Huawei пытается воспользоваться трудностями Дональда Трампа на выборах. Может сработать

Дональд Трамп и его администрация являются главным источником санкций в отношении Huawei, которые привели к тому, что компания стала отрезана от многих своих давних партнеров. Именно на этих партнерах и держалась вся империя телекоммуникационного гиганта. Сейчас на фоне президентских выборов в США, компания решила воспользоваться ситуацией и повернуть ситуацию в свою сторону. Для этого она не просто начала агитировать за снятие запретов, но и сделала это, обратившись к стратегическому партнеру США. Вот только сделала она это очень необычным способом. Пока не очень понятно, к чему приведет именно этот шаг, но явное стремление компании переломить ситуацию и то, как она взялась за дело, говорит о многом.

Санкции против Huawei

Бизнес смартфонов, конечно, был важен для Huawei, но свои объемы продаж она более-менее неплохо выполняет на внутреннем рынке. Да и без Google, как показала практика, жизнь есть. Куда страшнее то, что компанию отрезали от рынка 5G-технологий. Внутри Китая не построишь такую сеть, как в мире. Именно поэтому Huawei и обратилась к правительству Великобритании.

Давление со стороны администрации президента США вынудило власти Соединенного Королевства, ближайшего союзника Штатов, полностью отказаться от оборудования Huawei при развертывании сетей пятого поколения. Это должно произойти к 2027 году.

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Но теперь, когда Дональд Трамп, судя по всему, проиграл выборы демократу Джо Байдену, Huawei пытается восстановить статус-кво. Конечно, пока еще ничего не решено, но маловероятно, что события сложатся иначе, поэтому надо действовать.

Обращение Huawei к правительству Великобритании

Для этого через британские СМИ руководство скандальной компании обратилось к властям королевства с просьбой отказаться от политического запрета компании развивать сферу 5G на территории Соединенного Королевства.

По словам представителя Huawei, власти Великобритании сами признают примерно трехлетнюю задержку развертывания сетей 5G, что, по мнению экспертов, обойдется стране примерно в 18 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 23,8 миллиарда долларов).

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Власти островного государства пока не ответили руководству компании, но примечательно, что послание было подготовлено накануне важного политического съезда по реализации программы правительства Бориса Джонсона.

После трех лет экономического спада в 2018-2020 годах мировые поставки смартфонов в следующем году вырастут благодаря активному развертыванию мобильных сетей пятого поколения по всему миру. И это должно подстегнуть развитие новых стандартов.

Стоит ли покупать 5G-телефон

По данным Digitimes Research, спрос на смартфоны 5G в ближайшие пять лет будет только расти. Обусловлено это ростом числа коммерческих сетей 5G и расширением зоны покрытия. Низкая цена устройств 5G начального уровня на развивающихся рынках также будет стимулировать их глобальные поставки. По расчетам количество проданных 5G-смартфонов достигнет 1,5 миллиарда единиц в 2023 году и 1,7 миллиарда единиц в 2025 году.

В 2021 году две верхние позиции смогут занять Samsung Electronics и Apple, за ними следуют Oppo, Vivo и Xiaomi. Китайская компания Transsion, которая продает телефоны начального уровня под брендами Tecno, Itel и Infinix в Африке и Южной Азии, займет шестое место. Digitimes ожидает, что Huawei опустится на седьмое место из-за торговых санкций США. Обидное положение дел для признанного лидера в этом направлении.

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Кроме того, Digitimes Research ожидает, что глобальные поставки телефонов 5G превысят 200 миллионов единиц уже в 2020 году, что тоже не мало на фоне пандемии и резкого обвала спроса, который, впрочем, начинает постепенно восстанавливаться.

С Huawei снимают санкции

В последнее время стали поступать сообщения о компаниях, получивших лицензию на поставку чипов Huawei. Такие компании, как AMD, Intel, Sony и другие,

имеют лицензии на право поставки компонентов в адрес Huawei. Однако некоторые из этих лицензий содержат довольно серьезные ограничения. В первую очередь это как раз касается того, что проданные компоненты не должны использоваться в устройствах, поддерживающих технологии 5G.

Недавно появились сообщения о том, что даже Qualcomm получила лицензию на поставку чипов Huawei. Пока до конца не ясно, сможет ли компания поставлять Huawei свои чипы с 5G, но, скорее всего, этого не будет. Такие выводы можно сделать из того, что заявляли представители компании, и той информации, которую нам дают аналитики.

Смогут ли смартфоны Huawei что-то предложить без 5G? Думаю, что пока да. Особенно на таких рынках, как российский. Что будет дальше, не очень понятно, но компания в любом случае должна как-то двигаться вперед, а в этой ситуации ловить любую возможность заработать и сохранить бизнес.