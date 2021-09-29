Как изменился язык с приходом смартфонов

С появлением смартфонов в нашей жизни язык начал претерпевать большое количество изменений. На место живого общения все чаще приходят мессенджеры, а грань между диалогом воочию и перепиской в телефоне исчезает на глазах. Многие считают, что так выглядит путь к тотальной безграмотности, однако это мнение ошибочно. В любом случае, остановить процесс изменений не выйдет, и все, что нам остается — это просто смотреть, как меняется наша устная и письменная речь.

Когда я только поступил в университет для меня было дикостью, что одногруппники переписывались друг с другом в Телеграме и при этом находились на расстоянии не более трех метров между собой. Почему так происходит? Неужели нельзя просто подойти и спросить?

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Сегодня, как никогда раньше, мы можем увидеть, как активно меняются способы общения. Раньше только ученые, лингвисты, филологи интересовались вопросами изменения языка, в то время, как сейчас об этом твердят многие на каждом углу.

В принципе, всю речь можно разделить на две большие группы: письменная и устная. Разница между ними кажется просто очевидна. Устную речь мы воспринимаем на слух, а письменную визуально. Причем совершенно неважно, используем мы шариковые ручки или клавиатуру на смартфоне.

Однако есть и другое отличие. Раньше люди общались между собой, чтобы передать какую-то информацию, а функцией письма было ее сохранение. Сейчас все далеко не так. Ну, во-первых, потому что появились голосовые сообщения. Во-вторых, мы можем без проблем поговорить по телефону и записать разговор. Все смешалось.

Филологи подчеркивают, что несмотря на факт переписки в интернете, общаемся мы по правилам устной речи. Используем преимущественно простые предложения, стараемся меньше использовать причастные и деепричастные обороты и многое другое.

Возникает вопрос: в какой форме общаемся мы с вами прямо сейчас? Сразу же ответить крайне сложно. С одной стороны, статьи в интернете не подразумевают классических норм языка. С другой — все написанное мы воспринимаем визуально. Выходит, что происходит смешение.

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Зачем нужны смайлики

Отдельного внимания заслуживают смайлики, которые представляют собой еще одну прямую отсылку к устной речи. В интернете мы не можем использовать интонацию или выражать эмоции, поэтому язык адаптируется с помощью смайликов.

Существует также мнение, что смайлики во многом заменили нам знаки препинания. Согласитесь, одну и ту же фразу человек может сказать с разной интонацией. Разница между «Ну ты молодец» и Ну, ты молодец» достаточно большая. С эмодзи можно без проблем опустить запятую.

Что такое комментарии и зачем они нужны

Нельзя не сказать также и о комментариях, которые вы оставляете под нашими статьями. Они напрямую влияют на характер контента и позволяют получить нам обратную связь от читателей. Раньше писатели были полностью лишены этой возможности и получали рецензии только из ближайшего круга общения, а что думает Иван Попов из Ростова было абсолютно неизвестно.

Плюс ко всему, в своих статьях на AndroidInsider.ru мы часто уже включаем комментарии своих коллег на ту или иную тему. То есть общаемся между собой уже внутри статьи, что тоже очень примечательно.

Надо ли ставить запятые в мессенджерах

Большие споры также ведутся по поводу пунктуации в сети. Выражение «авторские знаки препинания», пожалуй, никогда еще не было настолько актуально. Некоторые считают, что так пользователи оправдывают свою безграмотность, однако это неправда.

Когда мы общаемся в различных мессенджерах, то упускаем огромное количество запятых. Происходит это по разным причинам.

Иногда просто торопимся пересказать какую-то информацию, в другой раз — не придаем этому значения. В итоге, когда дело доходит до классической письменной речи, мы впадаем в ступор. Как бы хорошо вы ни учились в школе, со временем стандарты языка, которые с нас требовали педагоги, забываются.

Интересно посмотреть на язык соседних стран, куда мессенджеры пришли гораздо раньше. За все годы, что я учил английский, ни один преподаватель ни разу не рассказал мне, где нужно ставить запятые. Однажды я пошел дальше и задал такой вопрос носителю, на что получил короткий и емкий ответ, который запомню на всю жизнь: «never mind» (не важно, не имеет значения).

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Вам наверно может показаться, что наша речь (как и мы) медленно, но верно деградирует, однако это не так. Язык просто адаптируется под новые условия существования. Все изменения подобного рода просто неизбежны.

Кстати, а вы пользуетесь знаками препинания в мессенджерах? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате. Будет крайне интересно прочесть.