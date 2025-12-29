Как отключить рекламные уведомления от Т-Банка и других банков

Представьте, сидите вы никого не трогаете, и тут приходит уведомление от банка. Ожидание: пришла зарплата или премия. Уже начинаете мечтать, что же такого интересного купить. Реальность: очередная реклама от банка, которая, мягко говоря, уже достала. И ладно, если бы это было раз в неделю или в месяц. Было бы не страшно. Но чаще всего это происходит ежедневно, и то не по одному разу. Давайте вместе разбираться, что можно сделать с рекламными пушами от банков.

В рекламе от банков, по идее, можно найти полезные предложения и акции. Однако всё чаще ничего интересного в ней нет. В итоге вы просто подгоняетесь из-за очередного пуша. К счастью, большинство банков позволяют такую рассылку отключить. На примере Т-Банка давайте посмотрим, как это делается:

На вашем смартфоне откройте приложение Т-Банка; Перейдите на вкладку «Чат»; Выберите диалог «Поддержка»; Напишите в чат «Отключить рекламу в уведомлениях»; Подтвердите, какие оповещения вы не хотите получать. Я выбрал все; Дождитесь сообщение, что всё сделано.

Самое удобное, что вам даже не надо переключаться на оператора. Все действия можно выполнить через бота. Точно знаю, что аналогичным образом можно отключить рекламные пуши в Альфа-Банке. Если вы клиент какого-то другого банка, то просто обратитесь в поддержку с тем же запросом. Наверняка подобная услуга есть и там.

Несколько моих знакомых уже провернули такую штуку с Т-Банком и не могут нарадоваться. Никаких лишних оповещений теперь не приходит. Все исключительно по делу. Так что, если вам давно хотелось избавиться от ненужных банковских уведомлений, то вот небольшой лайфхак. Правда, теперь придется самостоятельно следить за всеми акциями, но вы же помните, что никто никогда не сделает лучше, чем ты сам.