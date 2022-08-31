Google подчинилась ФАС и разрешила сторонние системы оплаты в Google Play в России

Несмотря на то что оплату за софт в российском сегменте Google Play не принимают уже более полугода, фактически блокируя даже обновление купленных когда-то платных приложений, в скором времени это ограничение может быть снято полностью. Google пересмотрела платёжную политику в России и разрешила пользователям проводить транзакции через сторонние системы. Таким образом компания не нарушит действующий санкционный режим, а мы с вами получим возможность оплачивать приложения, игры и встроенные покупки в Google Play, практически без ограничений.

⚡️ПОДКЛЮЧАЙСЯ К НАШЕМУ ЧАТИКУ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Информация о внедрении сторонних систем оплаты в Google Play специально для России появилась на официальном сайте Google в разделе технической поддержки. Там хоть и несколько казённым, но всё-таки вполне однозначным языком говорится о том, что для пользователей из России не действует ограничение на обязательное проведение платежей строго через Google Play.

Платежи в Google Play

Начиная со 2 августа 2022 года, положения правил Google Play в отношении платежей, требующие использования платёжной системы Google Play, не применяются к разработчикам, распространяющим приложения через Google Play, требующим или принимающим платежи от пользователей из России в данный период времени, — говорится в пояснении к правилам приёма платежей.

Если переводить с казённого языка на человеческий, то получается, что для разработчиков, которые распространяют свой софт через российский сегмент Google Play, было сделано исключение. Им позволили использовать независимые системы оплаты, которые позволят принимать платежи от пользователей в обход официального каталога, как того несколько лет требовали антимонопольные органы.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ЯНДЕКС.ДЗЕН И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

Сложно представить, что компания просто задумалась об удобстве и благополучии рядовых пользователей. Тем более, что сама Google на транзакциях через сторонние системы оплаты не зарабатывает вообще ничего. Скорее всего, дело в том, что недавно Федеральная антимонопольная служба признала Google виновной в монополизации систем оплаты в Google Play и обязала её разрешить сторонние системы. Не исключено, что компания подчинилась, поскольку не сделать этого было попросту нельзя.

Как оплатить подписку на Андроиде

По состоянию на конец августа в Google Play уже есть приложения, которые взимают платежи через сторонние системы оплаты. В основном это стриминговые сервисы. И Okko, и Amediateka, и Start, и IVI, и многие другие онлайн-кинотеатры в версии для Android позволяют оплатить подписку картой, либо перебрасывая вас на официальный сайт, либо предлагая сделать это в интерфейсе самого приложения.

А вот приложения и игры почему-то такой возможности не имеют. Во всяком случае, с десяток утилит, которые я проверил, не имели встроенного инструмента оплаты. В каждой из них, когда я пытался оплатить либо премиум-аккаунт, либо какую-то встроенную покупку, на экране появлялась ошибка, оповещающая меня о том, что платежи через Google Play в России не работают. Это довольно странно, учитывая, что большая часть проверенных мной программ принадлежат российским студиям, и в их интересах прикрутить независимый от Google инструмент оплаты.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ПУЛЬС MAIL.RU. ТЕБЕ ТАМ ТОЧНО ПОНРАВИТСЯ

Это наталкивает на определённые мысли о том, что пока исключение действует только в отношении стриминговых платформ. Косвенно эту версию подтверждает и то, что Apple с некоторых пор также позволяет им принимать оплату за подписки в обход App Store. Впрочем, на сайте самой Google о каких-либо исключениях из исключений не говорилось ни слова. А значит, высоко вероятно, отсутствие стороннего инструмента оплаты во многих приложениях — это недоработка их создателей.

Google Play в России

Вообще, разрешение сторонних систем оплаты в Google Play — это очевидно положительное событие. Ведь теперь пользователи смогут оплачивать подписки и встроенные покупки в приложениях, скачанных из официального каталога, так же, как и раньше. Но, с другой стороны, пока не очень понятно, можно ли таким образом оплачивать сами приложения. Ведь для этого Google должна была бы встроить стороннюю систему оплаты прямо в каталог, а она на это вряд ли пойдет.

Так что пока мы видим довольно существенное ограничение, которое состоит в невозможности покупать платные приложения. Да, их в Google Play не так много. Сегодня все разработчики монетизируют свой софт подписками и рекламой. Поэтому назвать это большой потерей нельзя. Однако факт остаётся фактом, и само наличие ограничения — это не очень хорошо.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Я уже не говорю о том, что сайт Google Play в России продолжает оставаться заблокированным. Несмотря на то что Роскомнадзор вроде бы не имел к нему претензий, после блокировки Google Новостей под ограничение попала и веб-версия мобильного каталога. Это тоже не способствует его популяризации. А значит, пока блокировка действует, рассчитывать на полноценное возобновление работы Google Play в России скорее всего не стоит.