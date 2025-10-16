Как добавить доверенный контакт на Госуслугах и защитить учетную запись от взлома

Последние новости говорят о том, что большинство мошеннических схем в 2025 году направлено на то, чтобы взломать учетную запись в Госуслугах. Теперь злоумышленникам придется непросто: сервис заимел новый способ защиты, с которым угнать аккаунт и обрубить доступ станет сложнее. Функция Доверенный контакт на Госуслугах призвана сократить количество взломов — посмотрим, как она работает.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ": ТЕБЯ ЖДУТ ОТМЕННЫЕ ТОВАРЫ С ВЫСОКИМ РЕЙТИНГОМ

Доверенный контакт — возможность подключить дополнительную учетную запись кого-то из близких, кому придет код подтверждения при смене пароля. Если пользователь решит это сделать, то ему придется узнать и ввести его, в противном случае — процедура будет прервана. При этом у доверенного контакта нет доступа к вашему аккаунту, поэтому пользоваться им за вас он не сможет. На данный момент, эта функция видится самым надежным способом защиты Госуслуг от мошенников, так как обмануть двоих куда сложнее хотя бы с точки зрения времени. Включить опцию «Доверенный контакт» можно следующим образом.

Зайдите в Госуслуги на телефоне и авторизуйтесь. На всякий случай, обновите приложение.

Нажмите вверху на имя профиля и найдите пункт «Безопасность».

Нажмите «Доверенный контакт» и «Добавить».

Затем ознакомьтесь с условиями и нажмите «Продолжить».

Введите имя человека и номер, после чего отправьте приглашение доверенному контакту.

Пользователь его должен подтвердить в течение получаса, получив уведомление в приложении Госуслуги, иначе придется повторять заново.

В меню «Доверенный контакт» отображается только имя и часть номера телефона. При этом можно отключить человека от этой опции в любой момент, в чем заключается главный недостаток этой функции. Но человек сможет перестать быть доверенным контактом только в том случае, если на данный момент нет активного запроса на подтверждение личности.

Минцифры напоминает: главное правило защиты учетной записи на «Госуслугах» — никому никогда не сообщать свои логин, пароль и коды подтверждения входа.

Также важно знать, что у каждого доверенного контакта может быть до пяти доверителей, но каждый доверитель может поставить лишь один доверенный контакт. Для этого подойдут родственники или близкие друзья старше 18 лет с подтвержденной учеткой записью на Госуслугах.