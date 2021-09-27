Как безопасно использовать ТикТок ребенку

Социальные сети ворвались в нашу жизнь с большой скоростью и прочно укоренились там. Признайтесь, что тоже частенько проводите часок другой за просмотром смешных видео ТикТок или в Инстаграм. Но, если для взрослого человека социальные сети более-менее безопасны, то для юного неокрепшего детского ума представляют собой достаточно большую угрозу. Я уверен, что каждый родитель хоть раз задумывался, чем же его ребенок занимается в интернете. Сегодня предлагаю поговорить о способах обезопасить ребенка от нежелательного контента в ТикТок.

Китайская сеть по обмену короткими видеороликами настолько быстро разрослась в интернете, что многие заговорили о так называемом феномене ТикТок. Сейчас данное приложение игнорировать просто невозможно. Даже если вы там не зарегистрированы, приложение точно вас настигнет либо через Reels в Instagram, либо через Shorts в YouTube.

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Это, конечно, очень удивительный факт. Какое-то неизвестное никому приложение поравнялось с гигантами медиаиндустрии, а потом и вовсе обогнало их. Чтобы убедиться, не надо обращаться к статистике. Достаточно лишь факта, что все видео на других площадках просто скачаны из ТикТок. Об этом говорит водяной знак. Только вдумайтесь: софт был скачан в различных магазинах приложений более 2 млрд. раз!

Как обезопасить ребенка в ТикТок

В отличие от Инстаграм, китайские разработчики сразу подумали о детях и проработали некоторые меры защиты для маленьких пользователей. Начнем с того, что официально зарегистрироваться в ТикТок могут только дети с 13 лет. Понятно, что это ограничение легко обойти, просто указав неверный возраст, но вам, как родителю, следует просто проконтролировать процесс заполнения информации при регистрации.

Позже у подростка уже не получится что-то изменить. А если такое желание все же возникнет, команда приложения запросит соответствующие документы. Также важно указать правильный возраст, чтобы получить доступ ко всем настройкам, предназначенным для несовершеннолетних пользователей.

Следующим этапом будет заполнение информации профиля. Сразу вспоминаю свой 2007, когда впервые создал себе профиль ВКонтакте. Ох, как же много мне пришлось страдать из-за того, что указал полный домашний адрес в разделе О себе. Но не от мошенников, а от родителей. Тогда я понял, что разделы вроде Адрес или номер телефона лучше оставить пустыми. И вам советую этот момент проконтролировать заранее. Не только для детей, но и для себя.

Этим могут воспользоваться мошенники и начать присылать огромное количество спама и опасных ссылок в личные сообщения, по номеру телефона или на почту. Стоит ли вам говорить о последствиях перехода по нежелательным ссылкам?

Конфиденциальность в ТикТок

Далее следует обратиться к настройкам Конфиденциальности. Здесь есть некоторые пункты, предназначенные для детей и установленные по умолчанию. Например, пользователям нельзя скачивать на телефон видеоролики, которые выложили несовершеннолетние. Но, по достижении 16 лет, параметр можно будет изменить.

Кроме этого, еще можно ограничить круг пользователей, которые могут присылать ребенку личные сообщения, запретить другим снимать дуэты с его участием и многое другое. В общем, обратиться к Конфиденциальности вам точно необходимо.

Как ограничить время в приложении ТикТок

Дети очень любят проводить время в телефоне, и иногда это переходит всякие границы. Ребенок начинает жить в социальных сетях и просто отрицает действительную реальность. Поэтому предлагаю поставить ограничение по времени на ТикТок в Настройках вашего смартфона. Только не переусердствуйте, позвольте ему научиться дисциплине самостоятельно.

Откройте приложение Настройки.

Выберите Цифровое благополучие и родительский контроль.

Коснитесь диаграммы.

Нажмите на значок установки таймера рядом с приложением.

Выберите необходимое время и нажмите Установить.

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Семейные настройки в ТикТок

Если вы сами пользуетесь ТикТок, знаете всю подноготную сервиса и решили уберечь своих детей от нежелательного контента, тогда прошу обратить внимание на такой раздел, как Семейные настройки. Параметров здесь будет значительно больше, чем это представлено в разделе Конфиденциальность. Можно поставить ограничение на поиск видеороликов, пользователей, музыки и хештегов, установить кому разрешено комментировать видеоролики ребенка, просматривать его аккаунт и многое другое.

Для того чтобы активировать режим Семейных настроек, следуйте простым шагам:

Откройте ТикТок и перейдите в Настройки и конфиденциальность .

. Далее перейдите в Семейные настройки .

. Ознакомьтесь с функциональностью режима, нажмите Продолжить .

. Укажите чей телефон у вас в руках (ребенок, родитель)

Сделайте все то же самое с телефона ребенка

Отсканируйте QR-код для сопряжения двух аккаунтов.

для сопряжения двух аккаунтов. Готово.

Важно отметить, что TikTok способствует созданию безопасной атмосферы на платформе, не нарушая его личные границы. Функция «Семейные настройки» не дает родителям доступа к содержанию его личной переписки. Как говорится в известной рекламе: Спокоен ребенок, счастлива мама.

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О том, что вы думаете по поводу вопроса детей в социальных сетях, предлагаю поделиться в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Будет интересно прочесть.