Как отключить рекламные уведомления от Т-Банка и других банков

Кирилл Пироженко

Представьте, сидите вы никого не трогаете, и тут приходит уведомление от банка. Ожидание: пришла зарплата или премия. Уже начинаете мечтать, что же такого интересного купить. Реальность: очередная реклама от банка, которая, мягко говоря, уже достала. И ладно, если бы это было раз в неделю или в месяц. Было бы не страшно. Но чаще всего это происходит ежедневно, и то не по одному разу. Давайте вместе разбираться, что можно сделать с рекламными пушами от банков.

Как отключить рекламные уведомления от Т-Банка и других банков. Отключаем раздражающие уведомления от банков. Фото.

Отключаем раздражающие уведомления от банков

В рекламе от банков, по идее, можно найти полезные предложения и акции. Однако всё чаще ничего интересного в ней нет. В итоге вы просто подгоняетесь из-за очередного пуша. К счастью, большинство банков позволяют такую рассылку отключить. На примере Т-Банка давайте посмотрим, как это делается:

Как отключить рекламные уведомления от Т-Банка и других банков. Просто пишем в чат поддержки, что мы хотим, и получаем результат. Фото.

Просто пишем в чат поддержки, что мы хотим, и получаем результат

  1. На вашем смартфоне откройте приложение Т-Банка;
  2. Перейдите на вкладку «Чат»;
  3. Выберите диалог «Поддержка»;
  4. Напишите в чат «Отключить рекламу в уведомлениях»;
  5. Подтвердите, какие оповещения вы не хотите получать. Я выбрал все;
  6. Дождитесь сообщение, что всё сделано.

Самое удобное, что вам даже не надо переключаться на оператора. Все действия можно выполнить через бота. Точно знаю, что аналогичным образом можно отключить рекламные пуши в Альфа-Банке. Если вы клиент какого-то другого банка, то просто обратитесь в поддержку с тем же запросом. Наверняка подобная услуга есть и там.

Несколько моих знакомых уже провернули такую штуку с Т-Банком и не могут нарадоваться. Никаких лишних оповещений теперь не приходит. Все исключительно по делу. Так что, если вам давно хотелось избавиться от ненужных банковских уведомлений, то вот небольшой лайфхак. Правда, теперь придется самостоятельно следить за всеми акциями, но вы же помните, что никто никогда не сделает лучше, чем ты сам.

Что означает закон об электронном паспорте в MAX, который подписал Владимир Путин
Большое обновление Google Переводчика: репетитор по английскому и синхронный перевод в наушниках
Мессенджер MAX приравняли к паспорту России. Что это значит?
Лонгриды для вас
Топ ошибок при переходе с Android на iPhone и как их избежать

Весной этого года я проделал путь с Android на iPhone. На самом деле, процедура перехода с одной операционной системы на другую в 2025 году проще некуда. Однако все равно можно столкнуться с некоторыми ошибками, из-за которых немного придется поломать голову. Если вы планируете миграцию с одного смартфона на другой в ближайшее время, то этот текст вам точно пригодится. Обязательно изучите его и сможете избежать дальнейших проблем.

Читать далее
Я понял, как отличить оригинал Xiaomi от подделки, но уже купил паль

Не первый год заказывая технику Xiaomi на AliExpress, я был уверен, что эта площадка тщательно отбирает продавцов, и здесь значительно меньше подделок, чем на OZON и Wildberries. Стоит признать: контрафакта на китайской площадке действительно не так много, но это не гарантирует ее полное отсутствие. Так, прибывая в полной уверенности, что купил оригинальный повербанк Xiaomi, после получения заказа я впервые увидел подделку устройства китайского бренда. Сильно расстроился, зато теперь могу рассказать, как отличить оригинал Xiaomi от подделки.

Читать далее
В 2026 году смартфоны сильно подорожают. Что случилось?

Недавно глава Xiaomi подтвердил, что в следующем году компания будет вынуждена поднять цены на новые смартфоны, особенно на флагманские модели. Похожая ситуация ожидает и других производителей: некоторые бренды даже рассматривают возможность переноса релизов. Причина проста: цены на новейшую мобильную память резко выросли. Ниже простыми словами рассказываем, почему это происходит и что это значит для обычных покупателей.

Читать далее
Вы доверяете компасу? А он рядом с металлом и техникой теряет ориентацию
Как сгенерировать поздравления и открытки на Новый год с помощью нейросети бесплатно
В следующем году пройдут промежуточные выборы в США. Как они повлияют на индустрию криптовалют?
