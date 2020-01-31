Huawei – отличный пример находчивости, которая фактически удерживает компанию на плаву. Несмотря на то что США запретили Huawei использовать сервисы Google, китайцы придумали, как обернуть ситуацию себе на пользу. Они не только реализовали стратегию по выпуску новых смартфонов с имеющимися комплектующими, одобренными Google до введения санкций, так ещё и вложились в развитие собственных служб, которые меньше чем за год превратились в удобоваримую замену Google Mobile Services. Настолько удобоваримую, что сама Huawei больше не хочет возвращаться к старым порядкам.

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Huawei не вернётся к использованию сервисов Google, даже если США снимут свои санкции и одобрят сотрудничество Huawei и поискового гиганта. Такое заявление сделал менеджер австрийского представительства Huawei Фред Ванфэй. По его словам, компания хочет быть независимой от политики США, потому что нет гарантий, что даже в случае снятия санкций их действие не будет возобновлено. По этой причине Huawei планирует приложить максимум усилий к созданию своей экосистемы, которая сможет составить конкуренцию экосистемам Apple и Google.

Huawei без сервисов Google

Несмотря на то что Huawei не намеревается использовать сервисы Google, Android по-прежнему останется основной операционной системой, на базе которой будут работать смартфоны китайской компании. Но в данном случае Android является своего рода оболочкой, которую необходимо наполнить различными инструментами и службами, способными обеспечивать её работу. Прямо сейчас над решением этой задачи трудится команда из 4000 разработчиков, которые уже смогли спроектировать альтернативу для 24 из 60 API-интерфейсов.

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Пожалуй, лучше всего успехи Huawei в развитии аналогов сервисам Google прослеживаются на примере AppGallery. Собственный каталог приложений китайской компании всего за полгода превратился из малоизвестного и практически бесполезного – по крайней мере в наших широтах – киоска в полноценный супермаркет софта. Во всяком случае, для российского пользователя там есть почти всё, что нужно: и службы каршеринга, и банковские клиенты, и агрегаторы такси, и государственные сервисы, и популярные игры. Осталось только договориться с Facebook о размещении в каталоге клиентов социальных сетей и WhatsApp.

Чем Huawei заменит сервисы Google

Huawei понимает, что обрести полную независимость от Google будет нелёгким делом, признаётся Ванфэй. Отсутствие приложений поискового гиганта, к которым привыкли многие пользователи, снизит долю аппаратов Huawei на рынке. Даже те три миллиарда долларов, которые компания уже вложила в развитие своих сервисов, скорее всего, не позволят ей компенсировать отсутствие служб Google. Однако по мере укрепления позиций собственной экосистемы Huawei пользователи должны начать понимать, что мир не заканчивается только на Google, и на рынке есть достойные альтернативы.

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Лично я поймал себя на мысли, что практически перестал пользоваться сервисами Google. Не из принципа, а просто потому, что открыл для себя более функциональные и удобные аналоги. К Google Play я обращаюсь только за обновлениями, практически не скачивая новых приложений, Gmail заменил на Spark, которым давно пользовался на Mac, а вместо Google Maps выбрал Maps.me. Единственное, от чего я пока не могу отказаться – да и не хочу, честно говоря, — это YouTube, Google Chrome и сервис видеозвонков Google Duo. Но, быть может, Huawei предложит что-нибудь своё?