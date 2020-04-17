Google Pay поддерживает новые банки в России. Найди свой

Когда я начал оплачивать покупки телефоном, я сразу понял, насколько это удобно. Это стало каким-то новым уровнем, на котором мне больше не нужно было брать с собой кошелек или даже просто банковскую карту. Выходя из дома в магазин, я не думал о том, как что-то не забыть. Без ключей просто не уйдешь, а телефон обычно сам ложится в карман перед выходом из дома. Мы так к нему привыкли, что в отличии от много чего другого, забыть его просто невозможно. Так я начал пользоваться Google Pay. Теперь к сервису подключились еще несколько банков. Стоит ли начать им пользоваться, если вы этого еще не сделали?

Новые банки начали работать с Google Pay

Хорошей новостью для всех любителей бесконтактной оплаты в мире стало то, что теперь они могут использовать со своим смартфоном карты новых банков. Правда, для России появились только две новые кредитные организации. Всего же было добавлено 29 поддерживаемых банков в 22 странах мира.

Новыми банками, влившимися в семью Google Pay, стали Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк” и Эс-Би-Ай. Сложно назвать их самыми популярными, так как в рейтинге банков по количеству активов они находятся соответственно только на 78 и 142 месте из 362 кредитных организаций.

Учитывая, со сколькими банками работает Google Pay, говорить о том, что это удивительно, нельзя.

Какие карты поддерживает Google Pay

Все платежные сервисы, вроде Apple Pay, Samsung Pay и приложений типа Кошелек, который теперь поддерживает оплату картами на смартфонах Huawei, работают с теми банками, с которыми они договорились.

Кроме того, что надо договориться с банком, надо еще договориться с платежной системой. Именно поэтому многие банки предлагают подключить только карты Visa или только MasterCard.

Google Pay не является исключением. Компания тоже договаривается с банками каждый раз на разных условиях. Тем не менее, в списке, опубликованном на сайте Google Pay, можно посмотреть, какие банки поддерживаются, а какие нет. Приведенные выше ”новички” тоже есть в этом списке. Так как они подключились только что, логично, что они находятся в самом низу таблицы.

Изучать список подробно стоит только в том случае, если у вас какой-то очень редкий банк. В остальных случаях переживать не стоит. Все основные банки отлично поддерживаются Google Pay. Среди них есть Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Россельхозбанк, МТС Банк, Райффайзен Банк, Банк Русский Стандарт, Ак Барс и многие другие.

Стоит ли пользоваться Google Pay

Для себя я уже давно решил, что всегда буду пользоваться возможностью оплатить покупки телефоном. Это не только быстро и удобно, но и надежно.

Телефон очень сложно забыть и он всегда под рукой. Для оплаты не надо лезть в сумку или кошелек. Плюс сразу можно в приложении посмотреть сколько у тебя осталось денег или сколько ты потратил где-то до этого.

Единственной проблемой, которая впрочем встречается все реже, является оформление возврата. Раньше частыми были случаи, когда в заявлении был указан номер карты, которой вы платили, и вам надо было предьявить именно ее. Вот только номер карты, указанный в чеке, не совпадал с цифрами на самой карте.

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Сейчас такая проблема решается тем, что вас попросят приложить телефон к терминалу как во время оплаты. После этого вы получите возврат. Время возврата зависит от взаимоотношений вашего банка и банка, который обслуживает счета продавца.

Даже если так не сработает и очень упертый кассир позапрошлого века рождения будет требовать от вас именно карту с тем номером, который указан в документах, можно просто сказать, что потерял карту. В этом случае пишется заявление, что карта утеряна, а возврат надо осуществить на другую карту. В заявлении не надо все расписывать подробно и его заполнение занимает буквально пару минут. Это намного быстрее, чем кому-то что-то доказывать.

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Как пользоваться Google Pay

Если вы еще не пользовались Google Pay, но хотите начать, то в этом нет ничего сложного. Для этого надо только скачать приложение Google Pay на смартфон, который имеет NFC. Обычно все смартфоны с этой функцией позволяют оплачивать покупки телефоном.

После того, как приложение будет скачано из Google Play, надо будет открыть его и нажать ”Настроить”. После этого останется только заполнить все поля и подтвердить действия.

Дополнительным плюсом будет то, что в Google Pay можно добавить очень многие скидочные и бонусные карты. Так еще больше всего будет под рукой. И в одном месте.

Если вы еще не пользовались таким способом оплаты, обязательно попробуйте его. Все, кто уже попробовал, пользуются им до сих пор. По крайней мере, из тех, кого я знаю. Если вы знаете, почему не надо пользоваться Google Pay, традиционно пишите от этом в нашем Telegram-чате или комментариях к этой статье.