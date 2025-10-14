Google открыла доступ к ИИ-поиску для пользователей из России

Перебирать десятки страниц в поисках точного ответа больше не нужно, потому что Google уже готов полностью думать за нас. Для этого в поисковике появился новый виртуальный ассистент, который работает на базе ИИ. Задаете ему вопрос, а он выдает развернутый и логически связанный ответ. В России он тоже появился: рассказываем, что такое ИИ-поиск Google и как его использовать.

Что такое AI Mode и зачем он нужен

AI Mode или “Режим ИИ”: это экспериментальная функция в поисковой системе Google, которая использует для поиска генеративный ИИ на базе Gemini. В отличие от обычной выдачи с набором ссылок, искусственный интеллект пытается сам разобраться с запросом и выдать не просто результаты по ключевым словам, а сразу полноценный материал с исчерпывающим ответом.

Ассистент способен понимать сложные запросы, разбивает их на подтемы, параллельно выполняет множество поисков по разным направлениям и затем собирает результаты в цельный и понятный ответ. При этом материал часто сопровождается ссылками на источники, чтобы можно было проверить ответы на точность или просто углубиться в тему.

Новый ИИ-режим лучше всего справляется с комплектными запросами, которые нельзя “решить” одной ссылкой. Это сравнение смартфонов, рекомендации по занятию спортом или глубокие тематические запросы наподобие “почему трава в детстве кажется зеленее”.

Как работает Режим ИИ в Google

Поисковику можно задавать вопросы текстом, голосом и даже изображением. ИИ обработает любую информацию и попытается понять смысл вне зависимости от формата. А если нужно погрузиться в тему, можно задавать ассистенту уточняющие вопросы: режим запомнит контекст и будет вести разговор без ухода от основной темы.

К слову, ИИ здесь не только про поиск: Google хочет, что ИИ не просто отвечал на вопросы, а еще делал что-то за пользователя. Например, он должен резервировать столики в ресторанах, подбирать билеты на концерт и выполнять другие задачи. Правда, эти функции пока доступны только в некоторых регионах и еще не всем пользователям.

Как включить ИИ-поиск Google

Протестировать новый режим поиска могут те пользователи, у которых в рядом с поисковой строкой появилась кнопка “Режим ИИ”. Нужно нажать на нее, а затем ввести запрос в появившемся окошке нейросети.

В режим ИИ можно переключиться и потом. Для этого дождитесь загрузки страницы с результатами, а затем перейдите во вкладку “Режим ИИ”.

Если не дать боту конкретики, то он выдаст по запросу все, что знает по теме. В нашем случае это информация о выходе игры на консоль, а также дополнительные данные. А вот как работает ИИ с более творческими задачами.

К сожалению, протестировать новые функции в мобильном режиме не удалось, так как для нашей страны фича пока доступна только в десктопном варианте.

Пока ИИ-поиск работает в экспериментальном режиме, так что советуем проверять то, что он пишет в своих ответах. Тем более что для полноценной работы “ума” одной нейросети будет мало: контент на сайтах должен встроиться в ИИ-ответы, быть понятным, цитируемым и релевантным. А это значит, что на свою пиковую эффективность AI Mode от Google выйдет не сразу, а только после того, как для него будут адаптированы все порталы и ресурсы.