Итоги Google I/O: Андроид 14, который превращается в iOS, ужасный Pixel Fold и перспективный Pixel 7A

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Кирилл Пироженко

Вчера компания Google провела традиционную весеннюю конференцию Google I/O, на которой показала много новинок. Презентация началась с того, что CEO Google Сундар Пичаи рассказал об интеграции искусственного интеллекта в поиск. Благодаря ему результаты, которые будут получать пользователи, станут еще более релевантными и полезными. Вероятность, что потребуется переходить по второй ссылке в Гугле, становится все ниже с каждым годом, а это не может не радовать. Все-таки мы все знаем, что время — это деньги.

Итоги Google I/O: Андроид 14, который превращается в iOS, ужасный Pixel Fold и перспективный Pixel 7A. На Google I/O показали много всего, но часть продуктов откровенно проходная. Фото.

На Google I/O показали много всего, но часть продуктов откровенно проходная

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Но одним искусственным интеллектом дело не ограничилось. На этой же презентации мы увидели аналог ChatGPT под названием PaLM 2, получили больше подробностей про Андроид 14, который все больше становится похожим на iOS 16 по своим возможностям, и заценили новые железки: планшет Pixel Tab, раскладушку Pixel Fold и дешевый Pixel 7A. Смотрим на все новинки и разбираемся, действительно ли они заслуживают нашего внимания.

Нейросеть аналог ChatGPT

Нейросеть аналог ChatGPT. Программисты смогут находить ошибки в своих кодах с помощью PaLM 2. Фото.

Программисты смогут находить ошибки в своих кодах с помощью PaLM 2

Начать, конечно же, хочется с PaLM 2. Эта нейросеть понимает на момент запуска 100 языков, среди которых 20 языков программирования. Уже понимаете, чем это попахивает? Благодаря распространенности сервисов Google можно не сомневаться, что многие пользователи решат попробовать именно PaLM 2 вместо каких-либо аналогов от других разработчиков. Нейросеть Гугл без всяких проблем находит ошибки в коде программирования и даже умеет ставить диагнозы по рентгеновским снимкам. Например, спокойно распознает часть тела и определяет наличие или отсутствие переломов.

Нейросеть аналог ChatGPT. Русский язык когда-нибудь появится судя по слайдам. Фото.

Русский язык когда-нибудь появится судя по слайдам

Отдельно в Гугл отметили, что PaLM 2 сможет генерировать изображения, и для того, чтобы было понятно, что это картинка, созданная искусственным интеллектом, в метаданные будет вшиваться скрытый водяной знак. Наверняка умельцы через какое-то время научатся его убирать, но для этого какое-то время все же должно пройти. К сожалению, для тестирования в России PaLM 2 через интерфейс Bard в России недоступен. Но радует то, что поддержку русского языка все же заявили.

Что нового в Андроид 14

Что нового в Андроид 14. Обои с эмодзи появятся на Андроиде. Не прошло и года. Фото.

Обои с эмодзи появятся на Андроиде. Не прошло и года

Ну и куда же на презентации Google без Андроид. Тем более что в Андроид 14 появится большое количество фишек из iOS 16. В частности, Гугл официально объявила, что кастомизируемым экранам блокировки быть. Вы сможете менять шрифт, его размер, устанавливать различные вариации обоев, добавлять на них эффект глубины и даже создавать анимированные эмодзи, чтобы использовать их в качестве заставки. Где-то мы уже это видели, да?

Что нового в Андроид 14. Теперь находить пропавшие устройства будет значительно проще. Фото.

Теперь находить пропавшие устройства будет значительно проще

Но в Google решили на этом не останавливаться и взяли одну из самых классных фишек устройств Apple. В приложении Локатор на iOS можно было с очень большой точностью находить потерянные устройства, которые туда добавлены. Теперь подобная функция появится в приложении Find My Device на Андроиде. Работать это будет по тому же принципу, что и у Apple. Расположенные рядом с вашим потерянным устройством Android-смартфоны зафиксируют их местоположение и передадут на серверы Google, которые, в свою очередь, оповестят вас о потеряшке через соответствующее приложение. Круто? Безусловно. Давно было пора, с учетом того, как распространен Андроид по всему миру.

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Что нового в Андроид 14. Найти подброшенный GPS-трекер станет легче. Фото.

Найти подброшенный GPS-трекер станет легче

На этом в части поиска компания решила не останавливаться и объединилась с Apple для интеграции в свои операционные системы уведомлений о случайно обнаруженных GPS-трекерах. Теперь, если кто-то подбросил вам Apple AirTag, а у вас телефон на Андроиде, то вы все равно сможете его обнаружить. Тоже самое произойдет и на iPhone с трекерами Google. Со временем в системы интегрируются и другие производители. Б-безопасность.

Что нового в Андроид 14. WhatsApp на часах — главная инновация презентации Андроид. Фото.

WhatsApp на часах — главная инновация презентации Андроид

Ну а центром презентации Андроида стало появление WhatsApp для часов на WearOS. Самое примечательное, что Ватсап впервые сделал приложение для носимых устройств. Даже для Apple Watch его до сих пор нет. Поэтому общаться в зеленом мессенджере в экосистеме Андроида станет явно комфортнее.

Складной смартфон Google Pixel Fold

Складной смартфон Google Pixel Fold. Pixel Fold слева. ПРОСТО. ПОСМОТРИТЕ. НА. ЭТИ. РАМКИ. Фото.

Pixel Fold слева. ПРОСТО. ПОСМОТРИТЕ. НА. ЭТИ. РАМКИ.

Софт софтом, но пора переходить к железкам. С точки зрения смартфонов никакого откровения здесь не случилось. На прошлой неделе мы подробно рассказывали про складной Pixel Fold. Ничего нового на презентации не показали. Но устанавливать цену, аналогичную Самсунгу 1799 долларов США — это очень сильный шаг со стороны Google. И какая-то завышенная самоуверенность. Вот только живые фотографии показали, какие все-таки огромные рамки будут на внутреннем экране Pixel Fold. На фоне Galaxy Fold смотрится это, откровенно говоря, убого. А вообще телефон получился полным аналогом Pixel 7 Pro, просто с дополнительным экраном. Не удивили от слова совсем.

Компании, которые выпускают складные смартфоны, каждый год пытаются придумать какие-нибудь необычные способы их применения. Гугл не осталась в стороне и решила, что просмотр видео, когда смартфон разложен в подставку, или съемка на камеру в таком же виде — это банально. И сделала двусторонний переводчик. Да, вам не показалось. В разложенном виде не обоих дисплеях отображается текст. И каждый из собеседников видит фразы на нужном ему языке. Больше ничего интересного для Pixel Fold не смогли придумать даже в Гугл. И-инновации.

Характеристики Pixel 7a

Если с раскладушкой все и без того ясно — проходной девайс, то вот на Pixel 7A можно остановиться подробнее. Хоть изменения в смартфоне по сравнению с прошлогодним Pixel 6A и не такие заметные, как хотелось бы, но они все равно есть. Процессор Tensor G2, как в старших моделях, OLED-экран 6,1 дюйма с частотой обновления 90 Гц. Правда, могли бы прикрыть его чем-нибудь посовременнее, чем Gorilla Glass 3, но экономия — наше все. Наконец-то в дешевом Пикселе появилась и беспроводная зарядка, что не может не радовать.

Характеристики Pixel 7a. Внешний вид Pixel 7A не вызывает никаких вопросов. Симпатичный аппарат. Фото.

Внешний вид Pixel 7A не вызывает никаких вопросов. Симпатичный аппарат

Google сообщила, что Pixel 7A получил лучшую камеру в сегменте до 500 долларов. Давайте смотреть:

  • Основной модуль: 64 МП, f/1.9, оптическая стабилизация;
  • Широкоугольный модуль: 13 МП, f/2.2;
  • Фронтальная камера: 13 МП, f/2.2;
  • Запись видео 4К 30/60 FPS с оптической стабилизацией.

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Характеристики Pixel 7a. Сенсор камеры, по сравнению с Pixel 6a стал больше. Фото.

Сенсор камеры, по сравнению с Pixel 6a стал больше

На бумаге все выглядит неплохо, хотя светосилы основному объективу можно было бы и маленько добавить. Как-то для меня психологическое значение находится где-то на уровне f/1.8. Но надо отметить, что по сравнению с Pixel 6a сенсор стал значительно больше. Так что нужны реальные тесты. За 499 долларов смартфон выглядит очень многообещающе.

Планшет Google Pixel

Ну а самой крутой железкой на презентации Google, как мне показалось, стал планшет Pixel Tab. Да, вы не поверите, но он оказался реально интересным. Просто посмотрите, что вы получаете за 499 долларов:

Планшет Google Pixel. Подставка идет в комплекте с планшетом. Фото.

Подставка идет в комплекте с планшетом

  • 11 дюймовый IPS-экран с разрешением 2560х1600 точек;
  • 8 ГБ оперативной + 128 или 256 ГБ внутренней памяти;
  • Процессор Google Tensor G2;
  • Датчик отпечатка пальца в кнопке блокировки;
  • Чистый Андроид;
  • Специальная док-станция в комплекте с беспроводной зарядкой и динамиком, которая превращает планшет в Google Home.

В общем, получился не только шикарный прикроватный гаджет, но и медиацентр для умного дома. Привязали к нему все свои устройства и управляете из одного места. Вот это реально та штука, которую я бы с удовольствием попробовал. Заходите в наш чат в Телеграме и рассказывайте, что из новинок Гугл понравилось вам больше всего.

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