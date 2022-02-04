Как доказать преимущество Android фанату iPhone

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Иван Герасимов 1

На днях мы с другом обсуждали интересный вопрос: стоит ли переходить с iOS на Android? Я предложил начать с малого: приобрести недорогой смартфон на Android, чтобы поэкспериментировать и хотя бы немного погрузиться в эту ОС. Шутка ли, но друг назвал покупку смартфона на Android аутоагрессией (т.е., вред самому себе). Разгорелась нешуточная дискуссия о том, что лучше (конечно, iPhone), но я настаивал, что Android — далеко не тот, что был, скажем в 2013 году. Понятное дело, что спор бессмысленный, но, если вдруг не хотите давать Android в обиду, то вот вам несколько пунктов, которые способны поставить владельца iPhone на место.

Рассказываем, как доказать преимущества Android фанату iPhone

Планшеты на Андроид

Xiaomi Pad 5

Планшеты на Android стали не лучше не только внутри, но и снаружи

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Начинайте с козырей. Один из важнейших успехов Android в последнее время — это планшеты. Помните, что было раньше? Очень странные устройства, которые глючили прямо из коробки и ни в какое сравнение не шли с iPad. Сейчас ситуация кардинально изменилась: есть Xiaomi, Huawei, даже Nokia выпустила отличный недорогой планшет. Конечно, вряд ли планшеты на Android окажутся круче iPad, но в 2022 году они стали намного лучше, чем когда-либо.

Нашел пять планшетов, которые можно смело покупать в 2022 году

Смартфоны на Андроид

Телефоны

Глаза разбегаются от выбора, но сделать его надо.

До сих пор никто не знает, сколько всего смартфонов существует на Android. Подсчитать количество устройств, выпущенных на этой платформе просто нереально — с каждым днем их становится только больше. Плохо ли это? С точки зрения порядка — да. Для пользователя — нет. Потенциальному покупателю всегда есть, из чего выбрать: складные смартфоны, флагманы, дешевые устройства, от известных производителей и не очень — это приятная «головная боль» потенциальных покупателей, которым придется окунуться в мир Android-смартфонов.

Что предлагает Apple? 5-6 смартфонов, из которых большая часть похожи друг на друга вообще всем. Стоит учесть, что именно Android-смартфоны толкают сытую тушу индустрии смартфонов вперед своим нестандартным подходом, а не однообразные iPhone, не меняющиеся год от года.

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Быстрая зарядка на Андроид

120 Вт

Быстрая зарядка — одно из важнейших преимуществ Android-смартфонов

Учитывая то, что Android-смартфоны — давно не те пластмассовые игрушки, разряжающиеся за пару часов, у них есть еще один огромный плюс — это настоящая быстрая зарядка. В смартфоны на Android и так в большинстве случаев устанавливают бешеные аккумуляторы, которые имеют больше емкости, чем iPhone, так они еще и заряжаются быстро. От 65 Вт и так до трехзначных показателей — это про быструю зарядку в Android-смартфонах. Быструю зарядку имеют не только флагманы, но и недорогие устройства. А еще производители таких смартфонов не занимаются ерундой и по-прежнему снабжают своих пользователей адаптерами зарядки, добавляя их в комплект. Умеет ли так iPhone?

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Что такое экосистема Apple

Устройства Apple идеально работают лишь внутри экосистемы

Фанаты Apple гордятся экосистемой, в которой отлично работают яблочные устройства. Проблема в том, что, по большей части, экосистема — это фикция и маркетинговая уловка: из-за всей этой эксклюзивности устройства стоят на порядок дороже, чем у других производителей.

Владельцы Android-смартфонов во многом более прагматичны и экономны. Зачем переплачивать за идею, если и без того есть хорошие устройства? Недорогие, но вполне всеядные смартфоны, планшеты, наушники или смарт часы, которые будут работать не только с Android, но и с iOS?

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Безопасность Андроид

Эти два слова уже вызывают смех у фанатов iPhone: ну, о какой безопасности в Android речь, если в Google Play приложения толком не проверяются? Подождите: речь не об этом. Мы постоянно переживаем о взломах, об утечках данных, но забываем об элементарной защите от других людей, даже от близких. Можно ли защитить данные в iPhone?

Пароли

В Android можно защитить паролем любую папку в памяти телефона

Да, конечно. Можно установить Touch ID на Telegram, WhatsApp. Зато нельзя напрямую защитить приложение «Фото»: есть окольные пути установки пароля, да и те толком не защитят ваши снимки. Можно ли установить пароль на отдельные папки в Android? Без проблем. Документы, приложения — на все можно установить пароль, чтобы от разблокированного смартфона было мало толку.

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Виджеты на Андроид

Даже в старых версиях Android виджеты были очень красивыми и полезными

Пожалуй, самый точечный удар по владельцам iPhone. Android всегда имел достойные интерактивные виджеты. Кроме того, виджетов очень и очень много. Того же нельзя сказать про iPhone: удобные элементы экрана появились в iOS совсем недавно и совершенно не впечатлили пользователей.

В данный момент виджеты в iOS являются статичными и владелец дорогущего iPhone 13 попросту не может с ними взаимодействовать без перехода в приложение: даже самый обычный виджет Apple Music не имеет кнопок управления. А еще Apple ничего с этим не делает — очередной случай, когда компания забросила свои нововведения.

Надеемся, вам пригодятся эти весомые аргументы в споре с владельцами iPhone. Не забудьте упомянуть про Pixel 6 — смартфон может стать лучшим в истории Google. Рассказали об этом в нашей статье.

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1 комментарий
  1. KNB

    Уважаемая редакция!

    «Как доказать преимущество Android фанату iPhone»

    1. Планшеты на Андроид

    «Начинайте с козырей. Один из важнейших успехов Android в последнее время — это планшеты. … Конечно, вряд ли планшеты на Android окажутся круче iPad, но в 2022 году они стали намного лучше, чем когда-либо.»

    У меня на сегодня всё. )))

    Автору — успехов, в том числе и творческих. ;0)

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