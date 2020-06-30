Готовьтесь: флагманы на Android будут стоить ещё дороже

Времена, когда флагманские смартфоны стоимостью под сотню тысяч рублей могли кого-то удивить, уже прошли. Теперь, как мне кажется, производители решили посоревноваться, кто сможет предложить аппарат по максимальной цене. Видели iPhone 11 Pro Max за 80 тысяч? А вот вам Galaxy Fold за 160 тысяч. Маловато? Тогда взгляните на Huawei Mate X за 200 тысяч. В общем и целом, причины роста цен понятны. Технологии становятся совершеннее и влияют на себестоимость электроники, поступающей в продажу. Но есть вообще та самая граница, выше которой цены на смартфоны уже не пойдут? Видимо, нет.

Новый процессор Qualcomm сделает 5G доступным почти для всех

Процессор Snapdragon 875, который будет флагманом следующего года, будет стоить производителям около 250 долларов. Это почти на 100 долларов дороже, чем Qualcomm продаёт Snapdragon 865, составляющий аппаратную основу топовых смартфонов 2020 года. Логично, что удорожание основного компонента, без которого невозможно функционирование ни одного аппарата, приведёт к повышению их розничной цены. Если сейчас среднестатистический флагман стоит 1000 долларов, то через год это будет в районе 1100-1200 долларов.

Процессор Snapdragon 875

Причиной для удорожания стоимости Snapdragon 875 станет переход на 5-нм техпроцесс и использование новой модульной архитектуры X1. Она, согласно замыслу производителя, позволит кастомизировать его возможности, меняя разные показатели в зависимости от потребностей и особенностей конкретного устройства. Таким образом, например, можно будет «подкрутить» графику, сделав её более производительной, или сделать ставку на искусственный интеллект, обучив его выполнять жизненно важные процессы заметно быстрее, чем это делали предшественники.

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На самом деле политика ценообразования Qualcomm неодинакова для всех компаний, которые закупают её процессоры. Это связано с тем, что объёмы поставок могут отличаться в несколько раз от производителя к производителю. Если Samsung условно может закупить за раз 10 миллионов экземпляров, то ZTE – не больше миллиона. Логично, что чем больше будет партия, тем дешевле будет стоить каждый отдельный процессор. Но, так или иначе, Snapdragon 875 будет оставаться крайне дорогим «камнем» независимо от того, сколько экземпляров будет в заказе.

Стоимость процессора смартфона

Из чего складывается стоимость процессора? Откровенно говоря, составляющих довольно много, и назвать все за раз будет довольно сложно, поэтому я ограничусь только ключевыми:

Научные исследования

Освоение нового техпроцесса

Оборудование производственных линий

Маркетинговые исследования

Собственно производство

Лицензионные отчисления

Компоновка процессора

Очень важным аспектом, который так же заложен в стоимость процессора, является его компоновка. В последние годы Qualcomm начала делить свои «камни» на несколько независимых составляющих, чтобы поставлять своим партнёрам только те конфигурации, которые им нужны. Для этого Qualcomm отделила от основного процессор 5G-модем, потому что во многих странах этот стандарт связи ещё не введён в эксплуатацию, и производители вынуждены выпускать смартфоны без поддержки сетей пятого поколения. Логично, что они не захотят переплачивать за неиспользуемые функции, а Qualcomm просто не пытается им их втюхать.

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Цена в 250 долларов, которую озвучили источники, знакомые с планами Qualcomm, скорее всего, дана за полный комплект. То есть именно столько будет стоить Snapdragon 875 с 5G. В принципе поддержку сетей пятого поколения можно исключить из стоимости «камня», но даже тогда он будет стоить дороже, чем его предшественник. Из этого следует, что повышение цен на смартфоны 2021-го года по сравнению с расценками этого года неизбежно. Другое дело, что покупать флагманы совсем необязательно, ведь сегодня даже субфлагманские модели имеют вполне производительную начинку.