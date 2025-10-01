Хайповые товары с AliExpress, которые обсуждает весь интернет

Герман Вологжанин

Многие товары с AliExpress обретают вирусную популярность при помощи соцсетей. Ведь китайцы — те еще выдумщики. Они делают полезные, а порой и парадоксальные вещи, видео с которыми так и просятся в TikTok. Попадая туда, ролики собирают миллионы просмотров и лайков, а хайповые товары с AliExpress буквально сметают с виртуальных полок. О таких находках сегодня и пойдет речь. Приготовьте кошельки для их покупки и камеры своих смартфонов для съемки рилсов.

Хайповые товары с AliExpress, которые обсуждает весь интернет. Герои вашей ленты соцсетей есть на AliExpress. Фото.

Герои вашей ленты соцсетей есть на AliExpress

Кухонная щетка с дозатором

Кухонная щетка с дозатором. Чудо-губка, удаляющая любой жир. Фото.

Чудо-губка, удаляющая любой жир

Рейтинг: 5.0

Цена: от 183 ₽

Видосы с этой губкой — частые гости ленты домохозяек. Еще бы, ведь она отмывает любую посуду от жира за счет металлических ворсинок и встроенного дозатора, куда можно залить чистящее средство. Выходит удобно, а главное — эффективно.

Купить кухонную щетку

Виброколонка с костной проводимостью

Виброколонка с костной проводимостью. Колонка, превращающая любую поверхность в динамик. Фото.

Колонка, превращающая любую поверхность в динамик

Рейтинг: 4.7

Цена: от 615 ₽

Если включить музыку на этой мини-колонке и взять ее в руки, то она не будет играть. Но стоит поставить ее на стол, как по всей комнате разнесется грохочущий звук вашей любимой песне. Все дело в особенности работы колонки по технологии так называемой костной проводимости. Она просто вибрирует, а в качестве динамика выступает поверхность.

Купить виброколонку

Игрушка танцующий осьминог

Игрушка танцующий осьминог. Этим кальмаром можно порадовать своего кота или ребенка. Фото.

Этим кальмаром можно порадовать своего кота или ребенка

Рейтинг: 5.0

Цена: от 684 ₽

Ролики с этой игрушкой вы наверняка видели в TikTok и других соцсетях. На видео от танцующего осьминога (точнее — кальмара) кайфуют коты, а дети испытывают изумление от его танца. Игрушка электрическая, но батарейки ей не нужны — все работает от встроенного аккумулятора. Спасибо китайцам!

Купить танцующего осьминога

Техника с гаджет-феста AliExpress, которая нужна каждому

Прикольное одеяло-лаваш

Прикольное одеяло-лаваш. Одеяло, которое превратит вас в ходячую шаурму. Фото.

Одеяло, которое превратит вас в ходячую шаурму

Рейтинг: 5.0

Цена: от 749 ₽

Человек, завернутый в это одеяло, автоматически превращается в шаурму. Ведь это самый настоящий лаваш! Только из флиса! Кстати, на странице товара есть другие варианты оформления одеяла: хоть пицца, хоть яичница, хоть что-то менее вызывающее.

Купить прикольное одеяло

Складной стул-сумка

Складной стул-сумка. Стул без пик, зато складной. Фото.

Стул без пик, зато складной

Рейтинг: 4.8

Цена: от 879 ₽

Многие люди удивляются, как ловко этот стул складывается в переносную сумку. Именно поэтому видео с ним реально собирают миллионы просмотров. Лайки — одно, а польза — другое, и она здесь очевидна. Такой стул будет незаменим всем, кому негде присесть. К примеру, на природе.

Купить складной стул

Гигантский наушник AirPods

Гигантский наушник AirPods. Не пугайтесь: это такая колонка. Фото.

Не пугайтесь: это такая колонка

Рейтинг: 4.9

Цена: от 885 ₽

С этим наушником принято подходить к прохожим, задавая вопрос «Чи, да?», однако от него тоже есть практическая польза: он не просто удивляет своими размерами, но и выступает в качестве полноценной колонки. Подключаешь к телефону по Bluetooth и слушаешь музыку. Только в ухо не вставляй, пожалуйста.

Купить гигантский наушник

Карманный зонт MIJIA

Карманный зонт MIJIA. Полноценный зонт для вашего кармана. Фото.

Полноценный зонт для вашего кармана

Рейтинг: 4.8

Цена: от 909 ₽

Удивительно дело, но зонт MIJIA настолько компактный, что помещается в карман. Его удобно носить с собой, даже когда на плечах нет рюкзака. При этом в разложенном виде он полностью защищает человека от дождя и других осадков.

Купить карманный зонт

Выгодные товары с AliExpress, которые можно брать даже когда нет распродаж

Игрушка Labubu оригинал

Игрушка Labubu оригинал. Оригинальная игрушка по честной цене. Фото.

Оригинальная игрушка по честной цене

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 259 ₽

Игрушка, благодаря которой акции китайской компании POP MART этим летом взлетели до небес. Каждый зумер хочет лабубу, и китайцы с AliExpress продают оригинал хайповой игрушки. На выбор есть несколько вариантов, так что скорее заказывай и хвастайся перед друзьями.

Купить игрушку Labubu

Зимняя куртка с электроподогревом

Зимняя куртка с электроподогревом. Куртка, сделанная специально для России. Фото.

Куртка, сделанная специально для России

Рейтинг: 5.0

Цена: от 4 150 ₽

Российские зимы настолько суровые, что специально для нас китайцы делают куртки с электрическим подогревом, которые ежегодно хайпуют в интернете. Подкладка содержит несколько нагревательных элементов, способных в считанные минуты нагреться при помощи повербанка. Для него, кстати, специально предусмотрели карман на груди.

Купить куртку с подогревом

Портативный принтер Xiaomi

Портативный принтер Xiaomi. Чудо-принтер, печатающий фото без краски. Фото.

Чудо-принтер, печатающий фото без краски

Рейтинг: 4.8

Цена: от 5 266 ₽

Чудо-техники от Xiaomi. Новый принтер, который печатает фото прямо с телефона. Ладно, этим сегодня никого не удивишь, да и компактные размеры тоже не в счет. А вот факт отсутствия необходимости заправлять принтер чернилами реально удивляет. Все дело в специальной бумаге. Она, к слову, уже входит в комплект поставки.

Купить портативный принтер

