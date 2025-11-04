Google Переводчик официально стал нейросетью. Что произошло?

  2. Темы
  3. Это интересно
Юрий Кудлович

Компания Google добавила в приложение Google Translate новую функцию: переключатель моделей, который позволяет выбирать между быстрым переводом и продвинутым режимом. С помощью этой опции можно управлять качеством результатов прямо в интерфейсе приложения.

Google Переводчик официально стал нейросетью. Что произошло? Переводчик от Google должен стать умнее. Изображение: 9to5google.com. Фото.

Переводчик от Google должен стать умнее. Изображение: 9to5google.com

Новая функция появляется постепенно. После установки соответствующего обновления под логотипом сервиса появляется кнопка, при нажатии на которую открывается меню выбора: Advanced (высокая точность для сложных переводов) и Fast (вариант, который выдает результат чуть менее точный, но заметно быстрее). По умолчанию в переводчике включен режим Advanced, однако пользователь может сменить его в любой момент.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Что за новые режимы в Google Переводчик

Пока переключатель имеет силу только при работе с текстовыми переводами и не затрагивает функции вроде перевода речи или текста с камеры. Да и возможности самой функции пока ограничены: например, она доступна не на всех языках и не на всех устройствах. Пользователи отмечают, что обновление уже появилось на многих смартфонах с iOS, но еще редко встречается на Android.

Что за новые режимы в Google Переводчик. Как ни странно, тест начался на айфонах. Изображение: 9to5google.com. Фото.

Как ни странно, тест начался на айфонах. Изображение: 9to5google.com

Это говорит о том, что компания тщательно тестирует новую систему, прежде чем сделать ее общедоступной. Так что функция распространяется постепенно, как и остальные обновления фирменных инструментов, построенных на основе искусственного интеллекта.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Кстати, пока неизвестно, будет ли эта функция в будущем доступна только пользователям платных подписок или ее сделают бесплатной для всех. Так или иначе в Google не скрывают любовь к использованию искусственного интеллекта во всех сегментах, а теперь еще и для улучшения качества перевода.

Теги
Новости по теме
В легендарную стратегию Dune II теперь можно поиграть в Telegram. Игра запускается через бота
Новый вирус Herodotus взламывает Android по всему миру. Я знаю только один способ защиты
Как подтвердить свой возраст на кассе через мессенджер MAX
Лонгриды для вас
Нейросеть Gemini теперь работает в России. Она вшита в Android и умеет все

В ночь с 15 на 16 августа нейросеть Gemini заработала в России. Если раньше ее приложение на Android, скорее, мешало, поскольку при запуске появлялось сообщение «Нет доступа», то теперь она функционирует в полном режиме, в корне меняя сам принцип взаимодействия с устройством. Рассказываем, что делает Gemini, а также даем инструкцию: как включить нейросеть на смартфоне и начать ею пользоваться.

Читать далее
Google опровергает сообщения о масштабной утечке данных Gmail. Что произошло

На этой неделе множество новостных изданий сообщили о якобы произошедшей утечке более 183 миллионов паролей от аккаунтов Gmail. Однако Google публично опровергла эти заявления, объяснив, что речь идет о недопонимании природы агрегированных баз данных скомпрометированных учетных записей. Кто на самом деле прав и почему Google так решительно отрицает объявления.

Читать далее
Я думал, меня сложно удивить. Но HONOR X9d это сделал. Что в нем особенного

Так как я уже давно занимаюсь смартфонами и через мои руки прошли десятки, а может быть и сотни самых разных моделей, поэтому я действительно не удивляюсь уже ничему. Но новый смартфон от HONOR действительно заставил меня приподнять бровь и посмотреть на него более внимательно, чем на другие часто однотипные устройства. Все дело в том, что он совместил в себе, кажется, несовместимые вещи. И я говорю даже не о совмещении тонкого корпуса и большой батареи, хотя это тут тоже есть. Вот и давайте разберемся в этом устройстве.

Читать далее
Новости партнеров
Почему у собак появилась выразительная мимика, которой нет у волков
Почему у собак появилась выразительная мимика, которой нет у волков
Стоит ли покупать iPhone Air. Личный опыт, мнение и особенности использования
Стоит ли покупать iPhone Air. Личный опыт, мнение и особенности использования
КРИПТОЖМЫХ / Возможный пик буллрана для Биткоина, снижение ставки ФРС США и красный октябрь
КРИПТОЖМЫХ / Возможный пик буллрана для Биткоина, снижение ставки ФРС США и красный октябрь