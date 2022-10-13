Как открывать ссылки в нужном приложении на Андроиде

Наверняка вам неоднократно присылали разные ссылки на АлиЭкспресс или просто в какие-нибудь интернет-магазины. Очень часто при переходе по таким ссылкам открывается обычная вкладка в браузере, вместо того, чтобы перекинуть вас в соответствующее приложение с удобным интерфейсом. Если мобильной версией сайта пользоваться неудобно, то приходится вручную искать в приложении нужную страничку, что в условиях ограниченного времени может быть достаточно критично.

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Но благо, что Андроид позволяет настроить даже такие вещи. Причем можно выбрать, какие конкретно ссылки будут перебрасывать вас в соответствующую программу. Разбираемся, как открывать ссылки сразу в нужном приложении, минуя браузер.

Отключить встроенный браузер Телеграм

Многие мессенджеры или приложения социальных сетей имеют встроенные браузеры. По умолчанию ссылки, приходящие вам в таких местах, открываются именно в них. Чтобы перейти, например, в Google Chrome, необходима пара дополнительных нажатий. В большинстве случаев именно встроенные браузеры и не дают ссылкам открывать соответствующие приложения. К счастью, подобную опцию можно легко отключить.

На примере Телеграма это можно сделать следующим образом:

Откройте приложение Телеграм .

. Нажмите на три горизонтальных полоски в верхнем левом углу.

Перейдите в настройки.

Выберите раздел “Настройки чатов”.

Пролистайте в самый низ и отключите переключатель “Встроенный браузер”.

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После этих действий все приходящие вам ссылки будут открываться исключительно в браузере по умолчанию или в соответствующем приложении. Имейте этот факт в виду и не удивляйтесь большому количеству вкладок в браузере.

Как открыть ссылку в приложении

Но отключения встроенного браузера не всегда бывает достаточно. Очень часто производители смартфонов в своих оболочках по умолчанию отключают возможность открытия ссылок в приложениях. Чтобы это исправить, необходимо дать программам соответствующие разрешения. На примере смартфонов Xiaomi, Redmi или Poco сделать это можно двумя способами:

Откройте настройки.

В поисковой строке в самом верху экрана введите “Доступ ко всем файлам”.

Перейдите в предложенное меню.

В списке найдите нужное приложение и откройте его настройки.

Пролистайте вниз и выберите пункт “Открывать по умолчанию”.

Активируйте переключатель “Открывать поддерживаемые ссылки”.

При отсутствии ссылок в блоке “Ссылки, которые будут открываться в этом приложении”, нажмите на кнопку “Добавить ссылку”.

Отметьте галочками все ссылки, которые должны открываться в выбранном приложении, и нажмите кнопку “Добавить”.

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Теперь можете попробовать перейти по нужной ссылке, чтобы проверить работоспособность установленных настроек. Второй способ практически такой же, за исключением пути к настройкам с активацией этих ссылок:

Перейдите в Google Play.

Нажмите на кружок с вашим аккаунтом в правом верхнем углу экрана.

Выберите пункт “Справка/отзыв”.

Перейдите в раздел “Как удалять и отключать неиспользуемые приложения в Android, а также управлять ими”.

В разделе “Как удалить приложения, установленные вами” перейдите по ссылке в первом пункте “Нажмите, чтобы перейти в настройки приложений”.

Откроется то же самое меню, в которое мы переходили из настроек.

Найдите нужное приложение и выполните все те же самые действия по добавлению ссылок, что описаны в инструкции выше.

Этот способ перехода в настройки наиболее универсальный и подойдет для смартфонов любых производителей. Самое главное, что это позволит раз и навсегда перенастроить нужные программы на прямое открытие ссылок без необходимости совершать лишние телодвижения.

Как открыть ссылку в браузере

Но что делать, если вы, наоборот, хотите сделать так, чтобы все ссылки открывались строго в браузере по умолчанию без открытия фирменных приложений? Здесь тоже все достаточно просто:

Необходимо открыть настройки приложений по одной из представленных выше схем. Так как у меня смартфон от Xiaomi, я выберу первый вариант из-за того, что он просто немного быстрее.

Найдите в списке нужное приложение и перейдите в его настройки.

Пролистайте до пункта “Открывать по умолчанию” и зайдите в него.

Отключите переключатель “Открывать поддерживаемые ссылки”.

Теперь при переходе по любой ссылке на соответствующий сервис будет всегда открываться браузер, выбранный по умолчанию. В моем случае это Google Chrome. Этот момент очень хорошо можно проследить по приложению AliExpress. Большинство ссылок изначально настроены на открытие в приложении. Поэтому при отключении этого пункта меню сразу же происходит загрузка любого товара в браузере.

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С учетом того, что не все приложения достаточно удобны, то подобные настройки имеют право на жизнь. Именно поэтому приложение АлиЭкспресс я использую для своих личных целей, а если надо просто посмотреть какую-то ссылку, то мне значительно удобнее, когда меня перекидывает на новую вкладку в браузере.