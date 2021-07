Как грамотно планировать день? Мой опыт с Microsoft To Do

Приложение Microsoft To Do появилось еще в 2017, когда приобрела известный «Wonderlist», но по-настоящему заиграло новыми красками только в сентябре 2019 года. Компания Билла Гейтса выпустила целую статью на эту тему, в которой они показали, что изменилось и в каком направлении собирается двигаться таск-менджер, сделав упор на обновленный дизайн и безопасность продукта. Не смотря на тихую презентацию, блогеры из мира IT сразу обратили на это внимание и встретили приложение весьма радушно. В этой статье разберемся в функционале умного списка и расскажем про сценарии использования Microsoft To Do в реальной жизни.

Быстрый темп современной жизни диктует новые правила. В последние 2 года, все чаще я сталкивался с различными планерами, блокнотами для записи важных событий и прочим. Буквально из каждой трубы слышалось: «Освободи свою голову от планирования — перенеси все на бумагу». Я сдался в этом бою еще тогда. Купил стикеры, положил их на кухне рядом с холодильником и начал записывать важные встречи и события туда. Каждое утро, завтракая обращал на них внимание и принимался за работу.

Эта идея очень мне понравилась и с каждым днем стикеров на холодильнике становилось все больше. Я записывал туда буквально все от «выбросить мусор» до даты ревакцинации. Так продолжалось до того момента, как я забыл про годовщину отношений. Ну что сказать, о таком на холодильнике то не напишешь. И я скачал Microsoft To Do.

Почему именно его? Просто в Google Play он приглянулся больше, а «Microsoft Corporation» в колонке Разработчик звучало очень убедительно. Вторая причина — кроссплатформенность приложения, из-за что сервис облачный, а значит доступен на всех платформах. А если и возникнет проблема с мобильной техникой, всегда существует веб версия. Из нюансов замеченных мной — достаточно долгая синхронизация между устройствами. Если добавляешь задачу в веб-версии, в мобильном приложении она появляется примерно через 30 секунд. И отсутствует кнопка «обновления» списка. По задумке разработчиков, приложение должно было обновляться автоматически, однако не всегда это работает как часы. Как я узнал позже, отличную конкуренцию мог составить менеджер задач Improve My Life, о котором уже рассказывали коллеги.

Одно из важных моих требований к работе приложения это простота и минимализм. Вот я захожу в приложение, ожидая увидеть нагроможденную разными терминами конструкцию и встречаю пустой лист с очень приятной картинкой на фоне. Кроме этого, приложение адаптируется под светлую или темную тему вашего устройства. Удобно, если вы планируете свой день перед сном, когда уже нет света.

Внизу находилась строчка, позволяющая добавить новую задачу, а слева круг, в котором по завершении можно отметить выполнение задания. Ниже этой строки находятся три кнопки «добавить в Мой день», «Добавить напоминание» и срок выполнения задачи». Нажимая Enter задача добавляется в список. Если тапнуть по кокретному «плану», можно изменить три вышеупомянутых раздела, назначить «Повтор» , если вы планируете повторить задачу какое-то количество раз, добавить файл к задаче или прикрепить к ней заметку.

Вторым приятным моментом также оказался раздел «Мой день», куда стекались все задачи запланированные на конкретную дату. Удобно. Для планирования жизни в целом очень понравился раздел «Все», который доступен при активации в Настройках. Там высвечиваются все существующие задачи в приложении.

Немаловажным моментом таск-менеджера от Microsoft являлась возможность группировки задач в целые проекты. Для этого со стартового экрана необходимо смахнуть слева-направо и внизу нажать «Создать список». Списки состоят из отдельных подпунктов. К каждому конкретному списку, можно также добавить задачи, каждую из которых можно разделить на подпункты. Если задача состояла из нескольких подпунктов, то я называл ее мотивирующим названием вроде «Все получится!» и разбивал на подпункты, касающиеся непосредственно процесса работы.

О чем действительно стоит сказать, так это об отличной интеграцией с Windows 10. Если кликнуть на часы, задачи видны в календаре — очень удобно.

Я много был наслышан о групповой работе в «To Do». Если у вас есть задача, которую необходимо сделать коллективно, поредством этого приложения вы можете объединить свои усилия, а поможет в этом учетная запись Microsoft, посредством которой будет возможна совместная работа.

Есть также раздел «Важно», куда можно добавлять все важные задачи, путем нажатия на звездочку каждой отдельно в правом верхнем углу. Этой функцией я не пользовался, так как считаю, что если задача сформулирована грамотно, то даже при блеклой пробежке по списку, действительно важное отмечается глазом. Я человек обязательный, но случалось и такое, что задачи приходилось пропускать. В таком случае, Microsoft To Do рекомендует назначить их на другой день.

Если вы никогда не пользовались менджером задач и хотите привнести в свою жизнь чуть больше порядка, смело могу рекомендовать вам Microsoft To Do.