Я регулярно прочёсываю AliExpress в поисках того, что реально стоит своих денег, а не просто красиво выглядит на картинке. За последние месяцы накопилось десять находок с AliExpress, которые я либо уже использую сам, либо разобрал по характеристикам и убедился — вещь рабочая. Тут нет ничего случайного: каждый товар скупают тысячами, и я решил проверить, заслуженно ли. Спойлер: в большинстве случаев — да.

Зарядка с дисплеем-эмоджи — стоит у меня на столе с осени

Купил эту зарядку в октябре, и с тех пор она не покидает рабочий стол. Проблема была простая: три устройства, три провода, а зарядка — одна, и та медленная. Здесь два порта USB-C и один USB-A, а суммарная мощность — до 65 Вт. Этого хватает, чтобы на приличной скорости зарядить и Android-смартфон, и планшет, и даже ноутбук.

Отдельная деталь — маленький дисплей на корпусе, который показывает статус зарядки в виде эмоций. Выглядит забавно, но и практическая польза есть: видно, когда устройство зарядилось, не вставая с места. Корпус компактный, в сумку влезает без проблем. За полгода никаких нареканий — разве что глянцевый пластик собирает отпечатки.

Цена: 2010 рублей

Повербанк Baseus — таскаю в рюкзаке и не переживаю за заряд

Если вы хоть раз оставались с мёртвым телефоном посреди дня, вы понимаете, зачем нужен повербанк с ёмкостью 20 000 мАч. Этот Baseus лежит у меня в рюкзаке с января — за это время выручал бессчётное количество раз. Раньше брал компактный на 5000, но его хватало ровно на один заряд, и к вечеру всё равно приходилось искать розетку.

Тут мощности достаточно, чтобы зарядить смартфон три-четыре раза, а при необходимости — подпитать и ноутбук. Подключается по USB-C, отлично работает с быстрой зарядкой на Samsung и Xiaomi. Из минусов — вес ощутимый, в карман куртки не положишь. Но за 3080 рублей это одна из лучших находок с AliExpress в своей категории.

Цена: 3080 рублей

Утеплённая балаклава — купил для пробежек, ношу каждый день

Бегать зимой — удовольствие сомнительное, если ветер режет лицо. Я взял эту балаклаву в декабре, когда устал натягивать шарф до глаз. Флисовая подкладка внутри реально греет, а верхний слой защищает от ветра. При этом дышать в ней нормально — ткань в зоне рта достаточно тонкая. Главное понимать — это все-таки полиэстер, а не шелк и не хлопок. Поэтому особых претензий не питайте.

Другое дело, что пригодилась она не только для спорта. Я стал носить её просто на прогулках в мороз, на велосипеде, да и дочь периодически утаскивает к себе, когда играет в байкера. Размер универсальный, сидит плотно, но не давит. За 625 рублей — вещь, которой я точно не ожидал от товаров с AliExpress.

Цена: 625 рублей

Держатель для душа на штангу — висит полгода, не сдвинулся

Стандартный душевой держатель сломался, а менять всю штангу из-за одной пластмасски — нелепо. Этот держатель просто надевается на вертикальную штангу и фиксируется. Регулируется по высоте и наклону, держит лейку крепко — за полгода ни разу не соскользнул и не разболтался.

Конструкция полностью из ABS-пластика с металлическими элементами, так что ржавчины можно не бояться. Установка занимает буквально минуту, никаких инструментов не нужно. Меньше чем за 300 рублей вы получаете решение, за которое в ближайшем сантехническом магазине попросят раза в три больше. Точно вам говорю — это один из тех товаров, которые заказываешь на автомате, когда друзья спрашивают совет.

Цена: 276 рублей

Автомобильный насос с экраном — живёт в багажнике с марта

Раньше я возил в багажнике старый компрессор с проводом от прикуривателя — неудобный, шумный и без всякой индикации. Этот портативный насос с LED-дисплеем показывает текущее давление, уровень заряда встроенного аккумулятора и режим работы. Подходит для любых шин — от велосипедных до автомобильных.

Тут главное — универсальность. Когда ничего качать не нужно, насос работает как повербанк и LED-фонарик. Заряжается по USB-C, компактный, помещается в бардачок. Для поездок за город — незаменимая штука. Подключите его к Android-смартфону по кабелю, и он подзарядит телефон в дороге, если розетки нет под рукой.

Цена: 2710 рублей

Удлинитель с креплением к столу — я забыл, что такое «не хватает розеток»

Проблема знакомая: розетки в комнате далеко, удлинитель валяется на полу, об него спотыкаешься, провода путаются. Этот сетевой фильтр решает вопрос радикально — он крепится прямо к столешнице с помощью зажима. Три розетки и три USB-порта — хватает на всю технику, которая обычно стоит на рабочем столе.

Раньше у меня тут был обычный удлинитель, и каждый раз приходилось нырять под стол, чтобы что-то воткнуть. Теперь всё на уровне столешницы, аккуратно и доступно. Качество сборки приличное, контакт плотный, USB-порты выдают достаточно для зарядки смартфона или планшета. За 2350 рублей — одно из самых практичных решений, что купить на AliExpress для домашнего офиса.

Цена: 2350 рублей

Умные очки с камерой — взял ради эксперимента

Умные очки за шесть тысяч — звучит подозрительно, но давайте разберёмся. Внутри встроенная камера для фото и видео, а в дужках спрятаны Bluetooth-динамики. Подключаются к любому Android-смартфону, управляются касаниями по дужке. Качество съёмки, понятное дело, не флагманское, но для быстрых POV-роликов сгодится.

Именно поэтому я рассматриваю их скорее как гаджет для развлечения, а не для серьёзной работы. Музыку слушать в них можно — звук негромкий, окружающие почти не слышат, но и басов не ждите. Зато не нужно затыкать уши наушниками, когда идёте по улице. Если давно хотели попробовать формат умных очков, но не готовы отдавать за них пятизначную сумму — вот ваш шанс.

Цена: 6080 рублей

Мини-ПК Beelink на AMD Ryzen 7 — заменил мне громоздкий десктоп

Тридцать с небольшим тысяч за полноценный компьютер — не шутка. Beelink на AMD Ryzen 7 в конфигурации 24 ГБ оперативной памяти и 500 ГБ SSD — это машина, которая справляется и с рабочими задачами, и с нетяжёлым геймингом. Корпус при этом размером чуть больше ладони — прикрепил за монитор и забыл.

До этого у меня стоял полноразмерный системник, который шумел и грелся. Теперь на столе только монитор, клавиатура и мышь — никакого гула. Подключение стандартное: HDMI, USB, Ethernet — всё на месте. Для домашнего использования и офисной работы — решение, которое реально экономит место и деньги. Ноутбук с такими характеристиками обошёлся бы заметно дороже.

Цена: 31 300 рублей

Глюкометр Sinocare — простой прибор для домашнего контроля

Контроль уровня сахара в крови — штука, которая касается огромного числа людей. Глюкометр Sinocare GA-3 делает замер за несколько секунд: вставляете тест-полоску, прикладываете каплю крови, через мгновение результат на экране. В комплекте сразу идут тест-полоски и ланцеты, так что докупать ничего не придётся.

Корпус компактный, экран крупный и читаемый — разберётся даже человек, далёкий от техники. Результаты сохраняются в памяти прибора, можно отслеживать динамику. За 1320 рублей это доступный инструмент, который стоит иметь дома, особенно если в семье есть люди с диабетом или предрасположенностью к нему.

Цена: 1320 рублей

Ретро-консоль MIYOO Mini Plus — залипаю вечерами третий месяц

Я взял MIYOO Mini Plus в ноябре, и с тех пор она стала моим главным способом расслабиться вечером. Компактный корпус помещается в карман, яркий IPS-экран отлично показывает пиксельную графику, а поддержка десятков платформ — от Game Boy до PlayStation 1 — означает, что библиотека игр практически бесконечна.

Кнопки тактильно приятные, с чётким ходом — играть комфортно даже в платформеры, где важна точность. Аккумулятора хватает на несколько часов, заряжается по USB-C. Для тех, кто вырос на 8- и 16-битных играх, это настоящий портал в детство. И за 5250 рублей — куда интереснее, чем тратить время на бесконечные мобильные донатные игры.

Цена: 5250 рублей

