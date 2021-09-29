Как музыка влияет на человека? Проверил на себе

Музыка очень сильно влияет на наше настроение. В течение последнего месяца я проводил интересный эксперимент: избегал всеми способами тех музыкальных жанров, которые мне не нравятся, портят настроение и приводят в уныние. Результаты меня впечатлили. Скажу, что удавалось с трудом: потребовалось основательно подойти к решению этой проблемы. Готов поделиться с вами рецептом хорошего настроения и небольшой инструкцией, как это сделать.

Почему люди любят слушать музыку

Музыку любят слушать все, но не потому что она красивая — это обусловлено функциями мозга. Слуховая система воспринимает некоторые звуки как диссонансные, а другие — как благозвучные. Музыка нравится еще и потому, что она влияет на психологическое состояние человека. Например, классическая музыка всегда писалась по канонам гармонии, поэтому ее приятно слушать любому человеку.

Любимые композиции помогают нам чувствовать себя уютно: многих музыка спасает от одиночества, заглушает собой звенящую тишину или попросту выручает в тяжелые моменты. Выбор жанра, конечно же, индивидуален. Все зависит от того, как воспитывался человек, какая музыка слушалась в его семье. Кстати, о влиянии социальных сетей на человека вы можете узнать много нового из нашего Яндекс.Дзен! Ждем в гости!

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Как сортировать музыку

В начале этого месяца я начал жить один. Поняв, что появилось много пространства и времени для экспериментов, я решил начать с малого: начать избегать тех композиций, которые не нравятся, портят настроение. К сожалению, от звукового мусора очень сложно избавиться. Все зависит от человека: есть то, что нравится всем вокруг, но именно вам по душе не приходится или попросту вызывает негативные эмоции. К таким я отнес различную отечественную поп-музыку и (да простит меня журналист AndroidInsider.ru Артем Рахматуллин) русский рэп.

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Эти жанры быстро нагоняют тоску на меня. Оставил исключительно электронную музыку в своих плейлистах: чистка заняла полдня, чтобы окончательно удалить все ненужное, что когда-то попало в «Мне нравится» в Яндекс.Музыке. Кстати, именно в тот момент я понял, что сортировать медиатеку нужно не раз в год, а хотя бы раз в месяц. Это сильно влияет не только на восприятие прослушиваемых плейлистов, но и на алгоритмы музыкальной платформы.

После чистки плейлист «Премьеры» стал выдавать для меня только тех исполнителей и жанры, которые мне по душе. Да и умная колонка после просьбы включить музыку стала попадать прямо в яблочко: во время прослушивания я чувствую себя Агутиным из того самого мема с кнопкой.

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Как избежать вредного влияния шума

С медиатекой разобрались. Что дальше?

Дальше мне предстояло каким-то образом избегать нежелательного звукового сопровождения в общественных местах. В провинциальных торговых центрах и фитнес-клубах очень любят включить что-то низкосортное и погромче. Под рукой я всегда держал наушники, чтобы вовремя переключиться на свою волну. Со стороны выглядит очень странно, когда заходишь в торговый центр и второпях надеваешь наушники, беззаботно расхаживая по отделам. Позже я почувствовал, что состояние после посещения подобных мест заметно улучшилось.

То же самое касается и спортивного зала: с утра даже в пустой тренажерке на полную играет какая-то жесть, но снова выручают наушники. В таком режиме под любимый плейлист и проходит тренировка, скажу вам, достаточно продуктивно. Сравниваю с тем, что было раньше: успел сделать больше упражнений за тот же отрезок времени, сосредоточившись на себе. Снова profit!

Какую музыку лучше слушать

Во время эксперимента я понял еще одну вещь: нужно внимательнее относиться к тем ссылкам на музыку, которые присылают друзья. Да, в целом наши вкусы схожи, но очень часто в ссылке без превью может скрываться что-то не особо желательное. Раньше я открывал все подряд ради интереса — вдруг что-то крутое? Теперь я так не делаю. Не в обиду моим друзьям, но даже самое обычное танцевальное радиошоу может содержать достаточно агрессивную электронику или, наоборот, чересчур убаюкивающую.

Стоит придержать подобные подкасты или треки до лучших времен, но не добавлять в медиатеку, чтобы ненароком не сбить шаткие алгоритмы. В такой ситуации выручает поиск по диалогам, чтобы не проворонить ссылку, а в «Напоминаниях» зафиксировать этот момент, чтобы не забыть послушать через неделю или просто в другой день.

За месяц я окончательно убедился в силе собственных привычек, а также в том, что музыка оказывает сильное влияние не только на настроение, но и на работоспособность. Раньше приходилось с трудом справляться с рабочими делами в тишине или под то, что предлагает радио. Сейчас ситуация кардинально изменилась: любимый музыкальный жанр сопровождает меня на протяжении всего дня, нежелательные исполнители больше не встречаются при прослушивании, работоспособность увеличилась, а дурных мыслей стало намного меньше. Я доволен экспериментом, рекомендую и вам попробовать то же самое.