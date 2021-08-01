Как бороться с зависимостью от смартфона

Смартфоны заняли важнейшее место в нашей жизни и нам сложно не пользоваться ими. Не так давно мы выпускали статью о том, что будет, если отключить push-уведомления в WhatsApp. В нашем новом разборе раскроем проблему фаббинга гораздо шире — чем опасна зависимость от смартфона, в чем это проявляется и как избавляться от этой привычки? Здесь не будет рекламы специальных приложений, которые насильно будут ограничивать время пользования смартфонов — мы собрали только те советы, которые не требуют вмешательства извне и каких-либо трат. Если вы давно заметили, что не выпускаете смартфон из рук и это пагубно влияет на ваше состояние, устраивайтесь поудобнее — мы начинаем разбираться в этой проблеме.

Как возникает зависимость от смартфона

Смартфон — это очень удобно. Удобно, когда весь мир у тебя на ладони, вся музыка и фильмы. Можно делать всё, что захочется — лишь бы ловил интернет. Иногда бывает и так, что ты уже насладился всеми знаниями человечества и просто листаешь стартовый экран — лишь бы найти ярлык подходящего приложения, покопаться в плейлисте в поисках той самой песни, обновить ленту инстаграма.

Как это ни забавно, но с увеличением экранов выросла и зависимость людей от смартфонов. В это есть логика: современные смартфоны позволяют пользоваться несколькими приложениями на одном экране, следовательно зависимость от контента вырастает в разы. Вспомните времена, когда можно было пользоваться лишь одним запущенным приложением — по сравнению с каким-нибудь 2008 годом мы заметно меньше сидели в телефонах, чем сейчас. А сколько приложений у вас запущено сейчас? Делитесь в нашем Telegram-чате!

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Чем опасна зависимость от смартфона

Увы, но это наша плата за удобство и комфорт. Смартфон — это источник развлечений и общения. Мы настолько погружаемся в виртуальный мир, что забываем о реальной жизни. Использование сленга из переписок — лишь малая из бед, с которой мы сталкиваемся: наверняка вам тоже надоело получать сплошные «ОК» и «Норм» в ответ на какую-то развернутую мысль.

Общение становится тусклым, говорить со временем становится всё тяжелее, ведь проще написать текстом. Даже звонки стали редкостью — в 2021 году позвонить кому-то является признаком или очень срочного дела, или жестом отчаяния.

Существовать без смартфона в наше время очень сложно — проверено на себе. Но вполне реально. Обратите внимания, что наш день в 9 из 10 случаев начинается со смартфона: что нового в мире, как поживают знакомые в инстаграме, как прошел вчерашний матч — что-то из этого наверняка вам близко. Представьте, что изменится, если вы не проверите «важные» новости? Ничего! Возможно, пропустите наши статьи в Яндекс.Дзен, в которых мы пишем о том, о чем еще никто не знает. Начните день с чего-то более важного, например, с зарядки или контрастного душа — выработайте привычку не заглядывать с утра. Тогда, возможно, зомбирование через вышки 5G вас не коснется.

Как отказаться от смартфона

Что делать, если у вас портится настроение из-за постоянного использования смартфона? Рецепт до невозможности прост: отключите смартфон или включите авиарежим хотя бы на час — на своем примере могу сказать, что это очень помогает. Первые минут десять потряхивает: как же так, я остался без смартфона? А потом становится легче: лежит и лежит. Через полчасика уже не чувствуешь дискомфорта из-за того, что давно не держал заветный гаджет в руке. А через час уже появляется спортивный интерес: ну, сейчас вот еще минут 10 потерплю, чтобы не включать, а дальше можно. Кстати, увидите, что за это время ничего важного вы не пропустили. Да даже если и что-то неожиданное, то спустя час цифрового детокса подобная информация становится пустяковой и грошовой.

Зависимость от смартфона — та зараза, которая не требует вмешательства врачей, лишних расходов, специальных лекарств и даже интервенций ваших друзей. В этой проблеме реально разобраться самому.

Для начала определитесь, на ваш взгляд, много ли времени вы проводите в смартфоне? Для этого даже не нужно заглядывать в специальные программы — просто вспомните, сколько времени за день вы не держали гаджет в руках?

Подумайте, портится ли у вас настроение, когда вы долго сидите в социальных сетях или мессенджере, что вас больше всего раздражает: push-уведомления, звуки входящих сообщений, непрекращающийся скроллинг ленты или постоянный набор текста на клавиатуре?

Вызывает ли у вас гнев, когда собеседник просит вас отвлечься от смартфона?

Если что-то из этого списка вы замечали за собой, поздравляю — вы знаете об этой проблеме, а осознание — это уже лучше, чем быть зависимым и не замечать этого.

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Мой совет — попробуйте начать с небольшого часового детокса посреди рабочего дня. Поработаете плодотворно, отдохнете и сосредоточитесь на важных мыслях. Через какое-то время добавьте к этому отказ от смартфона и соцсетей в начале и в конце дня — у вас появится собственное видение, по какому сценарию должна проходить ваша жизнь без ненужной информации, глупых сториз и желтушных новостей из VK. Увидите, что мысли становятся яснее, а забывчивость и спутанность постепенно пропадают — складывать слова в предложения станет гораздо сподручнее, а знакомая всем фраза «забыл, что хотел сказать, вылетело из головы» уйдет из вашего обихода.

Не в ту честь объявили пандемию — началось это еще давно. Постоянное «залипание» в гаджетах уже давно стало нормой даже во время личного общения. Оно убивает в нас ясность мысли, желание говорить, включать фантазию и внимательность. Зависимость от смартфонов — эта та болезнь, с которой каждый не только справляется собственными методами, но и решает, нужно ли от нее лечиться.