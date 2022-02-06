Как фитнес-браслет помогает ленивым

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Иван Герасимов 0

Различные технологии настолько плотно вошли в нашу жизнь, что даже лежание на диване в какой-то мере превращаются в высокотехнологичный процесс. Нельзя просто так полежать на диване в выходной день и посмотреть в потолок: под рукой всегда смартфон, где-то на столе в ожидании команды от хозяина стоит умная колонка, а на руке фитнес-браслет или умные часы, которые считывают ваше самочувствие (или сон, если уж есть такая возможность, то почему бы не вздремнуть). Безусловно, в 2022 году умные вещи делают нас ленивыми, но некоторые, наоборот, могут заставить нас подвигаться. Фитнес-браслет — не просто прикольный аксессуар, а настоящий мотиватор, который может поднять вас с дивана. Проверил на себе, как это работает, а теперь делюсь с вами.

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Как правильно носить фитнес-браслет

Первое, на чем обжигаются многие — носят фитнес-браслет постоянно и не снимают его вообще практически никогда. Проблема в том, что со временем умный аксессуар превращается в безделушку, которую мы носим по привычке. Снимайте его как можно чаще, но оставляйте в поле зрения, чтобы он не завалился куда-нибудь за шкаф и там же остался.

Фитнес-браслет — отличная возможность контролировать сон. Но иногда его все же стоит снимать

Пока вы носите браслет постоянно, используя для просмотра времени и часов, он становится чем-то привычным: уже не так интересно количество пройденных шагов, сожженых калорий, даже вибрация от уведомлений начинает раздражать. Кому-то привычно оставлять его на руке на ночь, чтобы с утра изучить собственный же сон, но без лишних аксессуаров на руке спится намного удобнее.

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Датчики в фитнес-браслетах

Есть множество причин не покупать фитнес-браслет или отказаться от его использования. Но эта маленькая умная вещица дает нам кучу возможностей узнать о себе больше: например, не стрессуем ли мы в течение дня, не пора ли встать и размяться во время работы, а еще есть очень классная фича, позволяющая отслеживать динамику изменения собственного веса. К сожалению, многие забывают вносить данные даже раз в месяц: известный факт, что в теплое время года мы меньше едим (и переедаем), а вот в зимой и осенью налегаем на то, что повкуснее и питательнее.

Переедать не стоит. Контролируйте собственный вес с помощью фирменного приложения

Фирменное приложение Mi Fit отображает график изменения вашего веса и Индекс Массы Тела — особенно актуально для тех, кто слишком фанатично переживает за собственную фигуру. А еще оно полезно тем, кто ест все подряд, мало двигается и считает, что вес больше 100 кг при росте 185 см и выше — это нормально, а хорошего человека должно быть много.

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Функции фитнес-браслета

Кстати, пару слов про удобные фишки фитнес-браслета: например, напоминание, что пора немного подвигаться. Первое время, когда я начал пользоваться это функцией, она больше раздражала. «Эй, умный браслет, ну где я сейчас буду двигаться, когда я дома?» — говорил я в ответ на вибрацию. Оказывается, помогает.

Фитнес-браслет напомнит вам об активности

Правда, для этого надо пару раз преодолеть собственную лень-матушку и ощущение, что в глазах других это выглядит глупо. Кстати, о втором: это совершенно не так. Я еще не встречал ни одного человека, который бы косо посмотрел на меня, когда я резко вставал с рабочего места и просто немного разминался или наворачивал круги по помещению.

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Как установить цель подвижности

За три года с Mi Band я привык к тому, что мой день обязательно должен включать в себя прогулку. Желательно, достичь 10 тысяч шагов. Чем больше, тем лучше. Но есть классная фича — это серии побед, когда браслет фиксирует количество дней, за которые вы достигали отметки в условные 10 тысяч шагов.

Время подвигаться? Подойдет обычная прогулка по лестнице!

В какой-то момент я сам настолько загорелся идеей поставить рекорд, что ходил пешком на работу и домой — вышла серия в 34 дня. Иногда доходило до абсурда: дойдя до дома не хватало около 400 шагов, в результате чего я отправлялся на дополнительную прогулку. Глупо? Ни капли! Полезно и интересно!

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Как подтолкнуть друга в Mi Fit

Пожалуй, самая классная фича, помогающая больше двигаться не только вам, но и вашим друзьям — это возможность «подталкивать» друг друга в приложении. Просто заходите во вкладку «Друзья», выбираете из списка другого пользователя и нажимаете «Подтолкнуть». Мы с друзьями таким образом даем понять, что отправляемся на тренировку, так сказать, сверяем часы.

Мотивируйте друг друга на новые достижения с помощью «подталкиваний»

Позже в общем чате каждый говорит о том, на сколько запланировал тренировку. А это уже небольшая ответственность не только перед другими, но и, в первую очередь, перед собой: отложил тренировку — дай себе понять, почему отлыниваешь, насколько весомыми должны быть причины для этого. Сразу понимаешь, что плохое настроение — слабая отговорка.

Решили начать жизнь с чистого листа уже сейчас? Вот вам отличный мотиватор в лице Xiaomi Mi Band 6, который помогает больше двигаться и меньше просиживать диван. Кстати, сейчас крутое устройство можно приобрести по приятной цене — проходите по ссылке и срочно добавляйте в корзину!

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