Google Переводчик официально стал нейросетью. Что произошло?

Компания Google добавила в приложение Google Translate новую функцию: переключатель моделей, который позволяет выбирать между быстрым переводом и продвинутым режимом. С помощью этой опции можно управлять качеством результатов прямо в интерфейсе приложения.

Новая функция появляется постепенно. После установки соответствующего обновления под логотипом сервиса появляется кнопка, при нажатии на которую открывается меню выбора: Advanced (высокая точность для сложных переводов) и Fast (вариант, который выдает результат чуть менее точный, но заметно быстрее). По умолчанию в переводчике включен режим Advanced, однако пользователь может сменить его в любой момент.

Что за новые режимы в Google Переводчик

Пока переключатель имеет силу только при работе с текстовыми переводами и не затрагивает функции вроде перевода речи или текста с камеры. Да и возможности самой функции пока ограничены: например, она доступна не на всех языках и не на всех устройствах. Пользователи отмечают, что обновление уже появилось на многих смартфонах с iOS, но еще редко встречается на Android.

Это говорит о том, что компания тщательно тестирует новую систему, прежде чем сделать ее общедоступной. Так что функция распространяется постепенно, как и остальные обновления фирменных инструментов, построенных на основе искусственного интеллекта.

Кстати, пока неизвестно, будет ли эта функция в будущем доступна только пользователям платных подписок или ее сделают бесплатной для всех. Так или иначе в Google не скрывают любовь к использованию искусственного интеллекта во всех сегментах, а теперь еще и для улучшения качества перевода.