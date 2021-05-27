Из желудей и спичек: Huawei выпустила наушники с линзами. Но зачем?

Наверняка, вам хотя бы раз доводилось сталкиваться с такими вещами, которые заставляли вас думать, кому это вообще может быть нужно? Лидар в смартфоне, поисковая система «Спутник» и танцы на льду. Придумать что-то более бессмысленное действительно сложно. Но Huawei, очевидно, решила, что находится в настолько бедственном положении, что терять ей уже нечего, а потому рискнула и представила, пожалуй, самый бесполезный гаджет современности. Встречайте – первые (на самом деле нет) наушники с линзами Huawei x Gentle Monster Eyewear II.

Сегодня нам в редакцию прислали пресс-релиз, который гласил, что Huawei представила в России новую коллекцию смарт-очков Huawei x Gentle Monster Eyewear II и готовится начать их официальные продажи. Обычно, мы не читаем пресс-релизы и уж тем более не пишем по ним статей, но тут решили повеселиться и почитать, что там такого понаписали.

Huawei перестанет выпускать смартфоны с камерой Leica

Оказалось, что это уже второе поколение одноимённых смарт-очков Huawei, что само по себе смешно. Ведь получается, что было ещё и первое, о котором почему-то совершенно никто не знает. Видимо, маркетинговая кампания оригинальной модели была настолько убогой, что про неё не в курсе даже в профессиональных кругах. Но тем интереснее было понять, что это за продукт, кому он нужен и что делать с этим гибридом бульдога с носорогом.

Умные очки от Huawei

Чтобы не обманывать ваших надежд, скажу сразу – это никакие не смарт-очки, хоть они и имеют форму очков и даже набор встроенных микросхем. Но именно что функцию умных очков они не исполняют ни в каком виде. Вместо дисплеев тут установлены самые обычные солнцезащитные стёкла с возможностью заменить их на линзы с диоптриями. А основная функция нового детища Huawei – воспроизведение музыки.

Именно поэтому я и назвал его наушниками с линзами. Правда, на наушники эта штука тоже особо не тянет. Поскольку навесить внутриканальные динамики на дужки очков было невозможно, Huawei использовала динамик полуоткрытого типа. Он специально настроен так, чтобы никто, кроме вас, не слышал, что именно проигрывают наушники. Другое дело, что звук идёт не совсем в ухо, а как бы рядом с ним.

Huawei ожидает, что HarmonyOS займет 16% рынка. За счет чего?

В принципе, я бы понял, если бы китайцы задействовали динамики с костной проводимостью. Но то ли это было слишком дорого, то ли технологии не позволили, но в результате получилось то, что получилось: динамик, который даже не направлен в ухо, который не способен отсекать внешние шумы и, что хуже всего, пропускает внешние.

Говорят, что инженеры Huawei позаботились о том, чтобы наушники сами уменьшали громкость звучания в зависимости от обстановки. Это позволит слышать окружающие звуки, что иногда может быть жизненно важно. В пресс-релизе так и написано. Видимо, эти люди вообще не подумали, что в наушниках, которые даже не вставлены в уши, всё и так будет отлично слышно. Особенно, если вы едете в общественном транспорте, особенно в метро или в самолёте.

Вообще, концептуальная необходимость существования этих наушников от Huawei явно не докручена. Поскольку они встроены в очки, будьте готовы ловить на себе странные взгляды других пассажиров общественного транспорта, которые увидят вас в солнцезащитных очках в автобусе или в метро. А, если вы пойдёте куда-то вечером? Логично, что разглядеть дорогу благодаря тонировке вы точно не сможете.

Умные очки для зрения

Ах, да, конечно, солнцезащитные линзы можно заменить на линзы с диоптриями, но я, как человек с миопией средней степени почти постоянно ношу очки. То есть снять их для меня равносильно частичной потере зрения. Значит, мне нужно иметь им на замену ещё одни очки. Но ведь Huawei x Monster Eyewear II стоит 30 тысяч рублей, в дополнение к которым нужно купить ещё и линзы, так что траты предстоят явно нехилые.

А всё ради чего? Ради того, чтобы слушать музыку посредственного качества, которая даже окружающие звуки толком не перебивает? Нет уж, увольте. Но китайцам некогда об этом думать. Они думают об инновациях. Пытаясь сыграть в Apple, которая уделяет большое внимание деталям, они зачем-то встроили в очки специальный таймер, который отсчитывает время от момента последнего снятия очков.

Хотите прикол? Harmony OS от Huawei поддерживает сервисы Google

Он нужен для того, чтобы автоматически остановить воспроизведение, если вы снимете очки, а потом возобновить их, но только в пределах 3-х минут. Почему именно 3-х, я так и не понял. Почему нельзя было сделать 4, 5, 6 или 10 минут? Почему, в конце концов, нельзя было вообще не делать этого таймера. На AirPods-то его нет. Наушники всегда находятся в режиме ожидания, если их сняли, а триггером для сброса воспроизведения у них является помещение в футляр.

У Huawei Eyewear тоже есть футляр со встроенным аккумулятором, который заряжает очки по NFC-технологии. Он больше обычного очечника раза в 3, а его форма напоминает мне чехол для советских электрических бритв. То есть таскать с собой эту штуку будет очень неудобно, даже если вы носите с собой сумку. Тут явно нужен рюкзак, и желательно побольше. А таскать футляр вам придётся обязательно, потому что живут очки от зарядки всего 5 часов.

Короче говоря, я искренне не понимаю, зачем Huawei выпустила это недоразумение. Нет, я серьёзно. Мне сложно представить, в чём тут бизнес, если на разработку, научные исследования, отладку, тестирование и маркетинг приходится тратить явно большие деньги, чем удастся заработать на продаже этих наушников с линзами. Ну ведь об этом не будут даже говорить, потому что никому это нафиг не нужно. Так что я умываю руки. Поправьте, если не прав.