Honor рассказала об уникальности ее первого независимого от Huawei смартфона

После того, как Honor перестала быть частью Huawei, ее действия вызывают все больше и больше интереса. Компания продолжает выпускать смартфоны, и многие гадают, какими же они будут. Совсем скоро — 18 января — мы узнаем об этом максимально подробно. Именно в этот день состоится презентация нового Honor V40. Пока у нас осталось чуть меньше недели до этого дня, мы можем привести несколько фактов того, каким будет этот смартфон. Сразу оговорюсь, что это не слухи, домыслы, догадки, утечки, инсайды и тому подобные разной степени правдоподобности предположения, а информация от самой компании, которая решила сделать небольшой тизер. В первую очередь речь идет об экране с частотой обновления 300 Гц. Но стоит ли радоваться раньше времени?

Экран смартфона Honor V40

До официального запуска первого смартфона Honor в качестве независимого бренда действительно осталось всего несколько дней. Китайский производитель представит Honor V40 на специальном мероприятии в понедельник. По поводу этого устройства было много предположений. Много недель назад появились сообщения о том, что Honor V40 будет использовать сенсорный дисплей с частотой дискретизации 300 Гц. Сейчас компания официально подтвердила эту функцию в недавнем сообщении на Weibo.

В тизере Honor также подтвердила, что ее будущий смартфон будет иметь сверхчувствительный экран с поддержкой 1 миллиарда цветов. По имеющимся данным, сверхчеткий экран Honor V40 с частотой обновления сенсора 300 Гц будет иметь некоторые отсылки к Huawei.

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Если говорить более подробно, то он должен использовать ту же 10-битную панель, что и Huawei nova 8 Pro. Что касается частоты обновления изображения, мы ожидаем, что дисплей будет поддерживать 120 Гц. Он также будет иметь разрешение 2676 x 1236 пикселей и пиковую яркость 800 нит.

Чем выше частота дискретизации сенсорного экрана, тем выше скорость отклика дисплея на касание. Это означает, что дисплей Honor V40 по данному показателю будет превосходить остальные устройства, которые сейчас есть на рынке. Хорошим показателем на сегодняшний день считается частота сенсора 240 Гц.

31 декабря новая модель Honor YOK-AN10 (Honor V40) успешно прошла сертификацию безопасной быстрой зарядки Rheinland. В сертификате указано, что Honor V40 будет поддерживать быструю беспроводную зарядку до 50 Вт.

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Кроме этого, Honor V40 недавно прошел через TENAA и получил несколько других сертификатов. На волне этого и появилось большое количество слухов, что выход смартфона состоится в самое ближайшее время.

Смартфон с быстрой зарядкой

Согласно сертификации, Honor V40 будет поставляться со стандартным зарядным устройством Huawei HW-110600C0x. Оно поддерживает быструю зарядку мощностью до 66 Вт. Кроме того, этот смартфон работает на системе Android. Вот только пока мы не получили самой интересной информации — будет ли он поддерживать сервисы Google или нет?

Характеристики Honor V40

Что касается ”железа”, то недавние предположения показывают, что Honor V40 будет поставляться с MediaTek Dimensity 1000+. На данный момент этот чип является самым продвинутым чипом MediaTek. Смартфон также получит изогнутый экран с частотой обновления картинки 120 Гц и частой обновления сенсора 300 Гц.

Что касается камер, то фронталка разместится в отверстии экрана, а основная камера получит несколько модулей, ”упакованных” в круглый модуль наподобие того, который мы видели в Huawei Mate 40 Pro.

V40 будет использовать 50-мегапиксельную основную камеру. В версии Pro их будет три, а в Pro+ — четыре. Фронталка в V40 Pro+ будет двойная (13 Мп основной модуль и дополнительный для определения глубины резкости).

Будет ли Honor V40 работать на Android

Пока сообщается, что новинка выйдет с Android 10 из коробки, поверх которой будет установлена Magic UI 4.0. Как я уже говорил, наличие сервисов Google пока остается под вопросом, как и возможность обновления до более поздних версий Android. Так как с момента расставания с Huawei прошло слишком мало времени и смартфон разрабатывался в основном в ее лабораториях, можно предположить наличие в смартфоне сервисов Huawei (HMS).

Я не могу сказать, что жду новый смартфон с большим интересом или строю на него большие планы. Я думаю, что пока говорить о полной самостоятельности преждевременно. При этом возможность появления полноценной поддержки Google и в более поздних смартфонах бренда пока вызывает у меня некоторые вопросы. Слишком уж странно выглядит расставание компаний.

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Впрочем, даже в отношении Huawei я бы не стал зарекаться. Вполне может быть, что ее дни еще не сочтены, и компания сможет восстать, как птица Феникс. Может быть она продержится до того, как снимут санкции, или придумает что-то свое. Ну, а если это произойдет, она может вернуть себе обратно Honor или поддерживать ее, как сестринский бренд. Естественно, на выгодных для себя условиях. Пока же давайте дождемся Honor V40, понаблюдаем за ним какое-то время, а потом уже будем рассуждать на тему дальнейших перспектив.