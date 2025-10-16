Как добавить доверенный контакт на Госуслугах и защитить учетную запись от взлома

  2. Темы
  3. Это интересно
Иван Герасимов

Последние новости говорят о том, что большинство мошеннических схем в 2025 году направлено на то, чтобы взломать учетную запись в Госуслугах. Теперь злоумышленникам придется непросто: сервис заимел новый способ защиты, с которым угнать аккаунт и обрубить доступ станет сложнее. Функция Доверенный контакт на Госуслугах призвана сократить количество взломов — посмотрим, как она работает.

Как добавить доверенный контакт на Госуслугах и защитить учетную запись от взлома. На Госуслугах наконец появился новый уровень защиты. Фото: e-vid.ru. Фото.

На Госуслугах наконец появился новый уровень защиты. Фото: e-vid.ru

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ": ТЕБЯ ЖДУТ ОТМЕННЫЕ ТОВАРЫ С ВЫСОКИМ РЕЙТИНГОМ

Доверенный контакт — возможность подключить дополнительную учетную запись кого-то из близких, кому придет код подтверждения при смене пароля. Если пользователь решит это сделать, то ему придется узнать и ввести его, в противном случае — процедура будет прервана. При этом у доверенного контакта нет доступа к вашему аккаунту, поэтому пользоваться им за вас он не сможет. На данный момент, эта функция видится самым надежным способом защиты Госуслуг от мошенников, так как обмануть двоих куда сложнее хотя бы с точки зрения времени. Включить опцию «Доверенный контакт» можно следующим образом.

  • Зайдите в Госуслуги на телефоне и авторизуйтесь. На всякий случай, обновите приложение.
  • Нажмите вверху на имя профиля и найдите пункт «Безопасность».
Как добавить доверенный контакт на Госуслугах и защитить учетную запись от взлома. Создать доверенный контакт очень просто. Фото.

Создать доверенный контакт очень просто

  • Нажмите «Доверенный контакт» и «Добавить».
  • Затем ознакомьтесь с условиями и нажмите «Продолжить».
  • Введите имя человека и номер, после чего отправьте приглашение доверенному контакту.
Как добавить доверенный контакт на Госуслугах и защитить учетную запись от взлома. На подтверждение контакта есть полчаса. Фото.

На подтверждение контакта есть полчаса

  • Пользователь его должен подтвердить в течение получаса, получив уведомление в приложении Госуслуги, иначе придется повторять заново.

В меню «Доверенный контакт» отображается только имя и часть номера телефона. При этом можно отключить человека от этой опции в любой момент, в чем заключается главный недостаток этой функции. Но человек сможет перестать быть доверенным контактом только в том случае, если на данный момент нет активного запроса на подтверждение личности.

Минцифры напоминает: главное правило защиты учетной записи на «Госуслугах» — никому никогда не сообщать свои логин, пароль и коды подтверждения входа.

Также важно знать, что у каждого доверенного контакта может быть до пяти доверителей, но каждый доверитель может поставить лишь один доверенный контакт. Для этого подойдут родственники или близкие друзья старше 18 лет с подтвержденной учеткой записью на Госуслугах.

Теги
Новости по теме
На Android вышел православный мессенджер «Зосима»: аналог WhatsApp для священников и прихожан
Как в WhatsApp на Android поставить напоминание о сообщении, чтобы не забыть его прочитать
Как посмотреть на панорамах, куда приедет Яндекс Такси
Лонгриды для вас
Блокировка WhatsApp в России: все, что известно о будущих ограничениях мессенджера

После появления национального мессенджера MAX блокировка WhatsApp в России из разряда маловероятных событий перешла в статус почти неизбежных. И дело не столько в появлении отечественного приложения для обмена сообщениями, сколько в инициативах российского государства. Так, 17 июля президент Владимир Путин поручил правительству РФ в срок до 1 сентября представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование программного обеспечения из недружественных стран, а уже сегодня появились первые официальные заявления депутатов Государственной Думы о неминуемой блокировке WhatsApp.

Читать далее
Google хоронит APK-файлы и магазины приложений на Android. Всех разработчиков будут проверять по паспорту

Несмотря на то, что Android является открытой операционной системой, в последнее время владеющая ею Google делает очевидные шаги в сторону замкнутой экосистемы. Так, еще в августе американская компания опубликовала заявление, рассказав о новых правилах проверки приложений, которые будут действовать по всему миру с 2027 года. Они ставят под угрозу возможность свободной установки APK-файлов и распространение программ через сторонние магазины.

Читать далее
Уникальный случай на дрифте. Колесо отлетело от машины и встало на место. Есть видео

Участники и зрители соревнований по дрифту, проходивших в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, стали свидетелями совершенно необычайного происшествия, которое бывает раз в жизни. Во время заезда шина, отскочившая от колеса на высокой скорости, каким-то невероятным образом прокатилась по зоне безопасности, догнала автомобиль и заняла своё исходное место на диске.

Читать далее
Новости партнеров
Какие самые популярные спортивные игры на Андроид?
Какие самые популярные спортивные игры на Андроид?
Почему аналитики по-прежнему рассчитывают на прибыльный октябрь для Биткоина и рынка криптовалют в целом?
Почему аналитики по-прежнему рассчитывают на прибыльный октябрь для Биткоина и рынка криптовалют в целом?
Свиную печень впервые пересадили живому человеку
Свиную печень впервые пересадили живому человеку