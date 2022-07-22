Интересные каналы в Телеграм, на которые стоит подписаться, если все надоело

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Иван Герасимов 0

Телеграм изобилует крутыми каналами, правда, несмотря на это, иногда случается так, что читать попросту нечего: ну нет ни новостей, ни постов — и всё тут! Поэтому даже пользователям, которым пришлось для каналов в Телеге создать отдельную папку, время от времени перетряхнуть их, удалить лишнее, а лучше — подписаться на новые источники информации. Отобрали для вас крутые каналы, в которых всегда есть что-то новое: тут и технологии, и путешествия, и личные блоги о жизни в других странах, и полезные лайфхаки. В общем, точно будет, что почитать в Телеграм.

Собрали для вас отличные каналы в Телеграм, в которых всегда есть что-то интересное

Под одеялом у Паго — канал Юли Паго обо всём

Это прикольный Телеграм-канал Юли Паго — красивой ведущей утреннего шоу на DFM, в котором она делится своими мыслями о происходящем в мире, выкладывает прикольные видео из закулисья радиоэфира. Помимо радио, она еще является певицей и диджеем, поэтому есть видео с выступлений в разных городах России. По моим наблюдениям, именно в Телеграм-канале контента появляется намного больше, чем в других соцсетях. Поэтому обязательно подпишитесь, чтобы всегда быть в отличном расположении духа.

Канал Юли Паго

Путешествия в Уютную Россию — канал о классных местах и природе России

Все постоянно рвутся в Европу, но даже не подозревают, что в нашей стране масса крутых мест. Именно об этом рассказывают в канале «Путешествия в Уютную Россию»: фотографии, рассказы, описания, видео и немного лайфхаков для путешественников. Можно листать очень долго и наслаждаться крутыми локациями, не выходя из дома. Подпишитесь, если хотите увидеть Россию такой, какой ее мало кто видел!

Канал с путешествиями по России

Фабрицио|Трансферы — канал о футбольных трансферах

Лето — не только время для отдыха, но и для новостей о переходах футболистов из одного клуб в другой. Чтобы раньше всех узнавать о том, кто, куда и за сколько перейдет, обязательно подпишитесь на этот канал. Это фан-сообщество Фабрицио Романо — итальянского журналиста и, пожалуй, самого надежного инсайдера в мировом футболе.

Канал о футбольных трансферах

О Сербии по-русски — канал о Сербии и всем, что с ней связано

Сербия — одна из моих любимых стран: там действительно много всего интересного, но самое главное — люди хорошие! В «О Сербии по-русски» много новостей про города, события, праздники и даже национальную кухню. Посты написаны понятным языком и с юморком, поэтому легко читаются. Подпишитесь, чтобы знать, что происходит в этой уютной балканской стране!

Канал о Сербии

Телеграм-канал про смартфоны

Вам интересно, можно ли заряжать телефоны одной зарядкой, нужно ли отключать Блютуз на устройствах и чем фитнес-браслет отличается от смарт-часов? Тогда подписывайтесь на Телеграм-канал AndroidInsider.ru! Тут не только новости про Андроид-смартфоны и планшеты, но и про камеры, приложения и игры. Короче, всегда есть что почитать!

Лучший канал о смартфонах

Телеграм-канал о технологиях

В мире уйма крутых технологий, о большинстве из которых мы ничего не знаем. А зря: они способны изменить нашу жизнь к лучшему. Именно о том, как они работают рассказывает Телеграм-канал «Кобура от Теслы». Например, о том, с помощью искусственного интеллекта убрать всю мебель из комнаты на видео! А чего стоит идея с отсоединяемой капсулой в самолете для пассажиров на случай аварии? Или о необычных изобретениях, которые создают по приколу? Подпишитесь, если хотите знать всё о технологиях!

Подписаться на Кобуру от Теслы

Отказала модная железа — канал о моде

Даже если вас не интересует мода, стоит подписаться на Телеграм-канал «Отказала модная железа»: тут всегда выкладывают очень странные идеи модельеров, от которых глаза на лоб лезут. Это и вправду очень смешно! Например, дорогущие сумки с дырками или в виде голубей, серьги в виде крышек от шпрот по бешеной цене или одежда, больше похожая на еду из кафешки. Посты появляются регулярно, поэтому скучать точно не придется.

Канал о моде

Авиаторщина — канал об авиации

Когда выйдет в серию российский самолет МС-21? В какие страны летают самолеты из России? А какие инциденты происходят с самолетами каждый день? На все эти вопросы отвечает канал «Авиаторщина»: в нем не только публикуют сами новости, но и дают полное описание происходящего простым языком. Так что, будете знать, насколько непростая работа у людей в авиации.

Подписаться на канал об авиации

Лучшие товары с АлиЭкспресс

На АлиЭкспресс настолько много товаров, что посмотреть их все не получится никогда. Да и для себя найти проверенный гаджет с высокой оценкой тоже не так-то просто. Загляните в «Сундук Али-Бабы»: ребята на канале отбирают и необычные вещицы, и те, которые ищут все, предварительно проверяя их на себе. Товары здесь только по самым выгодным ценам или со скидкой. И себя порадуете, и сэкономите!

Подписаться на Сундук Али-Бабы

Цыпкин/Tsypkin — Телеграм-канал писателя Александра Цыпкина

В личном Телеграм-канале известный публицист Александр Цыпкин, по рассказам которого снят популярный сериал «Беспринципные», делится своими мыслями, вырезками из книг и просто забавными историями, которые с ним происходят. Очень интересный канал, который легко читается и поднимает настроение. Есть видео и фотографии из путешествий, интервью и опросы. В общем, зачитаешься!

Канал Александра Цыпкина

Помимо этого, не забывайте заглянуть в Телеграм-чат нашего сайта, чтобы задать интересующие вопросы, и подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене: в нем мы всегда выкладываем эксклюзивные статьи, которых нет на сайте!

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