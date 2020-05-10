Google закидывает обновлениями, а WhatsApp рвется на рынок платежей: итоги недели

На этой неделе стало известно, когда наконец-то выйдет Android 11, но, как оказалось, придется подождать. Всему виной ситуация в мире, которая уже повлияла на многие сферы нашей обычной и IT-жизни. Зато, это не мешает технологичным гигантам активно рваться на рынок платежей. Собственно, почему бы и нет, когда там крутятся такие деньги. Пусть за каждую операцию оператор получает несколько центов, но когда счет идет на миллиарды операций, сумма становится такой, что ради нее стоит поработать. Ну, а еще на этой неделе Google выпустила первое за три года обновление своего популярного приложения. Это не все, чем запомнилась прошедшая неделя. Давайте освежим в памяти ее основные события.

Samsung представила банковскую карту Samsung Pay

Когда Apple в прошлом году представила собственную банковскую карту Apple Card, многие были уверены, что сейчас все производители начнут массово выходить на рынок финансовых услуг с собственными кредитками или дебетовками. Однако время шло, и ни одна другая компания не спешила объявлять о планах по запуску фирменной платёжной карты. Только этой весной Google и Huawei подтвердили свои планы по захвату финансовой отрасли, но при этом так ничего и не выпустили. Теперь представить, но ничего не выпускать пришла очередь Samsung, которая ограничилась одним только анонсом.

Компания Samsung представила свою платёжную карту, которая предназначается для работы с сервисом Samsung Pay. В отличие от Apple Card, которую в Купертино представили прошлой осенью, карточка от Samsung будет дебетовой, а её эмиссией будет заниматься американский банк SoFi. То есть, получается, что к моменту релиза новый финансовый продукт компании будет доступен только пользователям из США и недоступен всем остальным. Впрочем, Apple тоже начала с Североамериканского рынка, а потому ничего удивительного в этом нет.

Заказать Samsung Card можно будет прямо через приложение Samsung Pay. Это очень ответственное мероприятие, а потому Samsung сделала карту не кредитной, а дебетовой, таким образом упростив процесс проверки заявителей и расширив их общее количество. Но, несмотря на отличие от Apple Card, Samsung Card тоже будет предоставлять пользователям те же услуги. Она позволит с удобством отслеживать свои покупки, контролировать расходы и получать кэшбек на выгодных условиях. Осталось только выяснить, на каких.

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Samsung не уточняет, можно ли будет получить вместе с виртуальной карточкой физическую, на каких условиях она будет обслуживаться и позволят ли пользователям переводить деньги со счёта на счёт без комиссии. Более того, у меня вообще сложилось впечатление, что корейцы пока сами толком не знают, что за продукт они запускают. Конечно, они знают, просто карта, скорее всего, находится на ранней стадии разработки, а потому многое ещё может измениться – от условий перевода денежных средств до размера кэшбека, который пользователи будут получать с покупок.

Зачем Samsung, в таком случае, так поторопилась? Очевидно, что, посмотрев на то, как лихо конкуренты анонсируют собственные карты, компания решила, что затягивать с выходом на рынок финансовых услуг ей нельзя. Мало того, что это отличная возможность собрать колоссальные объёмы данных о своих пользователях, так ещё и способ привязать их к фирменной продукции. Ведь если пользователь подсядет на Samsung Card, сделав её основной картой, ему будет сложно пересесть на смартфон конкурента, потому что придётся отказаться от привычного средства оплаты.

Samsung Pay начал убивать аккумуляторы смартфонов Samsung. Как исправить

Я бы предположил, Samsung Card будет ориентирована в первую очередь на молодёжь и людей с небольшим достатком. Samsung не заявляла этого публично, однако я углубился в изучение партнёра компании – банк SoFi – и выяснил, что он позиционирует себя как банк для студентов и тех, «у кого на счету каждый доллар». Этой формулировкой пользуется сам банк при описании преимуществ фирменной карты: за её обслуживание и снятие денег банк не берёт ни цента, а также позволяет вернуть 5% от общей суммы покупок до 100 долларов ежемесячно.

Довольно показательно, что до настоящего момента ни Huawei, ни Google так и не выпустили свою банковскую карту на рынок. Конечно, с последней спрашивать пока особенно нечего — всё-таки информация о Google Card, появившаяся в публичном поле, не была обнародована официально, а являлась утечкой, которую допустили сотрудники компании, добавив соответствующие сведения в приложение Google Pay. Однако это как нельзя лучше свидетельствует о том, что ни у одной компании эти карты ещё не готовы, а значит, конкурировать с Apple они смогут ещё очень нескоро.

Samsung открыто говорит, что продаёт данные пользователей Samsung Pay

Мало кто помнит, что в прошлом году Samsung уже пыталась запускать карту Samsung Pay Cash, которая выглядела довольно выгодным платёжным средством. Тогда компания пообещала всем, кто оформит карту, 5 долларов на счёт в подарок, а также очень выгодные и прозрачные условия денежных переводов. Но то ли проект Samsung Pay Cash «не полетел», то ли Samsung просто захотела его проапгрейдить, но, так или иначе, Samsung Card — это наша новая реальность. Хотя бы до следующего года.

Samsung Galaxy Z Flip ставит рекорды продаж

Как обычно, при появлении чего-то нового, общество сразу делится на две части. Одни говорят, что новинка никому не нужна и вообще, все это ерунда, а другие, наоборот, доказывают, что до этого жизнь была пустой и однообразной, а вот теперь действительно заживем. Так получилось и с появлением складных смарфтонов в прошлом году. Первый Galaxy Fold и Huawei Mate X вызвали немало споров, особенно на фоне своей цены. Позже вышли более дешевые Motorola RAZR 2020 и Samsung Galaxy Z Flip. С первым все понятно и его ожидание было куда приятнее, чем тот позор, который сопровождал его выход, а вот второй, вопреки ожиданиям аналитиков, продолжает доказывать, что у таких устройств есть шансы на успех.

Несмотря на нынешний кризис в области здравоохранения и тот факт, что Samsung Galaxy Z Flip стоит довольно дорого, его продажи в марте этого года выросли. Этой информацией поделилось издание EconoTimes.

Galaxy Z Flip демонстрирует уверенный рост продаж, несмотря на текущий мировой кризис, связанный, в первую очередь, с пандемией коронавируса и снижением уровня мировой экономики.

В отчете издания утверждается, что в марте 2020 года Samsung отгрузила 230 000 устройств Galaxy Z Flip по всему миру. Для специфического устройства, которое стоит при этом очень недешево, результат выглядит внушительным. Еще более внушительным выглядит рост продаж, который составил +56,1% к показателям февраля.

В этом году мы увидим много складных смартфонов. Galaxy Fold 2 будет!

Для сравнения, в феврале компания выпустила 147 000 своих смартфонов. Однако, есть небольшое уточнение, которое не позволяет сравнивать эти месяцы напрямую. Samsung Galaxy Z Flip вышел как раз в феврале, и поэтому продавался не весь месяц. Да и просто март на 3 дня длиннее февраля, то есть, на 10 процентов. Но то, что новинка не упала в продажах, говорит о том, что интерес к ней есть и продажи это не только ВАУ-эффект на старте, а настоящий интерес к смартфону.

Если сравнивать продажи Galaxy Z Flip с продажами Galaxy S20 или любым другим популярным смартфоном, то разница будет огромной. Но надо не забывать о том, что раскладушка является очень необычным форм-фактором, да и просто стоит она очень дорого. За 1 400 долларов можно купить почти любой смартфон. Из массовых устройств дороже стоит только многострадальный Samsung Galaxy S20 Ultra.

Плюсом к новизне стоит отметить проблемы со складным экраном, которые встречались у всех предыдущих устройств и о которых не говорил только ленивый. А еще к факторам снижения спроса можно отнести незнание людей как пользоваться новинкой и пандемию. Она оказала влияние и на производство, и на покупательскую способность населения.

В скором времени мы можем потерять флагманские смартфоны

Теперь становится очень интересным, как поведет себя новинка через месяц и какие продажи покажет по итогам апреля. Может ли она снова показать рост продаж? Лично мне кажется, что нет, но даже сохранение уровня продаж на отметке выше двухсот тысяч штук в нынешних условиях будет очень хорошим результатом.

А теперь можно сравнить продажи Galaxy Z Flip и Galaxy Fold. Сравнение будет немного виртуальным, но все равно показательным. Galaxy Fold начал продаваться во второй половине прошлого года в два этапа. Сначала был скандал с ломающимся экраном, который повлиял на интерес аудитории к новинке. Потом со второй попытки смартфон запустили осенью и до конца года было продано от четырехсот до пятисот тысяч штук. Galaxy Z Flip за полтора месяца уже было продано почти четыреста тысяч штук и у него еще есть время перебить продажи старшего брата.

Ожидается, что Galaxy Fold 2 появится вместе с Galaxy Note 20 в августе. Устройство будет иметь более привлекательный дизайн, чем его предшественник. У него будут гораздо более тонкие рамки и не будет выреза в экране.

Samsung Galaxy Fold 2 будет лучше, чем мы думали

По слухам, этот телефон будет более доступным, чем оригинальный Galaxy Fold, но тоже не будет обычным смартфоном. Из-за этого можно ожидать роста продаж, особенно на фоне успеха Galaxy Z Flip, но сумасшедших цифр ждать не стоит. Хотя, мне кажется, что сам по себе Galaxy Fold куда интереснее, чем Galaxy Z Flip. Он хотя бы предлагает большой экран и складной форм-фактор хоть как-то можно объяснить.

Аналитики прогнозируют, что продажи складных телефонов будут расти. Они ожидают, что такие продажи вырастут в сто раз к 2025 году, и в настоящее время Samsung является лидером рынка в этой категории.

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Вероятно, должно пройти еще немного времени, прежде чем складные телефоны станут основными устройствами. Конечно, в том случае, если это вообще когда-нибудь произойдет. Многие компании в настоящее время работают над такими устройствами, поэтому будет интересно посмотреть, что будет дальше.

Google отложила Android 11 на целый месяц

В этом году почти у всех корпораций все планы пошли наперекосяк. Но если одни вроде Apple постарались максимально скрыть это от потребителей, то другие вроде Google этого сделать не смогли. В результате поисковый гигант был вынужден в принципе отменить проведение Google I/O, отказавшись переносить её в онлайн, и заменить офлайновую презентацию следующей версии Android прямой трансляцией на YouTube. Казалось бы, всё в рамках сложившейся в мире ситуации, однако Google под шумок просто отложила запуск Android 11 на целый месяц.

Несмотря на то что Google официально не называла дату релиза Android 11, компания продлила действие программы предварительного тестирования Developer Preview Program на целый месяц. В результате общедоступная бета обновления выйдет не в мае, как это случалось обычно, а в июне. На это мало кто обратил внимание, поскольку в бета-тестировании Android обычно принимают участие не так много пользователей. Поэтому большинству, как правило, всё равно, сколько тестовых сборок вышло к настоящему моменту. Их интересует только день запуска финальной версии.

Когда мы планировали выпуск Android 11, мы не ожидали тех событий, которые произойдут в мире и затронут практически все регионы мира. Это вынуждает нас вносить коррективы в нашу работу, искать новые способы коммуникации и совместной работы. Особенно это касается нашего сообщества разработчиков, которые занимаются созданием обновлений операционных систем. Чтобы не вселять в пользователей ложной уверенности в скорейшем запуске Android 11, мы решили немного изменить график выхода тестовых версий, — заявили в Google.

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Как видите, Google прямо не говорит о смещении сроков выхода релизной версии Android 11, ограничиваясь только упоминанием даты запуска публичной бета-сборки. Из-за этого может сложиться впечатление, что, несмотря на продление программы предварительного тестирования, релиз может состояться примерно в то же время, как и всегда – в первых числах сентября. Однако лично я бы не был так уверен. В конце концов, я ещё в прошлом месяце говорил, что допускаю смещение сроков запуска Android 11, учитывая сложности ведения разработки ОС в условиях удалённой работы.

На что же, в таком случае, можно рассчитывать? Для меня совершенно очевидно, что сейчас Google увеличивает срок программы предварительного тестирования не для того, чтобы потом сократить публичный бета-тест. Скорее всего, второй этап испытаний Android 11 будет продлён на месяц, а то и чуть больше. Поэтому я бы сделал ставку на то, что обновление выйдет в начале – середине октября. Это имеет смысл, поскольку в таком случае новые «пиксели» 2020 года станут первыми смартфонами на Android 11, чего в последние годы уже не случается.

Почему я обновлюсь на Android 11 и вам советую

Окажет ли опоздание с запуском Android 11 какое-то негативное влияние на Google или распространение самой операционной системы? Лично я думаю, что нет. В конце концов, пользователи Android привыкли к тому, что обновления, даже ежемесячные патчи безопасности, – это самая настоящая редкость, на которую многие не могут рассчитывать в принципе. Поэтому ожидать, что пользователи взбунтуются и начнут массово мигрировать на iOS, которая, к слову, тоже может задержаться, явно не следует.