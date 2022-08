Google подчинилась ФАС и разрешила сторонние системы оплаты в Google Play в России

Clash of Clans — одна из самых популярных игр о строительстве королевства в истории мобильных игр. Предпосылка достаточно проста: вы строите королевство, защищаете его от одних противников и нападаете на других для получения добычи. Игра достаточно глубокая, чтобы по-настоящему погрузиться в нее, но доступная для обычных игроков. Поэтому она и получила такую популярность. Однако, если вы ищете замену Clash of Clans, но все еще хотите получить что-то подобное, то вы попали по адресу. Все игры, приведенные ниже, представляют собой игры по созданию королевства с онлайн-элементом PvP. Поэтому, если вам нравится Clash of Clans - занимайте места, мы начинаем рассказ.