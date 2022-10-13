Как открывать ссылки в нужном приложении на Андроиде

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Кирилл Пироженко 0

Наверняка вам неоднократно присылали разные ссылки на АлиЭкспресс или просто в какие-нибудь интернет-магазины. Очень часто при переходе по таким ссылкам открывается обычная вкладка в браузере, вместо того, чтобы перекинуть вас в соответствующее приложение с удобным интерфейсом. Если мобильной версией сайта пользоваться неудобно, то приходится вручную искать в приложении нужную страничку, что в условиях ограниченного времени может быть достаточно критично.

Иногда ссылки бывают так сокращены, что даже непонятно, для какого сервиса они предназначены.

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Но благо, что Андроид позволяет настроить даже такие вещи. Причем можно выбрать, какие конкретно ссылки будут перебрасывать вас в соответствующую программу. Разбираемся, как открывать ссылки сразу в нужном приложении, минуя браузер.

Отключить встроенный браузер Телеграм

Встроенный браузер практически всегда не дает перейти по ссылке в приложение.

Многие мессенджеры или приложения социальных сетей имеют встроенные браузеры. По умолчанию ссылки, приходящие вам в таких местах, открываются именно в них. Чтобы перейти, например, в Google Chrome, необходима пара дополнительных нажатий. В большинстве случаев именно встроенные браузеры и не дают ссылкам открывать соответствующие приложения. К счастью, подобную опцию можно легко отключить.

На примере Телеграма это можно сделать следующим образом:

Использование стандартного браузера зачастую удобнее, чем встроенного в приложение.

  • Откройте приложение Телеграм.
  • Нажмите на три горизонтальных полоски в верхнем левом углу.
  • Перейдите в настройки.
  • Выберите раздел “Настройки чатов”.
  • Пролистайте в самый низ и отключите переключатель “Встроенный браузер”.

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После этих действий все приходящие вам ссылки будут открываться исключительно в браузере по умолчанию или в соответствующем приложении. Имейте этот факт в виду и не удивляйтесь большому количеству вкладок в браузере.

Как открыть ссылку в приложении

Просто активируйте переключатель, и все заработает.

Но отключения встроенного браузера не всегда бывает достаточно. Очень часто производители смартфонов в своих оболочках по умолчанию отключают возможность открытия ссылок в приложениях. Чтобы это исправить, необходимо дать программам соответствующие разрешения. На примере смартфонов Xiaomi, Redmi или Poco сделать это можно двумя способами:

  • Откройте настройки.
  • В поисковой строке в самом верху экрана введите “Доступ ко всем файлам”.
  • Перейдите в предложенное меню.
  • В списке найдите нужное приложение и откройте его настройки.
  • Пролистайте вниз и выберите пункт “Открывать по умолчанию”.
  • Активируйте переключатель “Открывать поддерживаемые ссылки”.
  • При отсутствии ссылок в блоке “Ссылки, которые будут открываться в этом приложении”, нажмите на кнопку “Добавить ссылку”.
  • Отметьте галочками все ссылки, которые должны открываться в выбранном приложении, и нажмите кнопку “Добавить”.

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Теперь можете попробовать перейти по нужной ссылке, чтобы проверить работоспособность установленных настроек. Второй способ практически такой же, за исключением пути к настройкам с активацией этих ссылок:

Этот вариант перехода работает на любом Андроид-смартфоне.

  • Перейдите в Google Play.
  • Нажмите на кружок с вашим аккаунтом в правом верхнем углу экрана.
  • Выберите пункт “Справка/отзыв”.
  • Перейдите в раздел “Как удалять и отключать неиспользуемые приложения в Android, а также управлять ими”.
  • В разделе “Как удалить приложения, установленные вами” перейдите по ссылке в первом пункте “Нажмите, чтобы перейти в настройки приложений”.
  • Откроется то же самое меню, в которое мы переходили из настроек.
  • Найдите нужное приложение и выполните все те же самые действия по добавлению ссылок, что описаны в инструкции выше.

Этот способ перехода в настройки наиболее универсальный и подойдет для смартфонов любых производителей. Самое главное, что это позволит раз и навсегда перенастроить нужные программы на прямое открытие ссылок без необходимости совершать лишние телодвижения.

Как открыть ссылку в браузере

В некоторых ситуациях предпочтительнее все же использовать открытие ссылок непосредственно в браузере.

Но что делать, если вы, наоборот, хотите сделать так, чтобы все ссылки открывались строго в браузере по умолчанию без открытия фирменных приложений? Здесь тоже все достаточно просто:

  • Необходимо открыть настройки приложений по одной из представленных выше схем. Так как у меня смартфон от Xiaomi, я выберу первый вариант из-за того, что он просто немного быстрее.

    • Отключите крайний переключатель, и вас автоматически будет перекидывать в браузер.

  • Найдите в списке нужное приложение и перейдите в его настройки.
  • Пролистайте до пункта “Открывать по умолчанию” и зайдите в него.
  • Отключите переключатель “Открывать поддерживаемые ссылки”.

Теперь при переходе по любой ссылке на соответствующий сервис будет всегда открываться браузер, выбранный по умолчанию. В моем случае это Google Chrome. Этот момент очень хорошо можно проследить по приложению AliExpress. Большинство ссылок изначально настроены на открытие в приложении. Поэтому при отключении этого пункта меню сразу же происходит загрузка любого товара в браузере.

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С учетом того, что не все приложения достаточно удобны, то подобные настройки имеют право на жизнь. Именно поэтому приложение АлиЭкспресс я использую для своих личных целей, а если надо просто посмотреть какую-то ссылку, то мне значительно удобнее, когда меня перекидывает на новую вкладку в браузере.

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