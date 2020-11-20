Google превратила приложение «Сообщения» в аналог iMessage для Android

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Иван Кузнецов 0

Сегодня ночью Google выпустила тестовое обновление для своего сервиса «Сообщения» под Android. Ключевой фишкой апдейта стала повсеместная (ну, почти) поддержка RCS (rich communication service). Этот стандарт, работающий от Сети, позволит пользователям использовать приложение, через которое они всегда отправляли и получали SMS, в качестве мессенджера. Неважно сколько денег останется на счету, главное, чтобы было активно соединение с интернетом. В этом случае сообщение дойдёт до адресата без каких-либо проблем.

RCS

В приложении «Сообщения» появилась поддержка RCS

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RCS – это стандарт обмена сообщениями, который изначально создавался как замена SMS, но затем был преобразован в альтернативу, функционирующую параллельно. Он работает от Сети и позволяет обмениваться не только текстовыми посланиями, но и фотографиями, видеозаписями, гифками, а также голосовыми заметками. По сути, RCS превращают привычное приложение для отправки SMS в универсальный сервис, работающий как в GSM-сетях, так и в сетях LTE. Google уже давно работала над внедрением RCS в «Сообщения», но только сейчас этот стандарт стал доступен почти во всём мире.

Где работает RCS

Посмотрите на эту картинку. Здесь изображена карта распространения RCS.

Где работает RCS

В России RCS, к сожалению, пока не работает

Как видите, покрытие распространяется почти на весь мир, за исключением всего лишь пяти стран: Ирана, Северной Кореи, Кубы, Китая и России. По первым четырём странам вопросов нет. В трёх из них сервисов Google нет вообще, а в четвёртой есть, но там действуют строжайшие правила на работу всех интернет-сервисов. В России с этим всё гораздо проще, поэтому лично мне довольно странно осознавать, что к нам RCS не добрался. Но, будем надеяться, что в ближайшем будущем Google решит свои проблемы и таки запустит функцию мессенджинга через «Сообщения» в нашей стране.

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Почему я на это надеюсь? Да потому что появление RCS в «Сообщениях» — это реально большой шаг в развитии сервисов Google. По сути, фирменное приложение поискового гиганта для обмена текстовыми посланиями станет полноценным аналогом iMessage для Android. Раньше такой возможности не было, и пользователи Android были вынуждены писать SMS в рамках одного приложения, а для обмена быстрыми посланиями и медиафайлами переключаться на другое. Теперь те, кто не любит плодить сущности, смогут пользоваться только одним приложением для всего сразу.

Аналог iMessage для Android

iMessage для Android

RCS превращает приложение «Сообщения» в аналог iMessage для Android

Единственным недостатком RCS, который в худшую сторону отличает его от iMessage, на данный момент является отсутствие сквозного шифрования. Это наиболее совершенный стандарт защиты сообщений, который препятствует их перехвату и вообще любому вмешательству в процесс обмена сообщениями. Дело в том, что при сквозном шифровании ключи для расшифровки посланий находятся только у двух людей: отправителя и получателя. Ключи генерируются на их устройствах, и получить их без авторизации на третьем устройстве абсолютно невозможно.

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Однако в ближайшее время Google планирует выпустить очередное обновление для «Сообщений» с поддержкой сквозного шифрования. Пока неизвестно, когда именно выйдет апдейт, но поисковый гигант уверяет, что он уже находится в разработке. Возможно, поддержка сквозного шифрования появится в следующем году, поскольку раньше считалось, что RCS невозможно зашифровать по методу end-to-end, поэтому разработчикам Google пришлось сильно попотеть, чтобы фактически воплотить в жизнь невозможное.

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