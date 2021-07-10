Как оформить студенческую подписку на Спотифай

Стриминговые сервисы ворвались в наши жизни стремительно и внезапно. Если бы 5 лет назад сказали, что за музыку придется платить: я бы покрутил у виска. Тоже самое касается и фильмов, и другого контента. «Сейчас приходится платить буквально за все» — говорят мне друзья. В такие моменты я люблю вспоминать, как всей семьей собравшись вечером мы шли взять DVD диск напрокат. По шоково низкой цене в 125 рублей! На самом деле и раньше платили, просто не замечали этого. Но есть другая радость — студенческая подписка. О ней и пойдет речь.

Spotify стал доступен российским пользователям в июле 2020 года и сразу же стал привлекать внимание меломанов. Из каждой трубы кричали: Spotify доступен в России, ты слышал? А я вообще о таком сервисе не слышал в принципе. Откуда все ребята уже были в курсе? Причина была в том, что многие уже были к нему подключены через VPN и наслаждались прослушиванием музыки. Откуда взялась такая популярность?

Подписка на Spotify

Рекомендации При знакомстве, я часто слышу вопрос: «Что ты слушаешь?» На ум, конечно, ничего не приходит кроме: «Да, все подряд». И Spotify точно знает об этом. Упор здесь сделан на плейлисты и качественные подборки на каждый день. Сервис буквально «схватывает на лету» то, что тебе нужно именно сейчас. Магия. Скорость подписки Каждый студент испытывает проблему с подпиской на сервис. Причин тому много: надо найти студенческий билет, отправить заявку, ждать одобрения. Я знаю несколько ребят, которые пытались оформить подписку на Apple Music и бросали все еще на этапе регистрации. Кроме всего прочего, офрмляя подписку часто сталкиваешься с тем, что твоего университета нет в предложенном списке. В таком случае, единственный выход обращаться в техническую поддержку. Потом ждать ответа на одобрение ВУЗа, затем на одобрение подписки — сложно. На Spotify все гораздо быстрее. Я пользовался разными стриминговыми сервисами и Spotify — лучшее в этом смысле. Процедура оформления подписки заняла у меня не более 10 минут, поддержка ответила моментально. В тот момент, когда ответа от компании Apple я ждал порядка трех дней. Google запустила в России Android-приложение для заработка на опросах. Медиатека Российский человек не привык платить. До последнего момента мне удавалось пользоваться музыкой ВКонтакте. Как только не изголялся — менял время на своем смартфоне, отматывая стрелки назад, потом, когда «лавку прикрыли» — отключал блокировку экрана телефона, обходя ограничение на 30 минут прослушивания. И даже когда полностью перешел на Яндекс Музыку, все равно обращался к плееру ВК. Все потому, что «на Яндексе» многие треки просто отсутствовали и приходилось обращаться к «старому-доброму». Spotify во многом решил эту проблему. В медиатеке Spotify более 60 млн. треков. Звучит очень внушительно. Кроме того, стоит отметить серьезный подход компании, ведь после анонса плеера в России, композиций добавилось еще больше. Есть всего пара песней, которых нет — просто это мы с ребятами в микрофон смеялись. Упор на то, что действительно понравилось Когда я пользовался Apple Музыкой, меня крайне раздражали обложки альбомов вместо нужных мне песен. Выглядело это ужасно. И как сервис не мог понять: Мне нужна песня, а не альбом. Да, я знаю многие альбомы многих исполнителей. Но это потому что я их слушаю не первый год. В остальном — список моей музыки сформирован скорее из отдельных песен, а не альбомов. Читайте также: Spotify приходит в автомобильный бизнес. Spotify connect Цивилизация. Spotify connect — лучшее, что разработчики могли добавить в сервис. С помощью этой функции можно начать слушать музыку на своем смартфоне, а затем сразу переключиться на компьютер. Часто я прихожу домой в наушниках и сразу переключаюсь на акустическую систему. Кроме самой композиции, Spotify запоминает весь плейлист, что делает прослушивание музыки очень удобным.

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Как получить студенческую подписку на Spotify

Сервис обойдется студенту в 85 рублей в месяц (вместо положенных 169 рублей) с возиожностью бесплатного прослушивания в течение 60 дней. Как и в остальных сервисах, для подтверждения статуса студента сервис обращается к сторонним компаниям. В данном случае — SheerID.

Когда вы заходите в приложение, сразу представленно несколько вариантов подписки «Premium». Но оформить подписку из самого приложения невозможно. Об этом нас сразу предупреждают разработчики.

Далее необходимо зайти на официальный сайт компании, перейти в раздел «Premium», затем «Смотреть тарифы» и перейти в пункт «Подписка для студентов».

Затем проходим регистрацию, переходим в SheerID, отправляем свои данные с указанием ВУЗа. Далее встречает пункт «Дата выдачи документа должна быть не позднее, чем 3 месяца назад». Пусть она вас не смущает, это не так.

Далее необходимо сфотографировать документ, подтверждающий ваше обучение. Студенческий билет, зачетная книжка, квитанция об оплате обучения, приказ о зачислении.

Теперь остается ждать SMS оповещения о завершении регистрации. В моем случае он пришел за 3 минуты после отправки документов. Мое почтение, Spotify.

А каким сервисом для прослушивания музыки пользуетесь вы? Напишите об этом в нашем чате.