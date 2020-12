Как на Android выровнять горизонт на фото

В прошлом месяце Apple запустила пакетную подписку Apple One, которая позволила подписаться на все сервисы компании с ощутимой скидкой. Продукт оказался настолько выгодным, что пользователи Android стали искать для себя альтернативу. Поэтому логично, что многие, не слишком разбираясь в вопросе, сочли за таковую Google One. Другое дело, что сервис, который поисковый гигант запустил ранее в этом году, оказался не совсем тем, за что его приняли. Разбираемся, что он из себя представляет, чем отличается от Apple One и стоит ли на него вообще оформлять подписку.