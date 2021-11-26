Как изменить приложения по умолчанию на Андроид

Несмотря на то что на Android, в отличие от iOS, можно устанавливать любые приложения без ограничений, существует особая категория софта, которая традиционно имеет более широкий спектр возможностей. Это так называемые приложения по умолчанию, которые устанавливаются извне, но при этом получают статус штатных. За счёт этого система предоставляет им больше привилегий, чем всем остальным. Разберёмся, какие приложения могут быть приложениями по умолчанию, какие нет, и как одни можно превратить в другие.

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Пожалуй, самый яркий пример приложений по умолчанию — это голосовые ассистенты. Если вы просто установите Алису себе на смартфон, не назначив помощником по умолчанию, то, во-первых, не сможете вызывать её так же быстро, как Google Ассистента, а, во-вторых, лишитесь некоторых ключевых фишек. Например, не сможете использовать Алису в качестве определителя номера или, скажем, заставить её работать в фоновом режиме.

Приложения по умолчанию Android

Впрочем, приложений, которые можно установить по умолчанию, намного больше. Их количество может меняться в зависимости от оболочки, поэтому огласить полный список для всех смартфонов априори невозможно. В случае с моим Honor View 20 он выглядит так:

Телефон

Голосовой ассистент

SMS

Браузер

Лаунчер

Определитель номера

Камера

Галерея

Видео

Музыка

Почта

Документы

Архиватор

Автозаполнение

Бесконтактная оплата

Как на Андроиде сделать браузер по умолчанию

Как видите, список довольно объёмный. И это я ещё сократил его, объединив ридеры документов в одно приложение, хотя для чтения PDF, doc, таблиц и презентаций можно назначить разные программы. Впрочем, не пугайтесь, посмотреть все приложения по умолчанию можно в специальном разделе настроек вашего смартфона. Отсюда же можно и сконфигурировать их так, как вам нужно.

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Перейдите в «Настройки» — «Приложения»;

Откройте раздел «Приложения по умолчанию»;

Выберите нужное приложение (например, браузер);

Замените Chrome на другой браузер из тех, что у вас есть.

Несмотря на то что приложения, которые устанавливаются по умолчанию, имеют совершенно разный характер и функциональность, основная цель сделать их условно штатными заключается в том, чтобы получить возможность быстрого запуска. В случае с ассистентом вы получите возможность вызывать его голосом, в случае с сервисом бесконтактных платежей — активировать его прикосновением к терминалу, а в случае с браузером — открывать все внешние ссылки в нём сразу.

Настроить приложения по умолчанию на Андроид

Это очень удобно, поэтому я рекомендую вам не пренебрегать настройкой приложений по умолчанию, а сразу установить и назначить штатными те, которыми вы пользуетесь по умолчанию. Если этого не сделать заранее, придётся немало помучиться. Ссылки будут открываться в браузере, который был предустановлен с завода, платежи будут проходить через другой сервис, нежели нужно вам, звонки будут приходить не туда, а учётные данные из инструмента автозаполнения не появятся в нужный момент.

Особенное внимание следует уделить инструменту автозаполнения. Как правило, он является одной из функций вашего браузера. Однако это не всегда так. Например, Google хранит все ваши логины и пароли в облаке. Поэтому вы можете пользоваться браузером от Яндекса или DuckDuckGo, но при этом подтягивать данные автозаполнения из аккаунта Google. Это очень удобно, потому что переносить их — та ещё проблема.

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А вот использовать по умолчанию несколько приложений сразу нельзя. Это досадный минус Android, который, кстати, был исправлен на iOS. Недавно Apple позволила использовать несколько инструментов автозаполнения сразу. Поэтому я тут же включил «Связку ключей» вместе с Google. Это очень удобно, потому что на разных платформах я пользуюсь разными браузерами, а теперь мне удалось впервые собрать все свои пароли вместе.

Если приложение по умолчанию не назначено, в момент, когда это потребуется сделать, система сама даст вам выбор. Вы сможете либо выбрать приложение, которое хотите использовать для этого же действия всегда, либо выбрать то, которое хотите запустить здесь и сейчас, не устанавливая его по умолчанию. В принципе, это удобно, но не всегда очевидно. Поэтому многие выбирают по умолчанию те приложения, которыми впредь пользоваться не собирались.