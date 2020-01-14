Перекрёстное внедрение новых функций – совершенно стандартная практика, к которой в процессе совершенствования своих операционных систем прибегает и Apple, и Google. Сегодня одно нововведение появляется на Android, завтра на iOS и наоборот. При этом ни у одной из сторон претензий к другой почему-то не возникает, и они умудряются мирно сосуществовать на благо своих клиентов. В конце концов, сетку в интерфейсе приложения камеры или шторку уведомлений как таковую запатентовать в принципе невозможно. Однако иногда заимствуются такие идеи, которые, казалось бы, следовало защитить.

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Google ведёт давнюю работу над реализацией аналога технологии беспроводной передачи данных AirDrop. Первоначально она появилась на смартфонах Apple, совсем недавно собственное видение протокола представили Xiaomi, Vivo и Oppo, а теперь, судя по всему, возможность быстро обменяться тяжёлыми файлами по воздуху появится и у всех остальных. Во всяком случае, именно в этом состоит преимущество AirDrop над Bluetooth, который обладает недостаточно высокой скоростью передачи данных.

AirDrop – это технология беспроводной передачи данных от Apple, дебютировавшая в iOS 7 и OS X Lion. В её основе лежат стандарты Bluetooth и Wi-Fi, которые разработчики компании смогли "связать" воедино и добиться высокой скорости передачи. AirDrop позволяет передавать данные между смартфонами, планшетами, компьютерами и даже между часами.

AirDrop для Android

Первоначально проект технологии беспроводной передачи данных для Android назывался Fast Share, о чём свидетельствовали отсылки из тестовых сборок операционной системы. Такое название, очевидно, было присвоено разработке из-за высокой пропускной способности. Но то ли Apple вмешалась и дала понять, что не готова терпеть копирования собственных идей, то ли у разработчиков поискового гиганта что-то не получилось, но в конечном итоге технологию переименовали, окрестив её Nearby Sharing. Тем более, что смысл поступить таким образом у компании действительно был.

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Как оказалось, ключевой особенностью Nearby Sharing является не скорость передачи как таковая, а непосредственная близость передающей и принимающей сторон друг к другу. Из описания функции, обнаруженного разработчиками из команды XDA, следует, что Nearby Sharing требует, чтобы устройство-передатчик и устройство-приёмник находились на расстоянии не более одного фута, что в переводе на метрическую систему измерения равняется примерно 30 сантиметрам. Вот уж действительно nearby (от англ. – близкий).

Чем Nearby Sharing отличается от AirDrop

Уж не знаю, что именно вынудило Google ограничить расстояние, на котором будет работать новая технология передачи данных, но с практической точки зрения этого может оказаться недостаточно. Ведь мало того, что для сопряжения устройств необходимо подойти друг к другу практически вплотную, так ещё и нельзя расходиться, чтобы не разорвать соединение и не отменить передачу отправляемых файлов. AirDrop, который работает на расстоянии нескольких десятков метров, в этом плане куда предпочтительнее и приватнее, поскольку позволяет не нарушать личное пространство другого человека.

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Впрочем, не исключено, что Google сделала так специально, чтобы обеспечить безопасность нового протокола. Ведь, как известно, пользователи Apple часто жалуются на то, что становятся жертвами рассылок по AirDrop с неподобающим содержимым. А поскольку отправитель может находиться на расстоянии 50, а то и 100 метров, нет никакой надежды вычислить того, кто решил провернуть попытку виртуального домогательства. С Nearby Sharing такого не может случиться в принципе, потому что передача осуществляется лишь при условии, что пользователи находятся как минимум в поле зрения друг у друга.