Из-за сбоя в США сломалась половина интернета. У кого-то не работает даже WhatsApp и Fortnite

Сегодня утром пользователи по всему миру заметили, что WhatsApp, Fortnite, Roblox и десятки других приложений начали работать с перебоями. Причиной проблем с доступом к сервисам стал глобальный сбой в Amazon Web Services (AWS). Рассказываем, что случилось в крупнейшей облачной платформе, на которой держатся тысячи сайтов и онлайн-сервисов по всему миру.

Компания Amazon уже подтвердила: около 11 часов дня по московскому времени в инфраструктуре AWS обнаружились проблемы с сетевыми подключениями. Из-за этого часть сервисов начала выдавать ошибки доступа, остальные перестали отвечать на запросы. Список пострадавших ресурсов впечатляет, вот лишь некоторые из них:

Fortnite

Roblox

Snapchat

Duolingo

Perplexity

Robinhood

Coinbase

внутренние сервисы Amazon

Проблемы касаются не только США или Европы: волна багов коснулась Азии и даже российских пользователей. В нашей стране сейчас тоже не работает WhatsApp и Fortnite, хотя некоторые юзеры утверждают, что все работает как и прежде.

WhatsApp не работает в России

Из-за проблем с подключением к серверам перестали работать десятки сервисов, в том числе сбой коснулся WhatsApp. Правда, тут все немного сложнее. Ведь в России и без того действуют ограничения на голосовые и видеозвонки, поэтому многие пользователи сперва решили, что глюки в WhatsApp связаны с очередными блокировками.

Но, к счастью, на этот раз проблема заключается именно в глобальном сбое. Так, пользователи по всему миру сообщают, что WhatsApp:

долго загружает чаты;

не отправляет фотографии;

зависает во время звонков.

Компания, разработавшая мессенджер, официальных комментариев по этому поводу пока не давала, да и сервис уже постепенно восстанавливается.

Как еще сбой Amazon сказался на России

Несмотря на частичную цифровую изоляцию, Россия напрямую зависит от глобальной инфраструктуры. Даже если сайт или приложения формально не связаны с AWS, они могут использовать их CDN, API или сторонние сервисы авторизации. Поэтому неудивительно, что падение серверов Amazon сегодня ощутили на себе и российские пользователи.

Российские игроки Fortnite утром тоже столкнулись с невозможностью подключиться к серверам, игра зависала на экране загрузки или выдавала ошибку соединения. Epic Games пока официально не давала комментариев, да они и не нужны: по данным открытых мониторингов, большинство игровых серверов используют именно инфраструктуру AWS. Это объясняет все проблемы.

Так что, если у вас сегодня не запускается Fortnite, виноват сбой Amazon, а не ваш интернет или компьютер. В AWS уже сообщили, что инженеры работают над устранением неисправностей, и большинство сервисов вернется в строй в ближайшее время.