск работает в экспериментальном режиме, так что советуем проверять то, что он пишет в своих ответах. Тем более что для полноценной работы “ума” одной нейросети будет мало: контент на сайтах должен встроиться в ИИ-ответы, быть понятным, цитируемым и релевантным. А это значит, что на свою пиковую эффективность AI Mode от Google выйдет не сразу, а только после того, как для него будут адаптированы все порталы и ресурсы.

Сложно не заметить случившийся за последние пару лет бум нейросетей, которыми сегодня пользуются почти все из нас. Кому-то ИИ помогает в учебе и работе, а кто-то юзает его для развлечений. Но против фактов не попрешь: нейросети полезны и популярны, о чем в том числе знают нерадивые разработчики. Они выпускают сотни никчемных приложений с искусственным интеллектом, загружают их в Google Play и еще просят деньги за подписку. Многие на это ведутся, однако нам удалось отобрать топ бесплатных нейросетей, которые каждому стоит попробовать.

Многие продвинутые пользователи Android прибегают к перепрошивке смартфона. Делают это обычно по нескольким причинам. Например, чтобы русифицировать оболочку на китайском смартфона или просто попробовать новое программное обеспечение. Долгое время ни у кого эта процедура не вызывала вопросов, однако вечером 22 июня «Известия» сообщили тревожную новость, которую следом подхватили другие СМИ: в России запретят перепрошивку смартфонов. Что, правда?

Согласитесь, как хорошо, когда заходишь в помещение, а там есть красивая ненавязчивая подсветка. Она подчеркивает элементы дизайна, создает акценты или подсвечивает стену за телевизором для большего погружения в происходящее. Такие системы существуют уже давно, но они или имеют много недостатков, или стоят очень дорого. Но время идёт, и технологии становятся более массовыми и недорогими. Не так давно мне попались системы подсветки Govee. Я ещё не успел их все установить, но уже проникся их возможностями.

