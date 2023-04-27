Google Pixel Fold не будет самым крутым складным телефоном. Тут все, что мы о нем знаем

Большая часть инноваций на рынке смартфонов за последние несколько лет пришлась на складные устройства. Samsung лидирует, но такие компании, как HUAWEI, OPPO, HONOR, Xiaomi, Tecno и даже Motorola, выпустили устройства со складными экранами (с разной степенью успеха). Google еще не показала себя, но мы ожидаем, что компания выпустит смартфон Pixel Fold в 2023 году. С большой долей вероятности впервые нам о нем расскажут уже в рамках конференции Google I/O. Даже если его не выпустят в продажу сразу, это все равно будет большая новость. И знаете, что с выходом именно этого смартфона многие могут изменить свое отношение к ”раскладушкам”. Я жду этого от себя. Давайте узнаем, что же в нем будет и чем он привлекателен уже сейчас.

С выходом Android 12L Google стремится оптимизировать свою мобильную ОС для нового поколения устройств с большими и гибкими дисплеями. То есть сам создатель Android уже на самом раннем этапе адаптирует операционную систему к инновациям. Уже одно это говорит о том, что все должно получится очень неплохо А еще это говорит о том, что Pixel Fold точно выйдет. Иначе, к чему такое рвение?

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Выпустит ли Google складной Pixel

Репутация Google в отношении отказа от программных продуктов хорошо известна, но то же самое относится и к оборудованию. Отложенное обновление Pixel Book служит самым свежим примером запланированного устройства, которое никогда не увидит свет. Тем не менее, разработка первого складного устройства, по-видимому, продвинулась намного дальше, поэтому было бы очень удивительно увидеть его отмену на этом этапе. Мы видели множество недавних утечек Pixel Fold, включая спецификации, рендеры и полный макет устройства с якобы точными размерами. Поэтому на данный момент мы можем быть достаточно уверены в том, что Pixel Fold грядет.

Когда выйдет Google Pixel Fold

Мы слышим слухи о дате выпуска Pixel Fold уже несколько лет, почти с момента запуска Samsung Galaxy Z Fold первого поколения. В недавнем отчете Джона Проссера говорилось, что Pixel Fold будет анонсирован во время проведения Google I/O вместе с Pixel 7a. Утечка утверждает, что предварительные заказы начнутся в тот же день, то есть 10 мая.

Сайт 9to5Google утверждает, что увидел просочившийся розничный список Pixel Fold, предлагающий запуск в середине июня. Однако утечка Проссера относит запуск на 27 июня. Имея все это в виду, вполне вероятно, что Google покажет хотя бы краткий обзор во время майской конференции разработчиков.

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Каким будет Pixel Fold

Утечки Pixel Fold в последние месяцы участились, поэтому здесь есть, что обсудить. Хотя все эти слухи исходят из довольно надежных источников, они не гарантируют, что все будет именно так. Тем не менее, я думаю, что у нас есть достойная картина того, что нас ждет впереди.

На основании данных OnLeaks, можно заметить несколько общих черт с Pixel 6 и Pixel 7, таких как логотип G по центру и горизонтальная полоса камеры. В то же время большие рамки вокруг внутреннего экрана делают смартфон очень несовременным и даже напоминающим Surface Duo 2.

Благодаря утечке Проссера, о которой мы упоминали ранее, мы также можем узнать о цветовых решениях. Оказывается, может быть только две цветовые вариации — белый и черный.

Самая актуальная информация предполагает, что внутри мы получим гибкую 5,8-дюймовую OLED-панель с разрешением FHD+, сделанную из ультратонкого стекла. Яркость в среднем составит около 800 нит, а максимальная будет достигать 1200 нит. Селфи-камера будет располагаться над экраном, а не под ним или в вырезе. Сообщается, что Google не собирается использовать самую передовую технологию складных экранов, как в Galaxy Z Fold 4, хотя обе панели, как говорят, производятся Samsung Displays. Вероятная причина этого — экономия средств, поэтому мы надеемся, что это отразится на цене.

Считается, что складки, вероятно, будут более мягкими, чем у Galaxy Fold. Это одно из того немного, что действительно надо исправить складным телефонам, чтобы стать по-настоящему массовыми. Конечно, если не говорить о цене.

Что покажут на Google I/O 2023. Собрали все самое интересное

Внешний экран представляет собой OLED с диагональю 7,6 дюйма. Этот дисплей должен обеспечивать разрешение 2208 x 1840. Говорят, что внутренний и внешний дисплеи поддерживают частоту обновления 120 Гц.

Ожидается, что на переднем дисплее появится селфи-камера в отверстии. Все, что мы слышали до этого момента, заставляет нас полагать, что Pixel Fold будет ближе по форме к Find N от Oppo, чем к длинному и узкому предложению Samsung.

Оправдать большие рамки экрана могут стереодинамики в левом верхнем и правом нижнем углах внутреннего дисплея. Они могут сделать Pixel Fold идеальным устройством для потребления контента на ходу.

В отчете CNBC утверждается, что шарнир Pixel Fold будет «самым прочным шарниром на складном устройстве». Учитывая конкуренцию с Galaxy Z Fold и OPPO Find N2 Flip, сделать это будет непросто.

Судя по всему, Pixel Fold по-прежнему будет ощущаться как устройство премиум-класса. Каждая половина телефона имеет толщину 5,7 мм. В месте выпирания камеры телефон будет толще, но сама ее конструкция (вытянутая на весь корпус) сделает так, что телефон не будет качаться. В сложенном виде телефон будет иметь толщину 11,4 мм без выступа камеры и 14 мм с ним. В целом, неплохо!

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Сканер отпечатков пальцев должен быть сбоку в кнопке питания. Так можно разблокировать телефон одинаково, независимо от того, открыт он или закрыт. Разблокировка по лицу, скорее всего, будет, но по фотографии на селфи-камеру.

Копаясь в бета-версии Android 13 QPR1, разработчик Куба Войцеховски раскрыл подробности о массиве камер Pixel Fold. Код относится к основной камере Sony IMX787, сверхширокоугольной камере IMX386 и датчику Samsung S5K3J1 для телеобъектива и внешней селфи-камеры. Над внутренним дисплеем также находится датчик IMX355. Хотя 64 Мп камера IMX787 является новым флагманским датчиком от Sony, все остальное аппаратное обеспечение камеры мы встречали уже много раз.

Имеющиеся потенциальные характеристики камеры выглядят следующим образом:

Основная камера — 48 Мп, 0,8 мкм, ƒ/1,7, 0,5 дюйма

— 48 Мп, 0,8 мкм, ƒ/1,7, 0,5 дюйма Телеомодуль — 10,8 Мп, 1,22 мкм, ƒ/3,05, 5-кратный оптический зум и 20-кратный зум Super Res

— 10,8 Мп, 1,22 мкм, ƒ/3,05, 5-кратный оптический зум и 20-кратный зум Super Res Сверхширик — 10,8 Мп, 1,25 мкм, ƒ/2,2, угол 121,1 градуса

Тем не менее, не железо, а программное обеспечение заставляет фотографии Pixel быть одними из лучших среди всех современных смартфонов. Хочется верить, что вся магия Google сохранится в этом телефоне.

Работать он будет на Tensor G2 — том же чипе, который используется в Pixel 7 и 7 Pro. Не следует беспокоиться о производительности, поскольку, несмотря на то, что собственные процессоры Google не такие мощные, как у конкурентов, они все еще достаточно быстрые для мобильных устройств премиум-класса. Мы также ожидаем 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Встроенной памяти должно быть 256 и 512 ГБ.

Слухи предполагают, что Pixel Fold будет не только шире своих конкурентов, но и тяжелее. Считается, что вес обусловлен размером батареи. В отчете CNBC утверждается, что телефон может весить 283 г.

Судя по слухам, ожидается, что Google может поставить в Pixel Fold самую большую батарею среди складных устройств на сегодняшний день. Называются цифры от 4500 до 5000 мАч со скоростью зарядки 23 Вт.

Сколько будет стоить Pixel Fold

Озвучивались разные цифры — от 1400 до 1800 долларов. Если спецификации, которые мы уже обсуждали, точны, я надеюсь, что Google будет стремиться к нижней границе этого диапазона, чтобы оставаться конкурентоспособной. Но вероятность этого не очень высока.

Затраты на исследования и разработки для Google будут велики, и похоже, что компания не пойдет на какие-либо жертвы, чтобы снизить стоимость. Максимум, о чем говорят сейчас, так это о том, что Google предоставит Pixel Watch бесплатно тем, кто сделает предварительный заказ.