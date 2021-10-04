Готовь сани летом: крутые гаджеты для зимы

Зима не за горами: не так давно на Урале выпал снег и лежал несколько дней. Именно тогда стало понятно, что пора начинать подготовку к холодному времени года. В нашей новой подборке самые разные товары, с которыми вам будет и тепло, и уютно, и даже весело. Особенно это будет актуально для тех, кто часто мерзнет зимой и боится простыть — согреться можно даже на улице, настолько все гаджеты портативны. Доставайте ваши карточки — мы начинаем тратить!

Куртка с подогревом

Обычная куртка уже не греет? А что, если приобрести куртку с подогревом? Она имеет 11 областей, где работает подогрев. Все происходит благодаря установленной батарее на 10000 мА*ч, чего хватает на 6-8 сеансов тепловыделения. Кстати, ее можно стирать вручную или в машинке — достаточно лишь вынуть батарею.

Цена: от 1873 рублей

Куртка с подогревом

Стельки с подогревом

Стельки подключаются через USB к источнику питания и нагреваются. Они хорошо держат тепло, поэтому в течение определенного времени ваши ноги будут в тепле. Кроме того, их можно обрезать до удобного размера, но нельзя стирать. То, что надо для холодной зимы.

Цена: 380 рублей

Стельки с подогревом

Классные теплые перчатки

Перчатки, которые нужны всем. Я заметил, что зимой вся проблема сводится к тому, что на морозе руки в карманах или приходится держать телефон. Перчатки, будто бы, и не нужны. Данный вариант — отличное решение всех проблем. И тепло, и телефоном пользоваться можно.

Цена: от 428 рублей

Перчатки для телефона

Удобная грелка для рук

Одна из главных проблем холодных зим — вечно мерзнущие руки. Перчатки, варежки — в этом нет смысла. Просто очень холодно. Удобная грелка даст тепло вашим рукам, а аккумулятора в 2400 мА*ч хватит надолго. Есть три регулировки тепла, так что руки точно не сгорят.

Цена: от 413 рублей

USB-грелка для рук

Компактный обогреватель Xiaomi

Возможно, у вас уже есть обогреватель типа «Ветерок». Но вы только взгляните на этого малыша! Он способен выдать 500 Вт мощности и не сильно шуметь. Думаю, обогревателей много не бывает.

Цена: 1953 рубля

Обогреватель Xiaomi

Крутой массажер для спины

Зимой мы передвигаемся по улице, держа руки в карманах. У кого-то они по бокам, у других — на груди. Удобно, не поспоришь. Только это сильно влияет на нагрузку спины — массажер снимает усталость, разминает мышцы и согревает. А с помощью пульта можно менять скорость и интенсивность.

Цена: 1744 рубля

Массажер для шеи

Компактная портативная зарядка

Пользоваться смартфоном на холоде мы не рекомендуем. И заряжать тоже. Но есть исключения, когда нет времени что-либо выяснять, а телефон разрядился. Носите с собой маленький удобный портативный аккумулятор: у него маленький LED-экран, красивый дизайн и 12000 мА*ч емкости. Хватит на всех!

Цена: 370 рублей

Портативная зарядка

Мечта детства: снежный бластер

Однажды в детстве я взял у мамы кожаные перчатки, чтобы поиграть в снежки — в таких тонких перчатках очень удобно лепить снеговика и делать крепость. Как вы поняли, перчатки были испорчены, руки испачканы, а я получил заслуженный подзатыльник. К счастью, больше никаких перчаток: в бластер легко загрузить снег, а дальше за вас все сделает механизм. Только вдуматься, насколько меняется расклад сил в снежной битве: и весело, и месиво!

Цена: 588 рублей

Снежный бластер