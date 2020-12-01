Как на Android выровнять горизонт на фото

Фотография – кто бы там что ни говорил, это настоящее искусство, которому нужно не только учиться, но и чувствовать его. Поэтому у непрофессионалов (да и у них, справедливо говоря, тоже) довольно часто снимки получаются не совсем такими, какими их планировали изначально. То фокус не настроят, то против солнца снимут, то, вообще, горизонт завалят. Но если расфокусированное изображение или снятое в контровом свете практически невозможно исправить, то вот подправить угол расположения объёкта съёмки или весь кадр целиком в принципе можно. Рассказываю, как.

Что выбрать вместо Google Фото, когда он станет платным

Подредактировать угол на фотографии можно при помощи фоторедактора, который установлен ну практически у всех пользователей Android. Конечно, я говорю про «Google Фото». Несмотря на то что кое-кто уже начал переезжать на другие площадки, поскольку Google объявила об отказе от безлимитного хранилища, инструменты редактирования из приложения никуда не делись. Они по-прежнему довольно функциональны и удобны, заменяя рядовым пользователям подавляющее большинство альтернативных решений.

Как кадрировать фото на Android

Отыщите в «Google Фото» нужный вам снимок и откройте его;

В интерфейсе снимка нажмите на кнопку редактирования (между кнопками «Поделиться» и «Удалить»;

Выберите инструмент редактирования перспективы и нажмите «Кадрировать»;

Установите кадрирующие рамки по направлению обзора, чтобы добиться выравнивания, и сохраните фото.

Лучшие приложения для хранения и просмотра фотографий на Android

У меня, говоря по-честному, не так много неудачных фотографий, которые следовало бы исправлять. Поэтому не обращайте внимания на художественную ценность представленных выше снимков, сделанных из иллюминатора самолёта. Они здесь даны исключительно в качестве примера. Впрочем, думаю, что со своей задачей они справляются вполне себе неплохо. Обратите внимание, что горизонт у оригинального снимка совершенно точно завален. Кадрирование же позволяет его выправить без особого ущерба для изображения.

Изменение перспективы на фотографии

Механизм кадрирования может пригодиться для улучшения самых разных фотографий. Ведь он позволяет не только выправить горизонт, но и буквально изменить угол съёмки. Понятное дело, что развернуть фотографию на 180 градусов не удастся. Однако кадрирование нужно и не для этого. С его помощью можно просто выправить недостатки, которые прокрались в фотографию в момент съёмки, что при использовании камеры смартфона случается довольно часто. Проверьте сами, и вы убедитесь, как много фотографий можно будет не отправлять в корзину.

Почему я не отказываюсь от Google Фото из-за отключения безлимитного доступа

Я прекрасно понимаю, что возможности механизма кадрирования из «Google Фото» не безграничны и что для чего-то более серьёзного может потребоваться более продвинутое ПО вроде фотошопа. Однако нужно учитывать, что, во-первых, фотошоп – тот самый, а не пародии на него – существует только либо на настольных платформах, либо на iPad, а, во-вторых, использованию такого рода ПО нужно отдельно обучаться. В противном случае, велик риск напортачить и превратить и без того не самый удачный кадр в полнейший трэш.