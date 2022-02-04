«Как доказать преимущество Android фанату iPhone»

На днях мы с другом обсуждали интересный вопрос: стоит ли переходить с iOS на Android? Я предложил начать с малого: приобрести недорогой смартфон на Android, чтобы поэкспериментировать и хотя бы немного погрузиться в эту ОС. Шутка ли, но друг назвал покупку смартфона на Android аутоагрессией (т.е., вред самому себе). Разгорелась нешуточная дискуссия о том, что лучше (конечно, iPhone), но я настаивал, что Android — далеко не тот, что был, скажем в 2013 году. Понятное дело, что спор бессмысленный, но, если вдруг не хотите давать Android в обиду, то вот вам несколько пунктов, которые способны поставить владельца iPhone на место.

Планшеты на Андроид

Начинайте с козырей. Один из важнейших успехов Android в последнее время — это планшеты. Помните, что было раньше? Очень странные устройства, которые глючили прямо из коробки и ни в какое сравнение не шли с iPad. Сейчас ситуация кардинально изменилась: есть Xiaomi, Huawei, даже Nokia выпустила отличный недорогой планшет. Конечно, вряд ли планшеты на Android окажутся круче iPad, но в 2022 году они стали намного лучше, чем когда-либо.

Нашел пять планшетов, которые можно смело покупать в 2022 году

Смартфоны на Андроид

До сих пор никто не знает, сколько всего смартфонов существует на Android. Подсчитать количество устройств, выпущенных на этой платформе просто нереально — с каждым днем их становится только больше. Плохо ли это? С точки зрения порядка — да. Для пользователя — нет. Потенциальному покупателю всегда есть, из чего выбрать: складные смартфоны, флагманы, дешевые устройства, от известных производителей и не очень — это приятная «головная боль» потенциальных покупателей, которым придется окунуться в мир Android-смартфонов.

Что предлагает Apple? 5-6 смартфонов, из которых большая часть похожи друг на друга вообще всем. Стоит учесть, что именно Android-смартфоны толкают сытую тушу индустрии смартфонов вперед своим нестандартным подходом, а не однообразные iPhone, не меняющиеся год от года.

Сравнение с iPhone и iPad, новый складной механизм и искусственная кожа. Вышел Honor Magic V

Быстрая зарядка на Андроид

Учитывая то, что Android-смартфоны — давно не те пластмассовые игрушки, разряжающиеся за пару часов, у них есть еще один огромный плюс — это настоящая быстрая зарядка. В смартфоны на Android и так в большинстве случаев устанавливают бешеные аккумуляторы, которые имеют больше емкости, чем iPhone, так они еще и заряжаются быстро. От 65 Вт и так до трехзначных показателей — это про быструю зарядку в Android-смартфонах. Быструю зарядку имеют не только флагманы, но и недорогие устройства. А еще производители таких смартфонов не занимаются ерундой и по-прежнему снабжают своих пользователей адаптерами зарядки, добавляя их в комплект. Умеет ли так iPhone?

Читайте также: Как самая быстрая зарядка повлияет на аккумулятор телефона

Что такое экосистема Apple

Фанаты Apple гордятся экосистемой, в которой отлично работают яблочные устройства. Проблема в том, что, по большей части, экосистема — это фикция и маркетинговая уловка: из-за всей этой эксклюзивности устройства стоят на порядок дороже, чем у других производителей.

Владельцы Android-смартфонов во многом более прагматичны и экономны. Зачем переплачивать за идею, если и без того есть хорошие устройства? Недорогие, но вполне всеядные смартфоны, планшеты, наушники или смарт часы, которые будут работать не только с Android, но и с iOS?

Читайте по теме: Какие наушники купить для тренировок

Безопасность Андроид

Эти два слова уже вызывают смех у фанатов iPhone: ну, о какой безопасности в Android речь, если в Google Play приложения толком не проверяются? Подождите: речь не об этом. Мы постоянно переживаем о взломах, об утечках данных, но забываем об элементарной защите от других людей, даже от близких. Можно ли защитить данные в iPhone?

Да, конечно. Можно установить Touch ID на Telegram, WhatsApp. Зато нельзя напрямую защитить приложение «Фото»: есть окольные пути установки пароля, да и те толком не защитят ваши снимки. Можно ли установить пароль на отдельные папки в Android? Без проблем. Документы, приложения — на все можно установить пароль, чтобы от разблокированного смартфона было мало толку.

Подписывайтесь на наш Telegram-чат: решаем проблемы, общаемся и узнаем новое каждый день!

Виджеты на Андроид

Пожалуй, самый точечный удар по владельцам iPhone. Android всегда имел достойные интерактивные виджеты. Кроме того, виджетов очень и очень много. Того же нельзя сказать про iPhone: удобные элементы экрана появились в iOS совсем недавно и совершенно не впечатлили пользователей.

В данный момент виджеты в iOS являются статичными и владелец дорогущего iPhone 13 попросту не может с ними взаимодействовать без перехода в приложение: даже самый обычный виджет Apple Music не имеет кнопок управления. А еще Apple ничего с этим не делает — очередной случай, когда компания забросила свои нововведения.

Надеемся, вам пригодятся эти весомые аргументы в споре с владельцами iPhone. Не забудьте упомянуть про Pixel 6 — смартфон может стать лучшим в истории Google. Рассказали об этом в нашей статье.