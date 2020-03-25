Несмотря на то что сегмент игровых смартфонов возник на рынке уже достаточно давно, сама Google никогда особенно не способствовала превращению Android в игровую платформу. Понятное дело, что функции разгона производительности по принципу Turbo Boost требуют непосредственного участия производителей железа, но, как говорится, было бы желание. Ведь даже программный апгрейд позволяет сделать много всего интересного. Видимо, Google, наконец, это поняла, а потому начала активно развивать игровое направление, то предлагая разработчикам эффективный инструмент оптимизации, то новый принцип загрузки игр на смартфоны.

Некоторые приложения из AppGallery от Huawei не работают без Google Play

Новый принцип загрузки игр на Android, о котором идёт речь, предусматривает разделение образа на несколько составляющих. Благодаря такому разделению пользователи смогут запускать игру ещё до того, как она установится полностью. То есть будет достаточно инициировать загрузку, дождаться, пока скачаются ключевые данные и, собственно, приступить к игре, пока оставшиеся компоненты будут спокойно загружаться в фоновом режиме. В результате пользователю даже не придётся перезапускать игру заново, поскольку все изменения, содержащиеся в дополнительных файлах, применятся автоматически.

Загрузка игр на Android

Как игры загружаются на Android. Новый принцип:

Сначала произойдёт загрузка установочного APK-файла, который позволит запускать игру;

Затем параллельно загрузятся первый и второй дополнительные компоненты с текстурами игрового мира, музыкальным сопровождением и уровнями;

Последним будет загружаться третий дополнительный компонент, содержащий карты, видеоролики, пасхалки и другие вспомогательные элементы.

Я больше не пользуюсь Google Play. А вы?

Кроме разделённой загрузки, Google презентовала ещё и изменённый принцип обновления игр. Теперь для загрузки апдейта не придётся обращаться к Google Play, поскольку предложение установить новую сборку пользователи будут получать при входе в саму игру. Оттуда же можно будет инициировать загрузку, которая не прервёт игровой процесс, а потом начать играть с применившимися изменениями, которые установятся в фоновом режиме. Ну не красота ли?

Что общего у Android, ПК и консолей

Такая методика загрузки является отнюдь не новой. Многие студии, выпускающие игры для настольных платформ и консолей, уже давно используют её, чтобы дать пользователям возможность не простаивать в ожидании, пока загрузка завершится полностью, а присоединиться к игре практически сразу после начала скачивания. Ведь большинство топовых игр сегодня весят и по 10, и по 20, и даже по 30 ГБ, а значит, одна только загрузка, не говоря уже о распаковке и других процессах, может занимать довольно много времени.

Есть ли в Google Play скрытая пасхалка?

На Android, к счастью, игры весят во много раз меньше, однако здесь большую роль играет поверхностный подход к мобильному геймингу. Из-за того, что пользователи смартфонов, как правило, не привыкли к длительному ожиданию, многие из них либо осознанно отказываются от тяжёлых игр, либо скачивают их, но не успевают дождаться окончания загрузки, чтобы тут же начать играть, а откладывают первый запуск на потом. Для разработчиков это не очень хорошо, поскольку в этом случае пользователи меньше проводят в игре или, того хуже, вообще до неё не добираются из-за занятости. В результате нет ни геймера, ни продаж встроенных покупок.

Однако нужно помнить, что активировать загрузку любой игры из Google Play и запустить её на своём смартфоне прямо сейчас вы не сможете. Для того, чтобы новая методика распространилась повсеместно, необходимо, чтобы разработчики приняли условие Google и специальным образом изменили компоновку своих игр. Понятное дело, что у них нет другого выхода, но поскольку это требует не просто внесения изменений, но и предрелизного тестирования и отладки, скорее всего, обещанные Google изменения начнут появляться в играх только ближе к лету.